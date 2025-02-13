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وزارة النفط السورية تفتح باب المزايدات لبيع "معدن ثمين"
وزارة النفط السورية تفتح باب المزايدات لبيع "معدن ثمين"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الخميس، عن فتح باب المزايدات والمناقصات في قطاع الفوسفات. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأعلنت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، عن "مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في تدمر".كما أعلنت الوزارة أيضاً عن "مناقصة لإنتاج الفوسفات المركّز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر".وتقدّر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية، حجم احتياطي البلاد من الفوسفات بنحو ملياري طن تقريبًا.وكشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، يوم 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن "إمكانات الطاقة المتجددة في سوريا، تشكّل فرصة كبيرة لتحقيق تحول جذري في قطاع الكهرباء، بفضل الموارد الطبيعية المتنوعة التي تمتلكها البلاد".وذكر التقرير أن "سوريا تتمتع بميزات طبيعية فريدة مثل الإشعاع الشمسي العالي وسرعات الرياح المناسبة، ما يجعلها مؤهلة لبناء مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، ورغم ذلك، فإن البلاد تواجه تحديات تقنية وتمويلية تعوّق استغلال هذه الإمكانات بشكل كامل".
https://sarabic.ae/20250213/خبير-لـسبوتنيك-اتصال-بوتين-بالشرع-رسالة-بعدم-تخلي-موسكو-عن-سوريا-واعتراف-من-دمشق-بدورها-1097744073.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد

وزارة النفط السورية تفتح باب المزايدات لبيع "معدن ثمين"

12:40 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Osama Dayoubمصنع "خنيفيس" للفوسفات وسط سوريا، 18 يونيو 2021
مصنع خنيفيس للفوسفات وسط سوريا، 18 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Osama Dayoub
تابعنا عبر
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الخميس، عن فتح باب المزايدات والمناقصات في قطاع الفوسفات.
وأعلنت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، عن "مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في تدمر".

وفي بيان مماثل، أعلنت النفط السورية عن مناقصة لأعمال كشف الردم أو التكشيف، والتي تشمل إزالة جميع طبقات الغطاء من التربة الزراعية والصخور للوصول إلى طبقة الفوسفات الخام.

كما أعلنت الوزارة أيضاً عن "مناقصة لإنتاج الفوسفات المركّز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر".
وتقدّر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية، حجم احتياطي البلاد من الفوسفات بنحو ملياري طن تقريبًا.
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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وكشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، يوم 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن "إمكانات الطاقة المتجددة في سوريا، تشكّل فرصة كبيرة لتحقيق تحول جذري في قطاع الكهرباء، بفضل الموارد الطبيعية المتنوعة التي تمتلكها البلاد".

وأشار التقرير إلى أن "الحاجة المتزايدة لتلبية الطلب على الكهرباء وتعزيز التنمية المستدامة، تبرز أهمية استثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق، التي توفر ظروفًا مثالية لتحقيق ذلك".

وذكر التقرير أن "سوريا تتمتع بميزات طبيعية فريدة مثل الإشعاع الشمسي العالي وسرعات الرياح المناسبة، ما يجعلها مؤهلة لبناء مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، ورغم ذلك، فإن البلاد تواجه تحديات تقنية وتمويلية تعوّق استغلال هذه الإمكانات بشكل كامل".
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