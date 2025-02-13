https://sarabic.ae/20250213/خبير-لـسبوتنيك-اتصال-بوتين-بالشرع-رسالة-بعدم-تخلي-موسكو-عن-سوريا-واعتراف-من-دمشق-بدورها-1097744073.html
خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين بالشرع رسالة بعدم تخلي موسكو عن سوريا واعتراف من دمشق بدورها
خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين بالشرع رسالة بعدم تخلي موسكو عن سوريا واعتراف من دمشق بدورها
سبوتنيك عربي
تعليقًا على الاتصال الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع، رأى الدكتور في العلاقات الدولية زياد منصور، أن هذا الاتصال نتيجة... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T11:07+0000
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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر الدكتور منصور أن الرسالة التي أراد الرئيس الروسي إيصالها من هذا الاتصال، هو أن روسيا لن تتخلى عن دورها في سوريا ولا في المنطقة، خصوصا أن لموسكو علاقات تاريخية مع دمشق في مجالات عدة ومن بينها الدفاعية.ولفت الدكتور منصور إلى أنه رغم الترويج في وسائل الإعلام والإيحاء بأن روسيا ستخرج من سوريا، لكن الأمور عادت وأخذت مسارها الطبيعي، وهذا يؤشر على أن الحكم السوري الحالي حكم براغماتي، وأن الإيحاء بانتهاء العلاقات بين البلدين ليس في مكانه ولن تنتهي، وأن كل من كان يظن بأن روسيا ستنسحب من سوريا ببساطة فهو واهم.وأضاف: "هناك مؤشرات إيجابية والدولة السورية ستوازن الأمور، وثمار الاتصال بين الرئيس بوتين والشرع سيكون عبر مساعدات روسية لسوريا في مجال الطاقة والغاز، إضافة إلى الاستمرار في تقديم المساعدات في مجال التعليم، وفي المقابل روسيا ستحتفظ بقواعدها العسكرية في دمشق".وتابع ضيف "سبوتنيك"، قائلا: "الرسالة التي أراد الرئيس الروسي إيصالها إلى اللاعبيين الدوليين أن موسكو لن تتخلى عن دورها في المنطقة، وأن من راهن على ذلك هو الخاسر اليوم ولا يمكن لأحد إقصاء روسيا، ومن الرسائل أيضا أن لموسكو علاقات سياسية في سوريا بغض النظر عن طبيعة النظام في الحكم خصوصا أن روسيا لا تبني علاقتها مع أنظمة ولكن مع دول، وهذا الأمر سيفتح نافذة جديدة للعلاقة بين البلدين رغم انزعاج البعض في الداخل السوري وخارجه".روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سورياوزير دفاع حكومة دمشق المؤقتة: القواعد الروسية في سوريا ستبقى طالما تتماشى مع مصالح البلاد
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين بالشرع رسالة بعدم تخلي موسكو عن سوريا واعتراف من دمشق بدورها
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تعليقًا على الاتصال الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع، رأى الدكتور في العلاقات الدولية زياد منصور، أن هذا الاتصال نتيجة للجهود التي قام بها الدبلوماسيون الروس بهدف توضيح مستقبل العلاقات بين البلدين.
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر الدكتور منصور أن الرسالة التي أراد الرئيس الروسي إيصالها من هذا الاتصال، هو أن روسيا لن تتخلى عن دورها في سوريا ولا في المنطقة، خصوصا أن لموسكو علاقات تاريخية مع دمشق في مجالات عدة ومن بينها الدفاعية.
ولفت الدكتور منصور إلى أنه رغم الترويج في وسائل الإعلام والإيحاء بأن روسيا ستخرج من سوريا، لكن الأمور عادت وأخذت مسارها الطبيعي، وهذا يؤشر على أن الحكم السوري الحالي حكم براغماتي، وأن الإيحاء بانتهاء العلاقات بين البلدين ليس في مكانه ولن تنتهي، وأن كل من كان يظن بأن روسيا ستنسحب من سوريا ببساطة فهو واهم.
وعن دور روسيا في تعزيز الوحدة الوطنية في سوريا، نشهد ديناميكية واضحة في تطور العلاقة بين روسيا وسوريا، إضافة إلى واقعية سورية تجاه الموقع والدور الروسي بشكل عام في المنطقة، خصوصا بعد المواقف التركية والسعودية التي أوحت للمسؤولين في دمشق على ضرورة إبقاء خيط العلاقات بين روسيا وسوريا.
وأضاف: "هناك مؤشرات إيجابية والدولة السورية ستوازن الأمور، وثمار الاتصال بين الرئيس بوتين والشرع سيكون عبر مساعدات روسية لسوريا في مجال الطاقة والغاز، إضافة إلى الاستمرار في تقديم المساعدات في مجال التعليم، وفي المقابل روسيا ستحتفظ بقواعدها العسكرية في دمشق".
وتابع ضيف "سبوتنيك"، قائلا: "الرسالة التي أراد الرئيس الروسي إيصالها إلى اللاعبيين الدوليين أن موسكو لن تتخلى عن دورها في المنطقة، وأن من راهن على ذلك هو الخاسر اليوم ولا يمكن لأحد إقصاء روسيا، ومن الرسائل أيضا أن لموسكو علاقات سياسية في سوريا بغض النظر عن طبيعة النظام في الحكم خصوصا أن روسيا لا تبني علاقتها مع أنظمة ولكن مع دول،
وهذا الأمر سيفتح نافذة جديدة للعلاقة بين البلدين رغم انزعاج البعض في الداخل السوري وخارجه".