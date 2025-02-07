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وزير دفاع حكومة دمشق المؤقتة: القواعد الروسية في سوريا ستبقى طالما تتماشى مع مصالح البلاد
وزير دفاع حكومة دمشق المؤقتة: القواعد الروسية في سوريا ستبقى طالما تتماشى مع مصالح البلاد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن روسيا ستبقى في قاعدتيها في سوريا طالما تتماشى مصالح الكرملين مع المصالح السورية، مشيرا إلى أن... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T11:25+0000
2025-02-07T11:25+0000
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وتابع أبو قصرة: سيسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ​​طالما أن مطالب الكرملين تتماشى مع مصالحنا".وفي السياق نفسه، لفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريح سابق، إلى أن روسيا منفتحة على الحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، والتي قد تلعب مؤقتاً دوراً إنسانياً نظراً لحاجة السكان الملحة للمساعدات الخارجية.
https://sarabic.ae/20250204/وزير-الداخلية-السوري-روسيا-دولة-عظمى-والمفاوضات-حول-القاعدتين-الروسيتين-مستمرة-1097477210.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

وزير دفاع حكومة دمشق المؤقتة: القواعد الروسية في سوريا ستبقى طالما تتماشى مع مصالح البلاد

11:25 GMT 07.02.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributorعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
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أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن روسيا ستبقى في قاعدتيها في سوريا طالما تتماشى مصالح الكرملين مع المصالح السورية، مشيرا إلى أن سوريا منفتحة على التفاهم مع روسيا حول ذلك.
وتابع أبو قصرة: سيسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ​​طالما أن مطالب الكرملين تتماشى مع مصالحنا".

وأشار أبو قصرة إلى أن "موقف روسيا تجاه القيادة السورية الجديدة تحسن بشكل كبير منذ تغيير النظام، مضيفًا أنه "لا يوجد أعداء أبديون في السياسة".

علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
وزير الداخلية السوري: روسيا دولة عظمى والمفاوضات حول القاعدتين الروسيتين مستمرة
4 فبراير, 18:30 GMT

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية، أن السلطات السورية الجديدة "أنهت الاتفاق مع روسيا بشأن إدارة الميناء البحري في مدينة طرطوس"، إلا أن السلطات السورية أكدت أنها لا تنوي خرق الاتفاقات بشأن نشر القوات الروسية في اللاذقية وطرطوس.

وفي السياق نفسه، لفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريح سابق، إلى أن روسيا منفتحة على الحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، والتي قد تلعب مؤقتاً دوراً إنسانياً نظراً لحاجة السكان الملحة للمساعدات الخارجية.
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