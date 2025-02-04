https://sarabic.ae/20250204/وزير-الداخلية-السوري-روسيا-دولة-عظمى-والمفاوضات-حول-القاعدتين-الروسيتين-مستمرة-1097477210.html

وزير الداخلية السوري: روسيا دولة عظمى والمفاوضات حول القاعدتين الروسيتين مستمرة

وزير الداخلية السوري: روسيا دولة عظمى والمفاوضات حول القاعدتين الروسيتين مستمرة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الداخلية السوري، علي كدّة، أنّ "العلاقة بين سوريا وروسيا تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة السورية ووحدة أراضيها"، موضحا أنّ "العلاقة مع روسيا،... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T18:30+0000

2025-02-04T18:30+0000

2025-02-04T18:30+0000

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وقال كدّة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إن "العلاقة مع روسيا اليوم تختلف عن علاقة النظام السابق، اليوم تتعامل سوريا مع روسيا كدولة ذات سيادة مستقلة". وأشار إلى أن "التعاون مع روسيا يخدم المصلحة السورية، ويعد جزءًا من جهود الحكومة لبناء علاقات استراتيجية مع دول أخرى تسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي".وفي السياق ذاته، أكد كدّة أن "المرحلة الحالية في سوريا، تشهد إعادة بناء شاملة للمؤسسات الأمنية على أسس من الكفاءة والنزاهة"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية تُعد جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية السورية التي تعمل وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل، بما يضمن حماية حقوق الشعب السوري". وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "سوريا تسعى لتعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار والدول العربية بشكل عام". وأضاف أن "الوزارة تعمل على فتح قنوات تواصل مع دول عربية ودولية لتبادل الخبرات الأمنية وتحقيق استقرار داخلي وإقليمي، بالإضافة إلى التعاون في مجال إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".وفي السياق ذاته، أكد كدة أنّ "جميع الوفود التي تم استقبالها في دمشق أكدت ضرورة رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري"، موضحا أنّ "هذه العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السابق أصبحت تؤذي الشعب السوري ولا مبرر لاستمرارها، وأن العديد من الوفود الدولية قد قدمت وعودًا في المجالس والمحاكم الدولية بشأن رفع العقوبات".وتحدّث كدة عن "أهمية الاستقرار الأمني في سوريا لتحقيق التنمية الاقتصادية"، وشرح أنّ "القيادة السورية تولي الأولوية لبناء المؤسسات الأمنية، بحيث تكون الدولة قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، مما يعزز بيئة اقتصادية آمنة للاستثمار". وتابع قائلًا إن "الحكومة السورية حريصة على التعاون مع الأكراد كأبناء شعب سوري لتحقيق الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية تحت مظلة الدولة الواحدة".وحول العدالة الاجتماعية، شدّد ضيف "سبوتنيك" أنّ "الحكومة الجديدة حريصة على ضمان العدالة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع السوري". وفي الختام، أكد كدة أن "القيادة العسكرية خلال العمليات العسكرية كانت تتميز بالرحمة والعدالة، وهو النموذج الذي تعتمده وزارة الداخلية في سياساتها السلمية"، موضحا أن "الوزارة تعمل بالتوافق مع جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب السوري وتحقيق العدالة في جميع المجالات".وزير الداخلية السوري الأسبق يسلم نفسه للسلطات الجديدة... فيديوأول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع... فيديو

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