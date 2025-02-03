https://sarabic.ae/20250203/أحمد-الشرع-مدة-الوصول-إلى-انتخابات-رئاسية-في-سوريا-تحتاج-ما-بين-4-و-5-سنوات-1097440973.html
أحمد الشرع: مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية في سوريا تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات
أحمد الشرع: مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية في سوريا تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مساء اليوم الإثنين، أن الأولوية في سوريا هي ضبط السلاح وحصره بيد الدولة. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T18:05+0000
2025-02-03T18:05+0000
2025-02-03T18:05+0000
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097387348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d56db47304f94dbe224692d8e948d28.jpg
وقال الشرع: إنه "لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن "الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها وهناك مفاوضات مع قسد لحل ملف شمال شرق سوريا".وأضاف: "دخلنا في مفاوضات مع "قسد" وقد أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة ومتفائلون بشأن التوصل لتوافق"، متابعا: "بناء الاقتصاد يحتاج إلى توفير الخدمات من كهرباء وطرق ومصارف وغيرها وبعدها يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية".وأكد الشرع أن "سوريا في قلب العالم وهي دولة مهمة ولها مصالح متبادلة مع كل دول العالم"، مشددا على أن المساعي الخارجية هي لمصلحة الشعب السوري وإعادة سوريا إلى موقعها وروابطها العربية والدولية.وأعلن أن "هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني ستكون بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري"، مؤكدا أن مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.وفي تصريحات سابقة، قال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".وتابع: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد.
https://sarabic.ae/20250202/بيان-سعودي-وآخر-سوري-بشأن-لقاء-محمد-بن-سلمان-وأحمد-الشرع-في-الرياض-1097408924.html
https://sarabic.ae/20250201/هدية-أحمد-الشرع-لأمير-قطر-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1097370602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097387348_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_adfce302ec0b667cf36601cfb55538e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أحمد الشرع: مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية في سوريا تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مساء اليوم الإثنين، أن الأولوية في سوريا هي ضبط السلاح وحصره بيد الدولة.
وقال الشرع: إنه "لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن "الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها وهناك مفاوضات مع قسد لحل ملف شمال شرق سوريا".
وأضاف: "دخلنا في مفاوضات مع "قسد" وقد أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة ومتفائلون بشأن التوصل لتوافق"، متابعا: "بناء الاقتصاد يحتاج إلى توفير الخدمات من كهرباء وطرق ومصارف وغيرها وبعدها يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية".
وأكد الشرع أن "سوريا في قلب العالم وهي دولة مهمة ولها مصالح متبادلة مع كل دول العالم"، مشددا على أن المساعي الخارجية هي لمصلحة الشعب السوري وإعادة سوريا إلى موقعها وروابطها العربية والدولية.
وأعلن أن "هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني ستكون بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري"، مؤكدا أن مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا
للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وفي تصريحات سابقة، قال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وتابع: "ما تحتاجه سوريا
اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد.