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https://sarabic.ae/20250202/بيان-سعودي-وآخر-سوري-بشأن-لقاء-محمد-بن-سلمان-وأحمد-الشرع-في-الرياض-1097408924.html
بيان سعودي وآخر سوري بشأن لقاء محمد بن سلمان وأحمد الشرع في الرياض
بيان سعودي وآخر سوري بشأن لقاء محمد بن سلمان وأحمد الشرع في الرياض
سبوتنيك عربي
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد، مستجدات الأحداث في سوريا وسبل دعم أمنها واستقرارها. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T16:34+0000
2025-02-02T16:34+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار سوريا اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
الأخبار
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العالم العربي
أحمد الشرع
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "ولي العهد تمنى للشرع التوفيق بتحقيق طموحات الشعب السوري"، مشيرة إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية شكر ولي العهد على مواقف المملكة تجاه سوريا وشعبها.وأضافت الوكالة، في بيان سعودي، أن ولي العهد والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، "بحثا أوجه العلاقة الثنائية وسبل تعزيزها واستعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة".من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية - سانا عن الشرع، قوله: إنه تم "عقد اجتماع مطول، لمسنا وسمعنا خلاله رغبة حقيقية لدعم سوريا"، مضيفا: "سمعنا خلال الاجتماع مع ولي العهد السعودي حرصا على دعم إرادة الشعبِ السوري ووحدة وسلامة أراضيه".وأوضح الشرع، أنه "تم تناول، خلال الاجتماع، نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون، وناقشنا خططا مستقبلية موسعة لنصل إلى شراكة حقيقية تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى استمرار التعاون السياسي والدبلوماسي تعزيزا لدور سوريا خصوصا بعد نقاشات الرياض الشهر الماضي".ووصل أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له، في وقت سابق اليوم، وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان،"يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".ووفق خبراء، فإن الزيارة تحمل العديد من الأهداف على المستويات الاقتصادية والأمنية، والسياسية في المنطقة، وأن الرياض تسعى لتعزيز التعاون بين البلين، في إطار الحفاظ على وحدتها.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.وعقب الإعلان، تلقي الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250202/خبراء-يوضحون-أهداف-زيارة-الشرع-للسعودية-1097406018.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أحمد الشرع
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أحمد الشرع

بيان سعودي وآخر سوري بشأن لقاء محمد بن سلمان وأحمد الشرع في الرياض

16:34 GMT 02.02.2025
© AP Photoولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد، مستجدات الأحداث في سوريا وسبل دعم أمنها واستقرارها.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "ولي العهد تمنى للشرع التوفيق بتحقيق طموحات الشعب السوري"، مشيرة إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية شكر ولي العهد على مواقف المملكة تجاه سوريا وشعبها.
وأضافت الوكالة، في بيان سعودي، أن ولي العهد والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، "بحثا أوجه العلاقة الثنائية وسبل تعزيزها واستعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة".
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية - سانا عن الشرع، قوله: إنه تم "عقد اجتماع مطول، لمسنا وسمعنا خلاله رغبة حقيقية لدعم سوريا"، مضيفا: "سمعنا خلال الاجتماع مع ولي العهد السعودي حرصا على دعم إرادة الشعبِ السوري ووحدة وسلامة أراضيه".
وأوضح الشرع، أنه "تم تناول، خلال الاجتماع، نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون، وناقشنا خططا مستقبلية موسعة لنصل إلى شراكة حقيقية تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى استمرار التعاون السياسي والدبلوماسي تعزيزا لدور سوريا خصوصا بعد نقاشات الرياض الشهر الماضي".
ووصل أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له، في وقت سابق اليوم، وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان،"يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
خبراء يوضحون أهداف زيارة الشرع للسعودية
13:31 GMT
ووفق خبراء، فإن الزيارة تحمل العديد من الأهداف على المستويات الاقتصادية والأمنية، والسياسية في المنطقة، وأن الرياض تسعى لتعزيز التعاون بين البلين، في إطار الحفاظ على وحدتها.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وعقب الإعلان، تلقي الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
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