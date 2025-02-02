https://sarabic.ae/20250202/أحمد-الشرع-يصل-السعودية-في-أول-زيارة-خارجية-1097396363.html
أحمد الشرع يصل السعودية في أول زيارة خارجية
أحمد الشرع يصل السعودية في أول زيارة خارجية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له، اليوم الأحد. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T11:44+0000
2025-02-02T11:44+0000
2025-02-02T11:49+0000
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وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان، اليوم الأحد: "يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.وعقب الإعلان، تلقي الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.وفي تصريحات سابقة، قال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".هدية أحمد الشرع لأمير قطر تثير تفاعلا واسعا... فيديوإعلام: الشرع يستعد لزيارة دولتين إقليميتين بينهما عربية
https://sarabic.ae/20250130/تصويتما-رأيك-بطريقة-تنصيب-أحمد-الشرع-رئيسا-لسوريا؟---1097300767.html
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أخبار سوريا اليوم, السعودية
أخبار سوريا اليوم, السعودية
أحمد الشرع يصل السعودية في أول زيارة خارجية
11:44 GMT 02.02.2025 (تم التحديث: 11:49 GMT 02.02.2025)
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له، اليوم الأحد.
وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان، اليوم الأحد: "يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".
السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني سيلتقيان في العاصمة السعودية الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكالة الأنباء السورية "سانا"
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا
للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وعقب الإعلان، تلقي الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي تصريحات سابقة، قال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".