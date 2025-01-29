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أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

سبوتنيك عربي

أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، اليوم الأربعاء، تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية. 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T19:19+0000

2025-01-29T19:19+0000

2025-01-29T19:29+0000

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وأصدر عبد الغني بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.وأعلن الناطق كذلك "حل جميع المليشيات التي أنشأها النظام المخلوع، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بكل فروعها"، على حد تعبيره.وأوضح عبد الغني أنه تقرر كذلك "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".وفي وقت سابق، أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، أن أولويات سوريا اليوم هو ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة.وقال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية"، وتابع: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".وأضاف الشرع: "قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية التي ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم".وتابع: "الصفة المتعارف عليها في الحرب والمعركة العسكرية هي الخراب والدمار وسفك الدماء، غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل والإحسان عند القدرة"، وأضاف: "النصر لهو تكليف بحد ذاته فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

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