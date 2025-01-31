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إعلام: الشرع يستعد لزيارة دولتين إقليميتين بينهما عربية
إعلام: الشرع يستعد لزيارة دولتين إقليميتين بينهما عربية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيجري في المستقبل المنظور زيارة رسمية إلى تركيا والسعودية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T14:23+0000
2025-01-31T14:23+0000
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ورجحت صحيفة تركية أن يتوجه الشرع إلى تركيا خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.ولفتت الصحيفة إلى أن وجود "قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا هي من أولويات المسائل المطروحة على جدول أعمال اللقاء بين الرئيسين.ووفقا للصحيفة، من المقرر أيضا أن يقوم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.جاء هذا بعد إعلان المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، يوم الأربعاء الماضي، تولّي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.وهنأ ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن حسين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بتولي رئاسة البلاد.وأرسل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، باركوا فيها توليه الرئاسة، متمنين للشعب السوري التوفيق والنجاح في صناعة مستقبل أفضل.ومن جهته، بعث سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بعد توليه الرئاسة.بدوره، بعث ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أعرب فيها الملك عن خالص تهانيه وتمنياته للجمهورية العربية السورية بالتوفيق والتقدم والازدهار.ورحبت دولة قطر بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".وتلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع برقية تهنئة من محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائبيه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.
https://sarabic.ae/20250131/استئناف-الرحلات-الجوية-بين-الأردن-وسوريا-بعد-توقفها-13-عاما-1097346186.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم

إعلام: الشرع يستعد لزيارة دولتين إقليميتين بينهما عربية

14:23 GMT 31.01.2025
© Photo / sanaوفد جامعة الدول العربية، برئاسة حسام زكي، يلتقي بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني
وفد جامعة الدول العربية، برئاسة حسام زكي، يلتقي بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Photo / sana
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيجري في المستقبل المنظور زيارة رسمية إلى تركيا والسعودية.
ورجحت صحيفة تركية أن يتوجه الشرع إلى تركيا خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
ولفتت الصحيفة إلى أن وجود "قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا هي من أولويات المسائل المطروحة على جدول أعمال اللقاء بين الرئيسين.
ووفقا للصحيفة، من المقرر أيضا أن يقوم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.
وهنأ عدد من الرؤساء والزعماء العرب قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، في المرحلة الانتقالية.
جاء هذا بعد إعلان المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، يوم الأربعاء الماضي، تولّي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.
وهنأ ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن حسين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بتولي رئاسة البلاد.
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
استئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا بعد توقفها 13 عاما
11:25 GMT
وأرسل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، باركوا فيها توليه الرئاسة، متمنين للشعب السوري التوفيق والنجاح في صناعة مستقبل أفضل.
ومن جهته، بعث سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بعد توليه الرئاسة.
وأرسل أمير دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع عبّر فيها عن خالص تهانيه، مؤكدًا على التطلع الدائم لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.
بدوره، بعث ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أعرب فيها الملك عن خالص تهانيه وتمنياته للجمهورية العربية السورية بالتوفيق والتقدم والازدهار.
ورحبت دولة قطر بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".
وتلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع برقية تهنئة من محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائبيه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.
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