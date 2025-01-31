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استئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا بعد توقفها 13 عاما
استئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا بعد توقفها 13 عاما
سبوتنيك عربي
أكدت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها التجارية المباشرة بين عمان ودمشق والمتوقفة منذ 13 عاما. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T11:25+0000
2025-01-31T11:25+0000
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وذكر التلفزيون الأردني، مساء اليوم الجمعة، أن استئناف الرحلات بين عمان ودمشق سيكون بواقع أربع رحلات أسبوعيا على أن تزيدها قريبا إلى سبع.فيما انطلقت طائرة الملكية في الساعة (04:20 ت غ) من مطار الملكة علياء الدولي في عمان إلى مطار دمشق.وأفادت الخطوط الملكية الأردنية بأن "عودة الرحلات المباشرة بين العاصمتين بعد توقف دام لسنوات، يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط والخليج العربي".ونقل التلفزيون الأردني عن سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية، قوله إن "الشركة تخطط لزيادة الرحلات إلى دمشق لتصبح بشكل يومي في أبريل المقبل لتلبية رغبات واحتياجات المسافرين".يأتي استئناف رحلات الملكية الأردنية إلى مطار دمشق بعد يومين من قرار لوزارة الداخلية الأردنية يقضي بالسماح للأردنيين بالسفر جوا من مطارات المملكة إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين بمجرد استئناف الرحلات الجوية.وكانت الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري، للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.وفي السياق نفسه، وصلت، يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، أول طائرة ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاما.وقالت وكالة "سانا": "وصلت اليوم أول طائرة ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً على متنها ركاب سوريون". ونفذت الخطوط التركية رحلة من مطار إسطنبول إلى دمشق، في إطار الرحلة الأولى وعلى متنها 349 مسافرا.وأقلعت الطائرة التركية من إسطنبول بحدود الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، ووصلت إلى مطار دمشق الدولي بعد نحو ساعتين من الإقلاع.ومن المخطط أن تنظم الشركة التركية 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق بعد انقطاع دام سنوات.وكانت الشركة التركية أوقفت رحلاتها إلى سوريا في 1 أبريل/نيسان 2012، بسبب الاضطرابات الداخلية.
https://sarabic.ae/20241231/وزير-أردني-سابق-استقرار-سوريا-مصلحة-عالمية-وروسيا-لعبت-دورا-محوريا-في-صنع-ذلك-1096354004.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم

استئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا بعد توقفها 13 عاما

11:25 GMT 31.01.2025
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أكدت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها التجارية المباشرة بين عمان ودمشق والمتوقفة منذ 13 عاما.
وذكر التلفزيون الأردني، مساء اليوم الجمعة، أن استئناف الرحلات بين عمان ودمشق سيكون بواقع أربع رحلات أسبوعيا على أن تزيدها قريبا إلى سبع.
فيما انطلقت طائرة الملكية في الساعة (04:20 ت غ) من مطار الملكة علياء الدولي في عمان إلى مطار دمشق.
وأفادت الخطوط الملكية الأردنية بأن "عودة الرحلات المباشرة بين العاصمتين بعد توقف دام لسنوات، يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط والخليج العربي".
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ونقل التلفزيون الأردني عن سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية، قوله إن "الشركة تخطط لزيادة الرحلات إلى دمشق لتصبح بشكل يومي في أبريل المقبل لتلبية رغبات واحتياجات المسافرين".
يأتي استئناف رحلات الملكية الأردنية إلى مطار دمشق بعد يومين من قرار لوزارة الداخلية الأردنية يقضي بالسماح للأردنيين بالسفر جوا من مطارات المملكة إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين بمجرد استئناف الرحلات الجوية.
وكانت الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري، للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وفي السياق نفسه، وصلت، يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، أول طائرة ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاما.
وقالت وكالة "سانا": "وصلت اليوم أول طائرة ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً على متنها ركاب سوريون". ونفذت الخطوط التركية رحلة من مطار إسطنبول إلى دمشق، في إطار الرحلة الأولى وعلى متنها 349 مسافرا.
وأقلعت الطائرة التركية من إسطنبول بحدود الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، ووصلت إلى مطار دمشق الدولي بعد نحو ساعتين من الإقلاع.ومن المخطط أن تنظم الشركة التركية 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق بعد انقطاع دام سنوات.
وكانت الشركة التركية أوقفت رحلاتها إلى سوريا في 1 أبريل/نيسان 2012، بسبب الاضطرابات الداخلية.
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