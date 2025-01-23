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القوات الروسية تحرر بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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بعد توقف 13 عاما... وصول أول رحلة ركاب من إسطنبول إلى مطار دمشق.. فيديو وصور
بعد توقف 13 عاما... وصول أول رحلة ركاب من إسطنبول إلى مطار دمشق.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
وصلت اليوم الخميس، أول طائرة ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاما. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T09:49+0000
2025-01-23T09:49+0000
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وقالت وكالة "سانا": "وصلت اليوم أول طائرة ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً على متنها ركاب سوريون".ونفذت الخطوط التركية رحلة من مطار إسطنبول إلى دمشق، في إطار الرحلة الأولى وعلى متنها 349 مسافرا.وأقلعت الطائرة التركية من إسطنبول بحدود الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، ووصلت إلى مطار دمشق الدولي بعد نحو ساعتين من الإقلاع.ومن المخطط أن تنظم الشركة التركية 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق بعد انقطاع دام سنوات.وكانت الشركة التركية أوقفت رحلاتها إلى سوريا في 1 أبريل/نيسان 2012، بسبب الاضطرابات الداخلية.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي

بعد توقف 13 عاما... وصول أول رحلة ركاب من إسطنبول إلى مطار دمشق.. فيديو وصور

09:49 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Ercan Akçayطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Ercan Akçay
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وصلت اليوم الخميس، أول طائرة ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاما.
وقالت وكالة "سانا": "وصلت اليوم أول طائرة ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً على متنها ركاب سوريون".
ونفذت الخطوط التركية رحلة من مطار إسطنبول إلى دمشق، في إطار الرحلة الأولى وعلى متنها 349 مسافرا.
وأقلعت الطائرة التركية من إسطنبول بحدود الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، ووصلت إلى مطار دمشق الدولي بعد نحو ساعتين من الإقلاع.
ومن المخطط أن تنظم الشركة التركية 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق بعد انقطاع دام سنوات.
وكانت الشركة التركية أوقفت رحلاتها إلى سوريا في 1 أبريل/نيسان 2012، بسبب الاضطرابات الداخلية.
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