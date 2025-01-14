مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250114/مطار-بنينا-الدولي-في-ليبيا-يستقبل-أول-رحلة-طيران-تركية-بعد-سنوات-من-التوقف-1096788961.html
مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف
مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف
سبوتنيك عربي
استقبل مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، أول رحلة للخطوط الجوية التركية، وذلك بعد انقطاع دام لسنوات. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T15:33+0000
2025-01-14T15:33+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096788261_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_da296ef5e6793903c91582c462f1df74.jpg
جاء هذا الحدث برعاية وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية، ضمن جهود إعادة تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين مدينتي بنغازي وإسطنبول.وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، شهد مراسم استقبال الرحلة وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، والضيوف الرسميين، ومن الجانب التركي السفير التركي لدى ليبيا، وعدد من الشخصيات الرسمية التركية.يُعد هذا الحدث خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا، ودعم قطاع الطيران المدني وتسهيل التنقل بين البلدين، مما يعكس توجهًا نحو تحسين العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الطرفين.وتتميز العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بالتعاون الوثيق، مما عزز نفوذها في المشهد السياسي الليبي، كما تسعى أنقرة إلى تعزيز حضورها في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين.رغم ذلك، يواجه التعاون التركي الليبي تحديات، منها تباين المواقف الدولية بشأن مستقبل ليبيا والانتقادات الموجهة للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي. ومع ذلك، تظل العلاقات بين البلدين محورية، لا سيما في سياق المصالح المشتركة المتعلقة بالأمن والطاقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096788261_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_30c13da8cc3263fb7465dfd89c5b1e92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف

15:33 GMT 14.01.2025
© The Media Office of the Libyan Government مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف
مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© The Media Office of the Libyan Government
تابعنا عبر
استقبل مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، أول رحلة للخطوط الجوية التركية، وذلك بعد انقطاع دام لسنوات.
جاء هذا الحدث برعاية وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية، ضمن جهود إعادة تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين مدينتي بنغازي وإسطنبول.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، شهد مراسم استقبال الرحلة وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، والضيوف الرسميين، ومن الجانب التركي السفير التركي لدى ليبيا، وعدد من الشخصيات الرسمية التركية.
© The Media Office of the Libyan Government مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف
مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف
© The Media Office of the Libyan Government
يُعد هذا الحدث خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا، ودعم قطاع الطيران المدني وتسهيل التنقل بين البلدين، مما يعكس توجهًا نحو تحسين العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الطرفين.
وتتميز العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بالتعاون الوثيق، مما عزز نفوذها في المشهد السياسي الليبي، كما تسعى أنقرة إلى تعزيز حضورها في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين.
رغم ذلك، يواجه التعاون التركي الليبي تحديات، منها تباين المواقف الدولية بشأن مستقبل ليبيا والانتقادات الموجهة للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي. ومع ذلك، تظل العلاقات بين البلدين محورية، لا سيما في سياق المصالح المشتركة المتعلقة بالأمن والطاقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала