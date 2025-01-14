https://sarabic.ae/20250114/مطار-بنينا-الدولي-في-ليبيا-يستقبل-أول-رحلة-طيران-تركية-بعد-سنوات-من-التوقف-1096788961.html
مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف
مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف
سبوتنيك عربي
استقبل مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، أول رحلة للخطوط الجوية التركية، وذلك بعد انقطاع دام لسنوات. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T15:33+0000
2025-01-14T15:33+0000
2025-01-14T15:33+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096788261_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_da296ef5e6793903c91582c462f1df74.jpg
جاء هذا الحدث برعاية وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية، ضمن جهود إعادة تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين مدينتي بنغازي وإسطنبول.وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، شهد مراسم استقبال الرحلة وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، والضيوف الرسميين، ومن الجانب التركي السفير التركي لدى ليبيا، وعدد من الشخصيات الرسمية التركية.يُعد هذا الحدث خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا، ودعم قطاع الطيران المدني وتسهيل التنقل بين البلدين، مما يعكس توجهًا نحو تحسين العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الطرفين.وتتميز العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بالتعاون الوثيق، مما عزز نفوذها في المشهد السياسي الليبي، كما تسعى أنقرة إلى تعزيز حضورها في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين.رغم ذلك، يواجه التعاون التركي الليبي تحديات، منها تباين المواقف الدولية بشأن مستقبل ليبيا والانتقادات الموجهة للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي. ومع ذلك، تظل العلاقات بين البلدين محورية، لا سيما في سياق المصالح المشتركة المتعلقة بالأمن والطاقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096788261_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_30c13da8cc3263fb7465dfd89c5b1e92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مطار بنينا الدولي في ليبيا يستقبل أول رحلة طيران تركية بعد سنوات من التوقف
استقبل مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، أول رحلة للخطوط الجوية التركية، وذلك بعد انقطاع دام لسنوات.
جاء هذا الحدث برعاية وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية، ضمن جهود إعادة تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين مدينتي بنغازي وإسطنبول.
وحسب مراسل "سبوتنيك
" في ليبيا، شهد مراسم استقبال الرحلة وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، والضيوف الرسميين، ومن الجانب التركي السفير التركي لدى ليبيا، وعدد من الشخصيات الرسمية التركية.
يُعد هذا الحدث خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا، ودعم قطاع الطيران المدني وتسهيل التنقل بين البلدين، مما يعكس توجهًا نحو تحسين العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الطرفين.
وتتميز العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بالتعاون الوثيق، مما عزز نفوذها في المشهد السياسي الليبي، كما تسعى أنقرة إلى تعزيز حضورها في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين.
رغم ذلك، يواجه التعاون التركي الليبي تحديات، منها تباين المواقف الدولية بشأن مستقبل ليبيا
والانتقادات الموجهة للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي. ومع ذلك، تظل العلاقات بين البلدين محورية، لا سيما في سياق المصالح المشتركة المتعلقة بالأمن والطاقة.