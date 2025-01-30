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دمشق والدوحة تناقشان وضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا خلال زيارة أمير قطر
دمشق والدوحة تناقشان وضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا خلال زيارة أمير قطر
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن سوريا وقطر، ناقشتا تعزيز العلاقات ووضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T13:05+0000
2025-01-30T13:10+0000
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وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي: "ناقشنا في اجتماعات اليوم مع الجانب القطري، تعزيز العلاقات ووضع إطار شامل لإعادة الإعمار".وأشار الشيباني إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر يتعلق باستعادة الأمل وبناء المستقبل".وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية دمشق، وعقد لقاء مع الرئيس السوري المعين جديدا أحمد الشرع، في أول زيارة له بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وتعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في البلاد.وكانت العلاقات السورية - القطرية، متوقفة منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، ولم تعد إلا بعد تولي المعارضة السورية مقاليد الحكم، على الرغم من عودة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023.
https://sarabic.ae/20250130/تصويتما-رأيك-بطريقة-تنصيب-أحمد-الشرع-رئيسا-لسوريا؟---1097300767.html
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أخبار سوريا اليوم, قطر, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, قطر, العالم العربي

دمشق والدوحة تناقشان وضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا خلال زيارة أمير قطر

13:05 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 13:10 GMT 30.01.2025)
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republicأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وأحمد الشرع
أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وأحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republic
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أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن سوريا وقطر، ناقشتا تعزيز العلاقات ووضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي: "ناقشنا في اجتماعات اليوم مع الجانب القطري، تعزيز العلاقات ووضع إطار شامل لإعادة الإعمار".

وأضاف: "غطت مناقشاتنا قطاعات حيوية بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم".

وأشار الشيباني إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر يتعلق باستعادة الأمل وبناء المستقبل".

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية: "نسعى إلى تطوير العلاقات مع سوريا ونقف قلبًا وقالبًا مع عدالة القضية السورية".

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
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07:58 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية دمشق، وعقد لقاء مع الرئيس السوري المعين جديدا أحمد الشرع، في أول زيارة له بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وتعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في البلاد.
وكانت العلاقات السورية - القطرية، متوقفة منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، ولم تعد إلا بعد تولي المعارضة السورية مقاليد الحكم، على الرغم من عودة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023.
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