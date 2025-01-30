https://sarabic.ae/20250130/دمشق-والدوحة-تناقشان-وضع-إطار-شامل-لإعادة-إعمار-سوريا-خلال-زيارة-أمير-قطر-1097312128.html
دمشق والدوحة تناقشان وضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا خلال زيارة أمير قطر
دمشق والدوحة تناقشان وضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا خلال زيارة أمير قطر
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن سوريا وقطر، ناقشتا تعزيز العلاقات ووضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي: "ناقشنا في اجتماعات اليوم مع الجانب القطري، تعزيز العلاقات ووضع إطار شامل لإعادة الإعمار".وأشار الشيباني إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر يتعلق باستعادة الأمل وبناء المستقبل".وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية دمشق، وعقد لقاء مع الرئيس السوري المعين جديدا أحمد الشرع، في أول زيارة له بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وتعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في البلاد.وكانت العلاقات السورية - القطرية، متوقفة منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، ولم تعد إلا بعد تولي المعارضة السورية مقاليد الحكم، على الرغم من عودة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023.
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أخبار سوريا اليوم, قطر, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, قطر, العالم العربي
دمشق والدوحة تناقشان وضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا خلال زيارة أمير قطر
13:05 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 13:10 GMT 30.01.2025)
أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن سوريا وقطر، ناقشتا تعزيز العلاقات ووضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي: "ناقشنا في اجتماعات اليوم مع الجانب القطري، تعزيز العلاقات ووضع إطار شامل لإعادة الإعمار".
وأضاف: "غطت مناقشاتنا قطاعات حيوية بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم".
وأشار الشيباني إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر يتعلق باستعادة الأمل وبناء المستقبل".
من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية: "نسعى إلى تطوير العلاقات مع سوريا ونقف قلبًا وقالبًا مع عدالة القضية السورية".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية دمشق، وعقد لقاء مع الرئيس السوري المعين جديدا أحمد الشرع، في أول زيارة له بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وتعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في البلاد.
وكانت العلاقات السورية - القطرية، متوقفة منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، ولم تعد إلا بعد تولي المعارضة السورية مقاليد الحكم، على الرغم من عودة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023.