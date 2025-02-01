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الإنسان والثقافة
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هدية أحمد الشرع لأمير قطر تثير تفاعلا واسعا... فيديو
هدية أحمد الشرع لأمير قطر تثير تفاعلا واسعا... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، نشره الديوان الأميري القطري، تفاعلا واسعا، حيث يظهر فيه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وهو... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T08:27+0000
2025-02-01T08:27+0000
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وفي المشهد المتداول، بدا الشيخ تميم، متبسما وهو يتلقى الهدية، ثم عدّل عقاله وغترته قبل أن يرتدي العباءة، وسط ابتسامة واضحة.وحسب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس هذا المشهد تطورات جديدة في مسار العلاقات الإقليمية، حيث تبرز إعادة التموضع السياسي لسوريا، ضمن محيطها العربي بعد سنوات من التحالف الوثيق مع إيران.وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد قام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، أول أمس الخميس، حيث التقى مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وكانت العلاقات السورية - القطرية، متوقفة منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، ولم تعد إلا بعد تولي المعارضة السورية مقاليد الحكم، على الرغم من عودة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023.
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أخبار سوريا اليوم, قطر, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, قطر, العالم العربي, الأخبار

هدية أحمد الشرع لأمير قطر تثير تفاعلا واسعا... فيديو

08:27 GMT 01.02.2025
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republicأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وأحمد الشرع
أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وأحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republic
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أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، نشره الديوان الأميري القطري، تفاعلا واسعا، حيث يظهر فيه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وهو يُهدي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عباءة (بشت) رصاصية اللون.
وفي المشهد المتداول، بدا الشيخ تميم، متبسما وهو يتلقى الهدية، ثم عدّل عقاله وغترته قبل أن يرتدي العباءة، وسط ابتسامة واضحة.
هذا الموقف، دفع الكثيرين للتعليق على رمزية الهدية باعتبارها "رمزا عربيا أصيلا".
وحسب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس هذا المشهد تطورات جديدة في مسار العلاقات الإقليمية، حيث تبرز إعادة التموضع السياسي لسوريا، ضمن محيطها العربي بعد سنوات من التحالف الوثيق مع إيران.
وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد قام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، أول أمس الخميس، حيث التقى مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وكانت العلاقات السورية - القطرية، متوقفة منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، ولم تعد إلا بعد تولي المعارضة السورية مقاليد الحكم، على الرغم من عودة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023.
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