هدية أحمد الشرع لأمير قطر تثير تفاعلا واسعا... فيديو
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republicأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وأحمد الشرع
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republic
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أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، نشره الديوان الأميري القطري، تفاعلا واسعا، حيث يظهر فيه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وهو يُهدي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عباءة (بشت) رصاصية اللون.
وفي المشهد المتداول، بدا الشيخ تميم، متبسما وهو يتلقى الهدية، ثم عدّل عقاله وغترته قبل أن يرتدي العباءة، وسط ابتسامة واضحة.
فيديو - زيارة سمو الأمير المفدى إلى الجمهورية العربية السورية. #قطر #سوريا pic.twitter.com/juCZC7Ui9L— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 31, 2025
هذا الموقف، دفع الكثيرين للتعليق على رمزية الهدية باعتبارها "رمزا عربيا أصيلا".
وحسب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس هذا المشهد تطورات جديدة في مسار العلاقات الإقليمية، حيث تبرز إعادة التموضع السياسي لسوريا، ضمن محيطها العربي بعد سنوات من التحالف الوثيق مع إيران.
🎥♥️| تكريمٌ عربيٌّ أصيل .. يُجسّد أُخوّة البلدين— نديب قطر (@NadeebQa) January 31, 2025
في قلب قصر الشعب.. سموّ الأمير المفدى يرتدي البشت العربي.. إهداءً من أخيه الرئيس السوري أحمد الشرع@TamimBinHamad #سوريا | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/G7r7HAvrJD
وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد قام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، أول أمس الخميس، حيث التقى مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وكانت العلاقات السورية - القطرية، متوقفة منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، ولم تعد إلا بعد تولي المعارضة السورية مقاليد الحكم، على الرغم من عودة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023.