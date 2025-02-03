https://sarabic.ae/20250203/الأردن-يؤكد-رفضه-جميع-أشكال-العنف-والإرهاب-التي-تسعى-لزعزعة-الأمن-والاستقرار-في-سوريا-1097445380.html
الأردن يؤكد رفضه جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا
الأردن يؤكد رفضه جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الاثنين، "بأشد العبارات تفجير منبج في سوريا الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين". 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T21:19+0000
2025-02-03T21:19+0000
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وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، "وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار".وأعرب البيان، عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولأسر الضحايا"، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وأعلنت الرئاسة السورية، في وقت سابق اليوم، أن "هجوماً إرهابياً أودى بحياة 20 شخصاً وإصابة العشرات في مدينة منبج، شرق حلب".وتوعدت الرئاسة السورية، في بيان صحفي، بملاحقة ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن "هذه الجريمة لن تمر دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها".وذكرت مصادر، في وقت سابق، أن من يقف وراء هذا العمل تقصّد تفجير السيارة بالتزامن مع مرور سيارة النقل التي كانت تقل النساء والفتيات العاملات.وتم توجيه نداء عاجل للأطباء من أجل التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي، فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.يذكر أنه قبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج، وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
https://sarabic.ae/20250203/15-قتيلا-بانفجار-سيارة-مفخخة-في-منبج---1097422075.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الأردن يؤكد رفضه جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الاثنين، "بأشد العبارات تفجير منبج في سوريا الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين".
وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، "وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار".
وأعرب البيان، عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولأسر الضحايا"، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأعلنت الرئاسة السورية، في وقت سابق اليوم، أن "هجوماً إرهابياً أودى بحياة 20 شخصاً وإصابة العشرات في مدينة منبج، شرق حلب".
وتوعدت الرئاسة السورية، في بيان صحفي، بملاحقة ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن "هذه الجريمة لن تمر دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها".
وذكرت مصادر، في وقت سابق، أن من يقف وراء هذا العمل تقصّد تفجير السيارة
بالتزامن مع مرور سيارة النقل التي كانت تقل النساء والفتيات العاملات.
وتم توجيه نداء عاجل للأطباء من أجل التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي، فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.
وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.
يذكر أنه قبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج
، وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.