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15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سوريا
15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين، أن الانفجار الذي وقع في منبج شرق حلب نتيجة سيارة مفخخة، أدى إلى مقتل 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح، وذلك... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T09:34+0000
2025-02-03T09:38+0000
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وذكرت المصادر أن من يقف وراء هذا العمل تقصّد تفجير السيارة بالتزامن مع مرور سيارة النقل التي كانت تقل النساء والفتيات العاملات.وتم توجيه نداء عاجل للأطباء من أجل التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي، فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.يذكر أنه قبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج، وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.لأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا... فيديو
https://sarabic.ae/20241011/مظاهرات-تعم-مدينة-منبج-السورية-رفضا-للمناهج-التعليمية-التي-فرضها-مسلحون-موالون-لواشنطن--1093663442.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منبج, الوضع في منبج, حلب, ريف حلب
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منبج, الوضع في منبج, حلب, ريف حلب

15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سوريا

09:34 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 03.02.2025)
© Sputnik . Ali Hashemإضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا
إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين، أن الانفجار الذي وقع في منبج شرق حلب نتيجة سيارة مفخخة، أدى إلى مقتل 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح، وذلك بالتزامن مع مرور سيارة كانت تقلهن.
وذكرت المصادر أن من يقف وراء هذا العمل تقصّد تفجير السيارة بالتزامن مع مرور سيارة النقل التي كانت تقل النساء والفتيات العاملات.
وتم توجيه نداء عاجل للأطباء من أجل التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي، فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.
مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن
11 أكتوبر 2024, 17:33 GMT
وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.
يذكر أنه قبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج، وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
لأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا
احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا... فيديو
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