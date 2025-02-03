https://sarabic.ae/20250203/15-قتيلا-بانفجار-سيارة-مفخخة-في-منبج---1097422075.html
15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سوريا
15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين، أن الانفجار الذي وقع في منبج شرق حلب نتيجة سيارة مفخخة، أدى إلى مقتل 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح، وذلك... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T09:34+0000
2025-02-03T09:34+0000
2025-02-03T09:38+0000
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وذكرت المصادر أن من يقف وراء هذا العمل تقصّد تفجير السيارة بالتزامن مع مرور سيارة النقل التي كانت تقل النساء والفتيات العاملات.وتم توجيه نداء عاجل للأطباء من أجل التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي، فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.يذكر أنه قبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج، وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.لأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا... فيديو
https://sarabic.ae/20241011/مظاهرات-تعم-مدينة-منبج-السورية-رفضا-للمناهج-التعليمية-التي-فرضها-مسلحون-موالون-لواشنطن--1093663442.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منبج, الوضع في منبج, حلب, ريف حلب
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منبج, الوضع في منبج, حلب, ريف حلب
15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سوريا
09:34 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 03.02.2025)
أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين، أن الانفجار الذي وقع في منبج شرق حلب نتيجة سيارة مفخخة، أدى إلى مقتل 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح، وذلك بالتزامن مع مرور سيارة كانت تقلهن.
وذكرت المصادر أن من يقف وراء هذا العمل تقصّد تفجير السيارة بالتزامن مع مرور سيارة النقل التي كانت تقل النساء والفتيات العاملات.
وتم توجيه نداء عاجل للأطباء من أجل التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي، فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.
11 أكتوبر 2024, 17:33 GMT
وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.
يذكر أنه قبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج
، وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.