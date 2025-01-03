https://sarabic.ae/20250103/لأول-مرة-منذ-أشهر-الطيران-الحربي-التركي-يستهدف-مواقع-قسد-في-ريف-حلب-شمالي-سوريا--1096457466.html
لأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا
لأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا
سبوتنيك عربي
شهدت محاور ريف حلب الشمالية الشرقية في شمال سوريا، غارات عنيفة من قبل الطيران الحربي التركي باتجاه مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد " على عدة محاور. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T19:58+0000
2025-01-03T19:58+0000
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وقالت مصادر لـ"سبوتنيك" إن عدة طائرات حربية تركية دخلت الأجواء السورية عبر الحدود الشمالية ونفذت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محاور سد "تشرين" و دير حافر في ريف حلب الشرقي شمالي سوريا دون ورود معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عن تلك الغارات.وتابعت المصادر، أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش التركي طائرات حربية في قصف مواقع تابعة لقوات " قسد" منذ ما يقارب 9 أشهر، حيث ترجح المعلومات أن السبب الرئيس لاستخدام الجيش التركي الطيران الحربي جاء بعد أن أسقطت قوات "قسد" عدة طائرات مسيرة منها من نوع "بيرقدار" التركية مؤخرا في مناطق شرق الفرات والتي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن "قسد" أعلنت عن "إفشالها لهجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على قرى جنوب سد تشرين بريف حلب، حيث أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى مما اضطرهم إلى الفرار".
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
لأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا
حصري
شهدت محاور ريف حلب الشمالية الشرقية في شمال سوريا، غارات عنيفة من قبل الطيران الحربي التركي باتجاه مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد " على عدة محاور.
وقالت مصادر لـ"سبوتنيك" إن عدة طائرات حربية تركية دخلت الأجواء السورية عبر الحدود الشمالية ونفذت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محاور سد "تشرين" و دير حافر في ريف حلب الشرقي شمالي سوريا دون ورود معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عن تلك الغارات.
وأضافت المصادر أن الغارات الجوية أتت بعد عمليات استطلاع كبيرة للمنطقة قامت بها طائرات مسيرة تركية شملت ريف حلب الشمالي والشرقي، حيث ركزت الغارات الجوية على المواقع التي تشهد اشتباكات بين قوات "قسد" والمسلحين الموالين لتركيا، وتحديدا على محور سد "تشرين" في ريف منطقة منبج شمال شرقي حلب.
وتابعت المصادر، أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش التركي طائرات حربية في قصف مواقع تابعة لقوات " قسد" منذ ما يقارب 9 أشهر، حيث ترجح المعلومات أن السبب الرئيس لاستخدام الجيش التركي الطيران الحربي جاء بعد أن أسقطت قوات "قسد" عدة طائرات مسيرة منها من نوع "بيرقدار" التركية مؤخرا في مناطق شرق الفرات والتي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".
أعلنت قوات سورية الديمقراطية "قسد"، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، عن إفشالها لهجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على قرى جنوب سد تشرين في ريف حلب في سوريا.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك
" في سوريا بأن "قسد" أعلنت عن "إفشالها لهجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على قرى جنوب سد تشرين بريف حلب، حيث أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى مما اضطرهم إلى الفرار".