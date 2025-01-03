لأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250103/لأول-مرة-منذ-أشهر-الطيران-الحربي-التركي-يستهدف-مواقع-قسد-في-ريف-حلب-شمالي-سوريا--1096457466.html
لأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا
لأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا
سبوتنيك عربي
شهدت محاور ريف حلب الشمالية الشرقية في شمال سوريا، غارات عنيفة من قبل الطيران الحربي التركي باتجاه مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد " على عدة محاور. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T19:58+0000
2025-01-03T19:58+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101668/50/1016685010_0:111:2000:1236_1920x0_80_0_0_d2e1e2bb47c38bb3bf93cb9997cf239b.jpg
وقالت مصادر لـ"سبوتنيك" إن عدة طائرات حربية تركية دخلت الأجواء السورية عبر الحدود الشمالية ونفذت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محاور سد "تشرين" و دير حافر في ريف حلب الشرقي شمالي سوريا دون ورود معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عن تلك الغارات.وتابعت المصادر، أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش التركي طائرات حربية في قصف مواقع تابعة لقوات " قسد" منذ ما يقارب 9 أشهر، حيث ترجح المعلومات أن السبب الرئيس لاستخدام الجيش التركي الطيران الحربي جاء بعد أن أسقطت قوات "قسد" عدة طائرات مسيرة منها من نوع "بيرقدار" التركية مؤخرا في مناطق شرق الفرات والتي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن "قسد" أعلنت عن "إفشالها لهجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على قرى جنوب سد تشرين بريف حلب، حيث أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى مما اضطرهم إلى الفرار".
https://sarabic.ae/20250103/وزيرة-الخارجية-الألمانية-ترفض-مصافحة-أحمد-الشرع-عند-لقائه-لأول-مرة-فيديو-1096452667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101668/50/1016685010_102:0:1899:1348_1920x0_80_0_0_72d6d78d3e14c31e6c908f68e18ea677.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم

لأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا

19:58 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuzمقاتلة تركية
مقاتلة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuz
تابعنا عبر
حصري
شهدت محاور ريف حلب الشمالية الشرقية في شمال سوريا، غارات عنيفة من قبل الطيران الحربي التركي باتجاه مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد " على عدة محاور.
وقالت مصادر لـ"سبوتنيك" إن عدة طائرات حربية تركية دخلت الأجواء السورية عبر الحدود الشمالية ونفذت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محاور سد "تشرين" و دير حافر في ريف حلب الشرقي شمالي سوريا دون ورود معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عن تلك الغارات.

وأضافت المصادر أن الغارات الجوية أتت بعد عمليات استطلاع كبيرة للمنطقة قامت بها طائرات مسيرة تركية شملت ريف حلب الشمالي والشرقي، حيث ركزت الغارات الجوية على المواقع التي تشهد اشتباكات بين قوات "قسد" والمسلحين الموالين لتركيا، وتحديدا على محور سد "تشرين" في ريف منطقة منبج شمال شرقي حلب.

وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض مصافحة أحمد الشرع عند لقائه لأول مرة.. فيديو
14:56 GMT
وتابعت المصادر، أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش التركي طائرات حربية في قصف مواقع تابعة لقوات " قسد" منذ ما يقارب 9 أشهر، حيث ترجح المعلومات أن السبب الرئيس لاستخدام الجيش التركي الطيران الحربي جاء بعد أن أسقطت قوات "قسد" عدة طائرات مسيرة منها من نوع "بيرقدار" التركية مؤخرا في مناطق شرق الفرات والتي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".
أعلنت قوات سورية الديمقراطية "قسد"، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، عن إفشالها لهجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على قرى جنوب سد تشرين في ريف حلب في سوريا.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن "قسد" أعلنت عن "إفشالها لهجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على قرى جنوب سد تشرين بريف حلب، حيث أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى مما اضطرهم إلى الفرار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала