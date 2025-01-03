https://sarabic.ae/20250103/وزيرة-الخارجية-الألمانية-ترفض-مصافحة-أحمد-الشرع-عند-لقائه-لأول-مرة-فيديو-1096452667.html

وزيرة الخارجية الألمانية ترفض مصافحة أحمد الشرع عند لقائه لأول مرة.. فيديو

وزيرة الخارجية الألمانية ترفض مصافحة أحمد الشرع عند لقائه لأول مرة.. فيديو

سبوتنيك عربي

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مصافحة قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، وذلك خلال زيارتها الأولى إلى دمشق بعد تنحي الرئيس السوري... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T14:56+0000

2025-01-03T14:56+0000

2025-01-03T14:56+0000

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطة رفض بيربوك مصافحة الشرع.وتوجهت وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية في زيارة هي الأولى من نوعها، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من داخل طائرة عسكرية مليئة بالجنود بكامل عتادهم الحربي، لتخرج بعدها وهي مرتدية سترة واقية من الرصاص، وخوذ عسكرية يحملها الوفد المرافق لها.وأثار مظهر الوزيرة بالسترة الواقية مع ما رافقها من تصريحاتها حول أن البداية السياسية الجديدة ممكنة بين أوروبا وسوريا وبين ألمانيا وسوريا"، في دمشق ردود فعل وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض رسالة للإدارة الجديدة في سوريا، فيما وصفها بالبعض بتصرفات "منتاقضة مع تصريحاتها.وكتب أحد المعلقين على الفيديو أن تصرف الوزيرة مبرر واحترازي بسبب وجود فصائل مسلحة عديدة في سورية، فيما أشار البعض الآخر إلى أن تصرف الوزيرة يعكس عدم الارتياح والأمان تجاه الوضع الميداني والأمني الحالي في سورية.وصرحت الوزيرة الألماينة قبيل مغادرتها دمشق أن "زيارتنا إلى دمشق، إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا.. لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد"، على حد تعبيرها.

https://sarabic.ae/20241208/الخارجية-الألمانية-تعلق-على-قرار-الأسد-التخلي-عن-حكم-سوريا-1095599023.html

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