https://sarabic.ae/20241230/احتدام-الاشتباكات-والقصف-بين-قسد-والفصائل-السورية-شمالي-وشرقي-سوريا--1096343044.html

احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا... فيديو

احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا... فيديو

سبوتنيك عربي

احتدمت الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من طرف، وفصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من الجيش التركي من طرف آخر، في جبهات... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T17:57+0000

2024-12-30T17:57+0000

2024-12-30T18:02+0000

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وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن مجموعة من عناصر قوات "قسد" نفذت عمليات تسلل عبر الأنفاق إلى الأحياء الشرقية لمدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وهي المرة الأولى منذ خسارتها للمدينة التي أصبحت تحت سيطرة "الجيش الوطني"، حيث نشبت اشتباكات عنيفة تسبب بوقوع قتلى وجرحى من الطرفين.أما محور سد تشرين في ريف حلب، فقد شهد قصفاً مدفعياً عنيفاً ومتبادلاَ واشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل لفصائل "الجيش الوطني السوري" إلى عدد من قرى محيط سد تشرين، ما أدى لوقوع خسائر بشرية من الطرفين لم يعرف عددهم بالضبط، بحسب المصادر.وبيّنت المصادر أن الجيش التركي استخدم خلال الساعات الماضية الطائرات الحربية والمسيرة في قصف تحركات ومواقع سيطرة "قسد" بمحيط عين العرب (كوباني)، وريف منبج ومحور سد تشرين في ريف حلب، دون أي تغير في خارطة السيطرة في المنطقة، التي نزح منها العشرات من المدنيين.وقالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك"، إنه يوم أمس الأحد، قتل 13 عنصراً من فصائل "الجيش الوطني" و عنصران من "قسد" نتيجة احتدام المعارك بين الطرفين على محاور سد تشرين وجسر قرقوزاق شرقي حلب.وأردفت المصادر أن اشتباكات مماثلة وقصف متبادل بين الطرفين شهدته جبهة ريف بلدة عين عيسى الاستراتيجية على الطريق الدولي (الحسكة - الرقة - الحسكة) ، المعروف بإسم (M4)، بريف الرقة، خلفت خسائر بشرية ومادية.كما وسع الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة من قبله، من قصفهم ضد بلدة عين عيسى في ريف الرقة، اليوم الإثنين، حيث استهدفت مضخة مياه الشرب في قرية الفاطسة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، كما تعرضت مواقع "قسد" في قرى الخالدية والهوشان والمشيرفة في ريف البلدة، للقصف بالأسلحة الثقيلة.كما نفذت "قسد" عملية تسلل أخرى إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية القاسمية في ريف رأس العين شمال الحسكة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال قرى الكنير والأربعين والعزيزية والعريشة والمناخ في ريف رأس العين شمال الحسكة، دون تسجيل خسائر بشرية.وأوضحت المصادر أن قصف يومي تشهده جبهات الاشتباك بين قوات "قسد" من طرف والفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي، تتركز في القرى الواقعة تحت سيطرة "قسد" في ريفي تل تمر وأبو راسين شمالي غربي محافظة الحسكة.مقتل وإصابة مجموعة من قوات "قسد" باستهداف مسيرة تركية شرقي سوريا"قسد" تعلن تحييد 35 عنصرا من الفصائل السورية المسلحة التابعة للإدارة الجديدة

https://sarabic.ae/20241227/اشتباكات-مستمرة-بين-قسد-والفصائل-السورية-شمال-وشرقي-البلاد-ووساطة-أمريكية-لإيقافها--1096254992.html

https://sarabic.ae/20241225/قسد-تعلن-إفشالها-هجمات-الفصائل-السورية-المدعومة-من-الجيش-التركي-1096187140.html

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