احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241230/احتدام-الاشتباكات-والقصف-بين-قسد-والفصائل-السورية-شمالي-وشرقي-سوريا--1096343044.html
احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا... فيديو
احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
احتدمت الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من طرف، وفصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من الجيش التركي من طرف آخر، في جبهات... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T17:57+0000
2024-12-30T18:02+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/15/1096047586_0:82:871:571_1920x0_80_0_0_c606f65a56b2d61eef205674eca4093d.jpg
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن مجموعة من عناصر قوات "قسد" نفذت عمليات تسلل عبر الأنفاق إلى الأحياء الشرقية لمدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وهي المرة الأولى منذ خسارتها للمدينة التي أصبحت تحت سيطرة "الجيش الوطني"، حيث نشبت اشتباكات عنيفة تسبب بوقوع قتلى وجرحى من الطرفين.أما محور سد تشرين في ريف حلب، فقد شهد قصفاً مدفعياً عنيفاً ومتبادلاَ واشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل لفصائل "الجيش الوطني السوري" إلى عدد من قرى محيط سد تشرين، ما أدى لوقوع خسائر بشرية من الطرفين لم يعرف عددهم بالضبط، بحسب المصادر.وبيّنت المصادر أن الجيش التركي استخدم خلال الساعات الماضية الطائرات الحربية والمسيرة في قصف تحركات ومواقع سيطرة "قسد" بمحيط عين العرب (كوباني)، وريف منبج ومحور سد تشرين في ريف حلب، دون أي تغير في خارطة السيطرة في المنطقة، التي نزح منها العشرات من المدنيين.وقالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك"، إنه يوم أمس الأحد، قتل 13 عنصراً من فصائل "الجيش الوطني" و عنصران من "قسد" نتيجة احتدام المعارك بين الطرفين على محاور سد تشرين وجسر قرقوزاق شرقي حلب.وأردفت المصادر أن اشتباكات مماثلة وقصف متبادل بين الطرفين شهدته جبهة ريف بلدة عين عيسى الاستراتيجية على الطريق الدولي (الحسكة - الرقة - الحسكة) ، المعروف بإسم (M4)، بريف الرقة، خلفت خسائر بشرية ومادية.كما وسع الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة من قبله، من قصفهم ضد بلدة عين عيسى في ريف الرقة، اليوم الإثنين، حيث استهدفت مضخة مياه الشرب في قرية الفاطسة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، كما تعرضت مواقع "قسد" في قرى الخالدية والهوشان والمشيرفة في ريف البلدة، للقصف بالأسلحة الثقيلة.كما نفذت "قسد" عملية تسلل أخرى إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية القاسمية في ريف رأس العين شمال الحسكة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال قرى الكنير والأربعين والعزيزية والعريشة والمناخ في ريف رأس العين شمال الحسكة، دون تسجيل خسائر بشرية.وأوضحت المصادر أن قصف يومي تشهده جبهات الاشتباك بين قوات "قسد" من طرف والفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي، تتركز في القرى الواقعة تحت سيطرة "قسد" في ريفي تل تمر وأبو راسين شمالي غربي محافظة الحسكة.مقتل وإصابة مجموعة من قوات "قسد" باستهداف مسيرة تركية شرقي سوريا"قسد" تعلن تحييد 35 عنصرا من الفصائل السورية المسلحة التابعة للإدارة الجديدة
https://sarabic.ae/20241227/اشتباكات-مستمرة-بين-قسد-والفصائل-السورية-شمال-وشرقي-البلاد-ووساطة-أمريكية-لإيقافها--1096254992.html
https://sarabic.ae/20241225/قسد-تعلن-إفشالها-هجمات-الفصائل-السورية-المدعومة-من-الجيش-التركي-1096187140.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/15/1096047586_0:0:871:653_1920x0_80_0_0_af11fe3b556c582986e3dc3a62e0d1bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا... فيديو

17:57 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 18:02 GMT 30.12.2024)
© Photo الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية و"قسد" بريف حلب
الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية وقسد بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Photo
تابعنا عبر
حصري
احتدمت الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من طرف، وفصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من الجيش التركي من طرف آخر، في جبهات ونقاط التماس في أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة، موقعة خسائر بشرية من الطرفين.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن مجموعة من عناصر قوات "قسد" نفذت عمليات تسلل عبر الأنفاق إلى الأحياء الشرقية لمدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وهي المرة الأولى منذ خسارتها للمدينة التي أصبحت تحت سيطرة "الجيش الوطني"، حيث نشبت اشتباكات عنيفة تسبب بوقوع قتلى وجرحى من الطرفين.
أما محور سد تشرين في ريف حلب، فقد شهد قصفاً مدفعياً عنيفاً ومتبادلاَ واشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل لفصائل "الجيش الوطني السوري" إلى عدد من قرى محيط سد تشرين، ما أدى لوقوع خسائر بشرية من الطرفين لم يعرف عددهم بالضبط، بحسب المصادر.
صورة متداولة للاشتباكات بين قسد والفصائل السورية شمال وشرقي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
اشتباكات مستمرة بين "قسد" والفصائل السورية شمال وشرقي البلاد ووساطة أمريكية لإيقافها
27 ديسمبر, 16:43 GMT
وبيّنت المصادر أن الجيش التركي استخدم خلال الساعات الماضية الطائرات الحربية والمسيرة في قصف تحركات ومواقع سيطرة "قسد" بمحيط عين العرب (كوباني)، وريف منبج ومحور سد تشرين في ريف حلب، دون أي تغير في خارطة السيطرة في المنطقة، التي نزح منها العشرات من المدنيين.
وقالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك"، إنه يوم أمس الأحد، قتل 13 عنصراً من فصائل "الجيش الوطني" و عنصران من "قسد" نتيجة احتدام المعارك بين الطرفين على محاور سد تشرين وجسر قرقوزاق شرقي حلب.

أما في محافظة الرقة، أوضحت المصادر، أن القوات التركية والفصائل المدعومة من قبلها قصفت قرية التروازية الواقعة جنوب بلدة سلوك في ريف محافظة الرقة، مستخدمين المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى اشتعال مواجهات عنيفة.

وأردفت المصادر أن اشتباكات مماثلة وقصف متبادل بين الطرفين شهدته جبهة ريف بلدة عين عيسى الاستراتيجية على الطريق الدولي (الحسكة - الرقة - الحسكة) ، المعروف بإسم (M4)، بريف الرقة، خلفت خسائر بشرية ومادية.
الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية وقسد بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
"قسد" تعلن إفشالها هجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي... فيديو
25 ديسمبر, 17:13 GMT
كما وسع الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة من قبله، من قصفهم ضد بلدة عين عيسى في ريف الرقة، اليوم الإثنين، حيث استهدفت مضخة مياه الشرب في قرية الفاطسة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، كما تعرضت مواقع "قسد" في قرى الخالدية والهوشان والمشيرفة في ريف البلدة، للقصف بالأسلحة الثقيلة.

وفي محافظة الحسكة، أكدت مصادر مقربة من قوات "قسد" لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن قوات خاصة تابعة لـ"قسد" إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية الريحانية قرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، مما أسفر عن وقوع 5 قتلى من الفصائل وأصيب 7 آخرين.

كما نفذت "قسد" عملية تسلل أخرى إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية القاسمية في ريف رأس العين شمال الحسكة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال قرى الكنير والأربعين والعزيزية والعريشة والمناخ في ريف رأس العين شمال الحسكة، دون تسجيل خسائر بشرية.
وأوضحت المصادر أن قصف يومي تشهده جبهات الاشتباك بين قوات "قسد" من طرف والفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي، تتركز في القرى الواقعة تحت سيطرة "قسد" في ريفي تل تمر وأبو راسين شمالي غربي محافظة الحسكة.
مقتل وإصابة مجموعة من قوات "قسد" باستهداف مسيرة تركية شرقي سوريا
"قسد" تعلن تحييد 35 عنصرا من الفصائل السورية المسلحة التابعة للإدارة الجديدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала