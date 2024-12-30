احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا... فيديو
17:57 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 18:02 GMT 30.12.2024)
© Photo الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية و"قسد" بريف حلب
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احتدمت الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من طرف، وفصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من الجيش التركي من طرف آخر، في جبهات ونقاط التماس في أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة، موقعة خسائر بشرية من الطرفين.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن مجموعة من عناصر قوات "قسد" نفذت عمليات تسلل عبر الأنفاق إلى الأحياء الشرقية لمدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وهي المرة الأولى منذ خسارتها للمدينة التي أصبحت تحت سيطرة "الجيش الوطني"، حيث نشبت اشتباكات عنيفة تسبب بوقوع قتلى وجرحى من الطرفين.
⚡️احتدام الاشتباكات والقصف بين "قسد" والفصائل السورية شمالي وشرقي سوريا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 30, 2024
احتدمت الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من طرف، وفصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من الجيش التركي من طرف أخر. pic.twitter.com/59i7ccD28d
أما محور سد تشرين في ريف حلب، فقد شهد قصفاً مدفعياً عنيفاً ومتبادلاَ واشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل لفصائل "الجيش الوطني السوري" إلى عدد من قرى محيط سد تشرين، ما أدى لوقوع خسائر بشرية من الطرفين لم يعرف عددهم بالضبط، بحسب المصادر.
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وبيّنت المصادر أن الجيش التركي استخدم خلال الساعات الماضية الطائرات الحربية والمسيرة في قصف تحركات ومواقع سيطرة "قسد" بمحيط عين العرب (كوباني)، وريف منبج ومحور سد تشرين في ريف حلب، دون أي تغير في خارطة السيطرة في المنطقة، التي نزح منها العشرات من المدنيين.
وقالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك"، إنه يوم أمس الأحد، قتل 13 عنصراً من فصائل "الجيش الوطني" و عنصران من "قسد" نتيجة احتدام المعارك بين الطرفين على محاور سد تشرين وجسر قرقوزاق شرقي حلب.
أما في محافظة الرقة، أوضحت المصادر، أن القوات التركية والفصائل المدعومة من قبلها قصفت قرية التروازية الواقعة جنوب بلدة سلوك في ريف محافظة الرقة، مستخدمين المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى اشتعال مواجهات عنيفة.
وأردفت المصادر أن اشتباكات مماثلة وقصف متبادل بين الطرفين شهدته جبهة ريف بلدة عين عيسى الاستراتيجية على الطريق الدولي (الحسكة - الرقة - الحسكة) ، المعروف بإسم (M4)، بريف الرقة، خلفت خسائر بشرية ومادية.
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كما وسع الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة من قبله، من قصفهم ضد بلدة عين عيسى في ريف الرقة، اليوم الإثنين، حيث استهدفت مضخة مياه الشرب في قرية الفاطسة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، كما تعرضت مواقع "قسد" في قرى الخالدية والهوشان والمشيرفة في ريف البلدة، للقصف بالأسلحة الثقيلة.
وفي محافظة الحسكة، أكدت مصادر مقربة من قوات "قسد" لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن قوات خاصة تابعة لـ"قسد" إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية الريحانية قرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، مما أسفر عن وقوع 5 قتلى من الفصائل وأصيب 7 آخرين.
كما نفذت "قسد" عملية تسلل أخرى إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية القاسمية في ريف رأس العين شمال الحسكة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال قرى الكنير والأربعين والعزيزية والعريشة والمناخ في ريف رأس العين شمال الحسكة، دون تسجيل خسائر بشرية.
وأوضحت المصادر أن قصف يومي تشهده جبهات الاشتباك بين قوات "قسد" من طرف والفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي، تتركز في القرى الواقعة تحت سيطرة "قسد" في ريفي تل تمر وأبو راسين شمالي غربي محافظة الحسكة.