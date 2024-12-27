https://sarabic.ae/20241227/اشتباكات-مستمرة-بين-قسد-والفصائل-السورية-شمال-وشرقي-البلاد-ووساطة-أمريكية-لإيقافها--1096254992.html

اشتباكات مستمرة بين "قسد" والفصائل السورية شمال وشرقي البلاد ووساطة أمريكية لإيقافها

اشتباكات مستمرة بين "قسد" والفصائل السورية شمال وشرقي البلاد ووساطة أمريكية لإيقافها

سبوتنيك عربي

تستمر الاشتباكات بين قوات سورية الديمقراطية "قسد" من طرف، والفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي والمعترف بها من الإدارة السورية في دمشق، في جميع خطوط... 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T16:43+0000

2024-12-27T16:43+0000

2024-12-27T16:43+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

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وأكدت مصارد مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن الاشتباكات مستمرة بين "قسد" والتشكيلات العسكرية التابعة لها من جهة، والفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي جهة أخرى، وتتركز هذه الاشتباكات بشكل أكبر وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف صاروخية مناطق وقرى على عين العرب (كوباني) ومحيط جسر قرقوزاق وسد تشرين في ريف حلب الشرقي، خصوصاً بعد سيطرة الفصائل السورية على مدينتي منبج وتل رفعت وعلى عدد كبير من القرى.وأوضحت المصادر بأن الاشتباكات المستمرة بين الطرفين والمستمرة منذ 15 يوماً، تتزامن مع اشتباكات وقصف متبادل عبر سلاح المدفعية وقذائف الهاون الطيران المسير في ريفي تل أبيض وعين عيسى في ريف محافظة الرقة، وتل تمر وأبو راسين في ريف محافظة الحسكة، مع وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة من الطرفين.في حين مازالت الفصائل السورية والجيش التركي يدفعون بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقع الاشتباكات بينها دبابات وراجمات صواريخ وأسلحة ثقيلة وأفراد، بهدف السيطرة على مناطق جديدة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في سوريا، لتمزيق مناطق سيطرة قوات "قسد"، بحسب المصادر.وساطة أمريكيةوكشفت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك" بأن الاشتباكات والتعزيرات العسكرية، تتزامن مع تحركات تقوم بها القوات الأمريكية في منطقة عين العرب في ريف حلب، من خلال الدوريات الراجلة، مع نية القوات الأمريكية أحداث نقطة عسكرية لها، في مبنى مؤقت من أجل الإشراف على المفاوضات والوساطة بين القوات التركية والفصائل السورية المدعومة من الأخيرة من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من طرف آخر للحد من التصعيد في المنطقة، لكن دون أي نتائج على أرض الواقع.وبيّنت المصادر أن الاشتباكات والقصف المتبادل آدت لوقوع خسائر بشرية كبيرة بين الطرفين مع وقوع خسائر مادية كبيرة في المعدات العسكرية في منازل المدنيين.تعزيرات عسكريةوفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية في ريف الرقة لوكالة "سبوتنيك" بأن تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للجيش التركي والفصائل السورية أو مايسمى (الجيش الوطني) دخلت بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي، واتجهت إلى مدينة عين العرب لفتح جبهة جديدة ضد قوات "قسد" من الجهة الشرقية المحاذية لمدينة تل أبيض وريفها شمالي الرقة.وأعلنت قوات "قسد" أن قوات "مجلس منبج العسكري" التابع لها قضت على 14 من مسلحي الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي، في معرض تصديها لهجمات الأخيرة في ريف منبج شرقي حلب.وتابعت بأن الاشتباكات تدور بالقرب من قرية "تل عريش"، و"العلوش" التابعتين لبلدة أبو قلقل، حيث تمكنت من القضاء على 14 مسلحا من الفصائل السورية.

https://sarabic.ae/20241225/قسد-تعلن-إفشالها-هجمات-الفصائل-السورية-المدعومة-من-الجيش-التركي-1096187140.html

https://sarabic.ae/20241225/مقتل-وإصابة-مجموعة-من-قوات-قسد-باستهداف-مسيرة-تركية-شرقي-سوريا----1096175976.html

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