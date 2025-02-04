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أول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع... فيديو
أول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد قالوا إنها لزوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T07:11+0000
2025-02-04T07:11+0000
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وكان هذا أول ظهور علني لزوجة الشرع، وهي ترافقه في أداء مناسك العمرة وذلك ضمن زيارة الشرع الأخيرة للملكة العربية السعودية.وتصدرت صور ظهور سيدة إلى جانب الشرع، وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تأكيدات بأنها زوجته، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حول هويتها.وتم تداول فيديو لطوق عسكري محكم لحماية الشرع أثناء تأديته "مناسك العمرة" في السعودية، وهو محاط بعدد كبير من عناصر الحماية، الذين شكلوا طوقا أمنيا محكما.وتعتبر زيارة الشرع إلى السعودية خطوة مهمة تسهم في دعم سوريا من نواح اقتصادية وسياسية، حيث زار فيها مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" التي تسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعلومات والتي تجعل من السعودية مركزا عالميا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا
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أخبار سوريا اليوم, نادي الفيديو
أخبار سوريا اليوم, نادي الفيديو

أول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع... فيديو

07:11 GMT 04.02.2025
© AP Photoقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد قالوا إنها لزوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة.
وكان هذا أول ظهور علني لزوجة الشرع، وهي ترافقه في أداء مناسك العمرة وذلك ضمن زيارة الشرع الأخيرة للملكة العربية السعودية.
وتصدرت صور ظهور سيدة إلى جانب الشرع، وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تأكيدات بأنها زوجته، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حول هويتها.

وتصدر اسم لطيفة الشرع، زوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، في وقت سابق، بعد أن ظهرت خلال لقاء مع مع نساء سوريات مغتربات، حيث أكد للحاضرات أنها زوجته الوحيدة، وأنه يحبها كثيرا، نافيا تعدد زوجاته.

وتم تداول فيديو لطوق عسكري محكم لحماية الشرع أثناء تأديته "مناسك العمرة" في السعودية، وهو محاط بعدد كبير من عناصر الحماية، الذين شكلوا طوقا أمنيا محكما.
وتعتبر زيارة الشرع إلى السعودية خطوة مهمة تسهم في دعم سوريا من نواح اقتصادية وسياسية، حيث زار فيها مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" التي تسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعلومات والتي تجعل من السعودية مركزا عالميا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
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