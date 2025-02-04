أول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع... فيديو
© AP Photoقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
© AP Photo
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد قالوا إنها لزوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة.
وكان هذا أول ظهور علني لزوجة الشرع، وهي ترافقه في أداء مناسك العمرة وذلك ضمن زيارة الشرع الأخيرة للملكة العربية السعودية.
وتصدرت صور ظهور سيدة إلى جانب الشرع، وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تأكيدات بأنها زوجته، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حول هويتها.
وتصدر اسم لطيفة الشرع، زوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، في وقت سابق، بعد أن ظهرت خلال لقاء مع مع نساء سوريات مغتربات، حيث أكد للحاضرات أنها زوجته الوحيدة، وأنه يحبها كثيرا، نافيا تعدد زوجاته.
وتم تداول فيديو لطوق عسكري محكم لحماية الشرع أثناء تأديته "مناسك العمرة" في السعودية، وهو محاط بعدد كبير من عناصر الحماية، الذين شكلوا طوقا أمنيا محكما.
🟠زوجة الشرع... هل تقصدت أن يكون ظهورها الأول في العمرة؟— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 3, 2025
🔸تصدرت صور امرأة ظهرت إلى جانب الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تأكيدات بأنها زوجته، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حول هويتها.
🔸وتصدر اسم لطيفة الشرع، الزوجة الرئيس، في وقت… https://t.co/WyZWr0FBin pic.twitter.com/yfvg7JR0x9
وتعتبر زيارة الشرع إلى السعودية خطوة مهمة تسهم في دعم سوريا من نواح اقتصادية وسياسية، حيث زار فيها مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" التي تسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعلومات والتي تجعل من السعودية مركزا عالميا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.