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الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا
الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا بما في ذلك... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T09:59+0000
2025-02-03T09:59+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتفاقات مع السلطات السورية بشأن استخدام روسيا لقاعدتها البحرية في طرطوس: "كما تعلمون، أجرى وفدنا مؤخرًا محادثات في دمشق، واتفقنا على مواصلة الاتصالات بشأن جميع القضايا".وأضاف بيسكوف: "هناك العديد من القضايا التي يجب مناقشتها، وسنواصل الحوار بشأن جميع الموضوعات، بما في ذلك هذا (الاتفاقات بشأن استخدام القاعدة البحرية الروسية في طرطوس)".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أفادت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بأن الوفد الروسي ناقش مع السلطات الجديدة في سوريا مجمل قضايا العلاقات الثنائية، وأكد الطرفان عزمهما على تعزيز التعاون.تجدر الإشارة إلى أن الطرفين ناقشا مجموعة كاملة من قضايا العلاقات الروسية السورية. وشددت روسيا على دعمها الثابت لوحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وسيادتها، وأعربت عن استعدادها للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة وإيجابية.وقال بوغدانوف للصحفيين: "كان الاجتماع جيدًا بشكل عام، واستمر لمدة 3 ساعات، بما في ذلك العشاء الرسمي، وترأس المحادثات بشكل رئيسي رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر المفاوضات وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، ووفدنا المشترك، بشكل عام كان الاجتماع بناءً وكان الجو جيدًا".وأشار إلى أن الوفد الروسي في المحادثات أكد على "طبيعة العلاقات الودية التقليدية منذ حصول سوريا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وأننا مرتبطون بالشعب السوري بعلاقات صداقة وتعاون".
https://sarabic.ae/20250129/باحث-سياسي-زيارة-بوغدانوف-هامة-في-ظل-ضغوط-غربية-على-سوريا-لقطع-العلاقات-مع-روسيا-1097262184.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا

09:59 GMT 03.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا بما في ذلك الاتفاقات بشأن استخدام القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتفاقات مع السلطات السورية بشأن استخدام روسيا لقاعدتها البحرية في طرطوس: "كما تعلمون، أجرى وفدنا مؤخرًا محادثات في دمشق، واتفقنا على مواصلة الاتصالات بشأن جميع القضايا".
وأضاف بيسكوف: "هناك العديد من القضايا التي يجب مناقشتها، وسنواصل الحوار بشأن جميع الموضوعات، بما في ذلك هذا (الاتفاقات بشأن استخدام القاعدة البحرية الروسية في طرطوس)".
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وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أفادت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بأن الوفد الروسي ناقش مع السلطات الجديدة في سوريا مجمل قضايا العلاقات الثنائية، وأكد الطرفان عزمهما على تعزيز التعاون.

وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقات ذات صلة في سياق المزاج السائد من أجل زيادة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه والتفاهم المتبادل بين موسكو ودمشق، بما في ذلك جوانب السياسة الخارجية".

تجدر الإشارة إلى أن الطرفين ناقشا مجموعة كاملة من قضايا العلاقات الروسية السورية. وشددت روسيا على دعمها الثابت لوحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وسيادتها، وأعربت عن استعدادها للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.
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وزار وفد وزاري روسي، دمشق وأجرى محادثات مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع. وذكرت الخدمة الصحفية لإدارة الجمهورية العربية السورية، أن الوفد الروسي ناقش مع أحمد الشرع المساهمة المحتملة لروسيا في إعادة إعمار سوريا وإصلاحها.
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة وإيجابية.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "كان الاجتماع جيدًا بشكل عام، واستمر لمدة 3 ساعات، بما في ذلك العشاء الرسمي، وترأس المحادثات بشكل رئيسي رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر المفاوضات وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، ووفدنا المشترك، بشكل عام كان الاجتماع بناءً وكان الجو جيدًا".
وأشار إلى أن الوفد الروسي في المحادثات أكد على "طبيعة العلاقات الودية التقليدية منذ حصول سوريا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وأننا مرتبطون بالشعب السوري بعلاقات صداقة وتعاون".
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