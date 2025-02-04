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وزير الداخلية السوري الأسبق يسلم نفسه للسلطات الجديدة... فيديو

وزير الداخلية السوري الأسبق يسلم نفسه للسلطات الجديدة... فيديو

سبوتنيك عربي

سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق محمد إبراهيم الشعار، اليوم الثلاثاء، نفسه للسلطات السورية، وظهر في فيديو وهو يستقل سيارة برفقة أشخاص يؤكدون عدم تعرضه لأي... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T15:13+0000

2025-02-04T15:13+0000

2025-02-04T15:14+0000

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وظهر الشعار داخل سيارة برفقة مجموعة من الأشخاص، تحدث أحدهم عن عملية التسليم، قائلا: "استلمنا اليوم الثلاثاء، اللواء محمد إبراهيم الشعار، من قبل فرج الحمود، ومنيف الزعيم القداح".وأوضح الشخص أن تصوير الفيديو جاء "لضمان سير الأمور وفقًا للقانون والضوابط المتفق عليها، مع الحفاظ على كرامة الرجل".وأضاف: "لن نتوانى في استقبال أي شخص يرغب في تسليم نفسه إلى السلطات المعنية في الدولة السورية الجديدة".يذكر انه وخلال خلال فترة حكم النظام السابق، تقلد الشعار عدة مناصب، من بينها وزير الداخلية، وقائد الشرطة العسكرية، ورئيس فرع المنطقة 227 في دمشق عام 2006، إضافة إلى رئاسته فرعي الأمن العسكري في حلب وطرطوس، كما خدم في لبنان ضمن شعبة المخابرات العسكرية. وفي 2012، نجا الشعار من تفجير استهدف مكتب الأمن الوطني في دمشق، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصيات أمنية بارزة، من بينهم وزير الدفاع العماد داوود راجحة، ونائبه العماد آصف شوكت، وغيرهما.الرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافةالرئاسة التركية: لا معلومات عن خطط لبناء قواعد عسكرية تركية في سوريا

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