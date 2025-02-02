https://sarabic.ae/20250202/محمد-بن-سلمان-يبحث-مع-الشرع-خطط-تثبيت-الأمن-والاستقرار-في-سوريا-فيديو-1097406632.html

محمد بن سلمان يبحث مع الشرع خطط تثبيت الأمن والاستقرار في سوريا.. فيديو

محمد بن سلمان يبحث مع الشرع خطط تثبيت الأمن والاستقرار في سوريا.. فيديو

سبوتنيك عربي

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الأحد، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في قصر اليمامة، بالعاصمة السعودية الرياض. 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T13:42+0000

2025-02-02T13:42+0000

2025-02-02T13:42+0000

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وسيبحث الشرع مع بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين، المستجدات على الساحة السورية، والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا، وآفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية، والجهود المبذولة لرفع العقوبات عن سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".ووصل أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له، اليوم الأحد، وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان،"يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".ووفق خبراء، فإن الزيارة تحمل العديد من الأهداف على المستويات الاقتصادية والأمنية، والسياسية في المنطقة، وأن الرياض تسعى لتعزيز التعاون بين البلين، في إطار الحفاظ على وحدتها.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.وعقب الإعلان، تلقي الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

https://sarabic.ae/20250202/أحمد-الشرع-يصل-السعودية-في-أول-زيارة-خارجية-1097396363.html

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