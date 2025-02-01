https://sarabic.ae/20250201/-وزير-الخارجية-المصري-أبلغنا-الإدارة-السورية-الجديدة-بشواغل-مصر-الأمنية-وضرورة-معالجتها-1097387628.html
وزير الخارجية المصري: أبلغنا الإدارة السورية الجديدة بشواغل مصر الأمنية وضرورة معالجتها
وزير الخارجية المصري: أبلغنا الإدارة السورية الجديدة بشواغل مصر الأمنية وضرورة معالجتها
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن القاهرة أبلغت الإدارة السورية الجديدة بشواغل مصر الأمنية وضرورة معالجتها. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T18:34+0000
2025-02-01T18:34+0000
2025-02-01T19:03+0000
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وتابع، في ندوة ثقافية بمعرض القاهرة للكتاب، اليوم السبت: "الاتصالات المصرية مع الإدارة السورية الجديدة مستمرة ونتفاعل مع جميع الأطراف دون تدخل في الشأن السوري"، حسب بوابة "الأهرام" المصرية.وأردف: "سوريا مثل لبنان دولة متنوعة وأي عملية انتقال لا بد أن تعكس هذا التنوع".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، للتأكيد على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة.وأمس الجمعة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تدوينة على موقع "إكس"، إنه يتوجه بالتهنئة لأحمد الشرع، لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد.
https://sarabic.ae/20241228/الخارجية-السورية-الجديدة-تتحدث-لأول-مرة-عن-العلاقة-مع-مصر-1096286896.html
https://sarabic.ae/20241231/عبد-العاطي-يهاتف-الشيباني-أول-اتصال-رسمي-بين-مصر-والحكومة-السورية-المؤقتة-1096371861.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم
وزير الخارجية المصري: أبلغنا الإدارة السورية الجديدة بشواغل مصر الأمنية وضرورة معالجتها
18:34 GMT 01.02.2025 (تم التحديث: 19:03 GMT 01.02.2025)
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن القاهرة أبلغت الإدارة السورية الجديدة بشواغل مصر الأمنية وضرورة معالجتها.
وتابع، في ندوة ثقافية بمعرض القاهرة للكتاب، اليوم السبت: "الاتصالات المصرية مع الإدارة السورية
الجديدة مستمرة ونتفاعل مع جميع الأطراف دون تدخل في الشأن السوري"، حسب بوابة "الأهرام" المصرية.
28 ديسمبر 2024, 16:09 GMT
وأردف: "سوريا مثل لبنان دولة متنوعة وأي عملية انتقال لا بد أن تعكس هذا التنوع".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، للتأكيد على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة.
وأمس الجمعة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تدوينة على موقع "إكس"، إنه يتوجه بالتهنئة لأحمد الشرع، لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية
خلال المرحلة الانتقالية.
31 ديسمبر 2024, 20:21 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية
في سوريا.
يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد.