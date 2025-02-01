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إعلام: أحمد الشرع يتوجه إلى السعودية غدا الأحد في أول زيارة خارجية
إعلام: أحمد الشرع يتوجه إلى السعودية غدا الأحد في أول زيارة خارجية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، سيقوم بأول زيارة خارجية إلى السعودية. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T18:26+0000
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ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر سعودية قولها إن زيارة الشرع إلى السعودية ستكون غدا الأحد، مشيرة إلى أنه سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.وعقب الإعلان، تلقي الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.وفي تصريحات سابقة، قال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".وتابع: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد.
https://sarabic.ae/20250124/في-زيارة-رسمية-وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-دمشق-للقاء-أحمد-الشرع-1097112585.html
https://sarabic.ae/20250129/الإدارة-السورية-تعلن-تولية-الشرع-رئاسة-البلاد-وحل-حزب-البعث---عاجل-1097291190.html
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أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

إعلام: أحمد الشرع يتوجه إلى السعودية غدا الأحد في أول زيارة خارجية

18:26 GMT 01.02.2025
© AP Photoقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام غربية أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، سيقوم بأول زيارة خارجية إلى السعودية.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر سعودية قولها إن زيارة الشرع إلى السعودية ستكون غدا الأحد، مشيرة إلى أنه سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
لحظة وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
في زيارة رسمية... وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق للقاء أحمد الشرع
24 يناير, 11:36 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وعقب الإعلان، تلقي الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي تصريحات سابقة، قال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
الشرع يلتقي قادة الفصائل الثورية… اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية
29 يناير, 19:19 GMT
وتابع: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد.
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