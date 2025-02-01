https://sarabic.ae/20250201/إعلام-أحمد-الشرع-يتوجه-إلى-السعودية-غدا-الأحد-في-أول-زيارة-خارجية-1097386768.html

إعلام: أحمد الشرع يتوجه إلى السعودية غدا الأحد في أول زيارة خارجية

إعلام: أحمد الشرع يتوجه إلى السعودية غدا الأحد في أول زيارة خارجية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، سيقوم بأول زيارة خارجية إلى السعودية. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T18:26+0000

2025-02-01T18:26+0000

2025-02-01T18:26+0000

أخبار العالم الآن

أخبار سوريا اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097387348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d56db47304f94dbe224692d8e948d28.jpg

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر سعودية قولها إن زيارة الشرع إلى السعودية ستكون غدا الأحد، مشيرة إلى أنه سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.وعقب الإعلان، تلقي الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.وفي تصريحات سابقة، قال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".وتابع: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد.

https://sarabic.ae/20250124/في-زيارة-رسمية-وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-دمشق-للقاء-أحمد-الشرع-1097112585.html

https://sarabic.ae/20250129/الإدارة-السورية-تعلن-تولية-الشرع-رئاسة-البلاد-وحل-حزب-البعث---عاجل-1097291190.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي