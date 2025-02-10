https://sarabic.ae/20250210/روسيا-مستعدون-لتقديم-المساعدة-من-أجل-القضاء-على-الأزمة-الإنسانية-في-سوريا---1097644356.html

روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا

روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الاثنين، أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة من أجل القضاء على... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T15:16+0000

2025-02-10T15:16+0000

2025-02-10T15:16+0000

العالم

العالم العربي

روسيا

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg

وقال غاتيلوف لوكالة "سبوتنيك": "منذ فرض العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية ضد سوريا، أكدنا وبما في ذلك عبر المنصات الدولية، على تأثير العقوبات على حياة الناس العاديين وسعينا بنشاط إلى رفع هذه القيود في أقرب وقت ممكن. روسيا مستعدة لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا".وأضاف غاتيلوف: "أما فيما يتعلق بالوضع الحالي، فقد تم تأسيس حوار مع السلطات السورية الجديدة. وفي نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، زار دمشق الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وكذلك الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف. وفي إطار تطوير هذه الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع الجانب السوري، سيتم تحديد المجالات ذات الأولوية لمزيد من تطوير التعاون بين بلدينا، والذي يتمتع بأساس متين أثبت نجاحه على مدى عقود من الزمن".وقال نيبينزيا: "بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي في هذا البلد. يواصل سفيرنا عمله في دمشق. يتم الحفاظ على قناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة. هنا في نيويورك، نتواصل أيضا مع زملائنا الذين نعرفهم جيدا من البعثة الدائمة السورية، الذين يتلقون التعليمات من دمشق".وشدد نيبينزيا على أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلى دمشق، حيث التقى بممثلي السلطات السورية الجديدة.وأكد نيبينزيا أن روسيا مهتمة بأن تلعب الأمم المتحدة دورا إيجابيا في دعم العملية السياسية في إطار حوار شامل بمشاركة كامل طيف القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في سوريا.الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايالافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطات

https://sarabic.ae/20250210/نيبينزيا-روسيا-تحتفظ-بقناة-اتصال-فعالة-مع-السلطات-السورية-الجديدة----1097631105.html

https://sarabic.ae/20250204/وزير-الداخلية-السوري-روسيا-دولة-عظمى-والمفاوضات-حول-القاعدتين-الروسيتين-مستمرة-1097477210.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم