https://sarabic.ae/20250210/روسيا-مستعدون-لتقديم-المساعدة-من-أجل-القضاء-على-الأزمة-الإنسانية-في-سوريا---1097644356.html
روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا
روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الاثنين، أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة من أجل القضاء على... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T15:16+0000
2025-02-10T15:16+0000
2025-02-10T15:16+0000
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وقال غاتيلوف لوكالة "سبوتنيك": "منذ فرض العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية ضد سوريا، أكدنا وبما في ذلك عبر المنصات الدولية، على تأثير العقوبات على حياة الناس العاديين وسعينا بنشاط إلى رفع هذه القيود في أقرب وقت ممكن. روسيا مستعدة لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا".وأضاف غاتيلوف: "أما فيما يتعلق بالوضع الحالي، فقد تم تأسيس حوار مع السلطات السورية الجديدة. وفي نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، زار دمشق الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وكذلك الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف. وفي إطار تطوير هذه الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع الجانب السوري، سيتم تحديد المجالات ذات الأولوية لمزيد من تطوير التعاون بين بلدينا، والذي يتمتع بأساس متين أثبت نجاحه على مدى عقود من الزمن".وقال نيبينزيا: "بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي في هذا البلد. يواصل سفيرنا عمله في دمشق. يتم الحفاظ على قناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة. هنا في نيويورك، نتواصل أيضا مع زملائنا الذين نعرفهم جيدا من البعثة الدائمة السورية، الذين يتلقون التعليمات من دمشق".وشدد نيبينزيا على أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلى دمشق، حيث التقى بممثلي السلطات السورية الجديدة.وأكد نيبينزيا أن روسيا مهتمة بأن تلعب الأمم المتحدة دورا إيجابيا في دعم العملية السياسية في إطار حوار شامل بمشاركة كامل طيف القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في سوريا.الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايالافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطات
https://sarabic.ae/20250210/نيبينزيا-روسيا-تحتفظ-بقناة-اتصال-فعالة-مع-السلطات-السورية-الجديدة----1097631105.html
https://sarabic.ae/20250204/وزير-الداخلية-السوري-روسيا-دولة-عظمى-والمفاوضات-حول-القاعدتين-الروسيتين-مستمرة-1097477210.html
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العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الاثنين، أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا.
وقال غاتيلوف لوكالة "سبوتنيك": "منذ فرض العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية ضد سوريا، أكدنا وبما في ذلك عبر المنصات الدولية، على تأثير العقوبات على حياة الناس العاديين وسعينا بنشاط إلى رفع هذه القيود في أقرب وقت ممكن. روسيا مستعدة لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا".
وأكد غاتيلوف أن الحوار بين روسيا والسلطات الجديدة في سوريا قائم، والعلاقات بين دمشق وموسكو عميقة ولا تعتمد على الوضع.
وأضاف غاتيلوف: "أما فيما يتعلق بالوضع الحالي، فقد تم تأسيس حوار مع السلطات السورية الجديدة. وفي نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، زار دمشق الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وكذلك الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف. وفي إطار تطوير هذه الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع الجانب السوري، سيتم تحديد المجالات ذات الأولوية لمزيد من تطوير التعاون بين بلدينا،
والذي يتمتع بأساس متين أثبت نجاحه على مدى عقود من الزمن".
وبدوره، أكد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن القيادة الروسية تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة، مشيرا إلى أن موسكو على اتصال أيضا مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.
وقال نيبينزيا: "بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي في هذا البلد.
يواصل سفيرنا عمله في دمشق. يتم الحفاظ على قناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة. هنا في نيويورك، نتواصل أيضا مع زملائنا الذين نعرفهم جيدا من البعثة الدائمة السورية، الذين يتلقون التعليمات من دمشق".
وشدد نيبينزيا على أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلى دمشق، حيث التقى بممثلي السلطات السورية الجديدة.
وأكد نيبينزيا أن روسيا مهتمة بأن تلعب الأمم المتحدة دورا إيجابيا في دعم العملية السياسية في إطار حوار شامل بمشاركة كامل طيف القوى السياسية
والمجموعات العرقية والدينية في سوريا.