https://sarabic.ae/20250131/عضو-في-الأكاديمية-الروسية-للأزمات-الجيوسياسية-التعاون-الوثيق-بين-موسكو-ودمشق-مستمر--1097353600.html

عضو في الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية: التعاون الوثيق بين موسكو ودمشق مستمر

عضو في الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية: التعاون الوثيق بين موسكو ودمشق مستمر

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور علي الأحمد، عضو الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية، أن "الحكومة الروسية لا تزال تتعامل مع الحكومة السورية، ضمن إطار الدولة، مما يعكس رغبة روسية... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T14:08+0000

2025-01-31T14:08+0000

2025-01-31T14:08+0000

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وأضاف الأحمد أن "زيارة الوفد الروسي إلى سوريا، وحسن الاستقبال الذي حظي به، يشيران إلى استمرار التعاون الوثيق بين الحكومتين".أما عن الوضع الاقتصادي في سوريا، فقد أشار الأحمد إلى أن "البنية التحتية في البلاد دمرت بشكل كبير نتيجة سنوات من الصراع والحصار الطويل، ما جعل الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة"، وأكد أن "سوريا تواجه تحديات اقتصادية هائلة، وواقعاً معيشياً صعباً جداً، حيث يعاني المواطن السوري من وضع اقتصادي متدهور".وأشار إلى أهمية "إشراك المغتربين السوريين في جهود إعادة الإعمار، حيث أن رأس المال البشري والاقتصادي الذي يمتلكه المغتربون يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في تحفيز الاقتصاد السوري"، وشدّد على أن "هذه الشراكة الوطنية ضرورية لتحقيق النجاح، إذ لا يمكن إعادة بناء سوريا بدون مشاركة فعالة من كافة القوى المؤثرة".وحول ما يتعلق بالمدة الرئاسية للرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع ، قال الأحمد إن "تحديد هذه المدة يجب أن يكون مرتبطاً بالإمكانات والالتزامات التي ستقدمها الدول الصديقة أو العروض التي ستعرض على الحكومة السورية"، وأضاف أن "الحكومة السورية لا يمكنها أن تعد بشيء لا تمتلكه، بل يتعين عليها وضع مؤشرات واضحة واتجاهات قابلة للتحقيق"، وشدد على أن "نجاح هذا المسار هو أمر بالغ الأهمية، حيث أن البلاد لا تملك ترف الفشل في هذه المرحلة الحساسة".وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الفصائل السورية، قال الأحمد إن "الحديث عن صراعات محتملة بين الحكومة السورية المقبلة والفصائل لا يعد دقيقاً"، وأكد أنّ "هناك تسويات سياسية ستبرم لتخفيف حدة التوترات بين الأطراف المختلفة في سوريا، مما سيسهم في تهدئة الأوضاع السياسية وتحقيق استقرار أكبر في البلاد".

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https://sarabic.ae/20250129/باحث-سياسي-زيارة-بوغدانوف-هامة-في-ظل-ضغوط-غربية-على-سوريا-لقطع-العلاقات-مع-روسيا-1097262184.html

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