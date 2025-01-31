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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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عضو في الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية: التعاون الوثيق بين موسكو ودمشق مستمر
عضو في الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية: التعاون الوثيق بين موسكو ودمشق مستمر
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور علي الأحمد، عضو الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية، أن "الحكومة الروسية لا تزال تتعامل مع الحكومة السورية، ضمن إطار الدولة، مما يعكس رغبة روسية... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T14:08+0000
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وأضاف الأحمد أن "زيارة الوفد الروسي إلى سوريا، وحسن الاستقبال الذي حظي به، يشيران إلى استمرار التعاون الوثيق بين الحكومتين".أما عن الوضع الاقتصادي في سوريا، فقد أشار الأحمد إلى أن "البنية التحتية في البلاد دمرت بشكل كبير نتيجة سنوات من الصراع والحصار الطويل، ما جعل الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة"، وأكد أن "سوريا تواجه تحديات اقتصادية هائلة، وواقعاً معيشياً صعباً جداً، حيث يعاني المواطن السوري من وضع اقتصادي متدهور".وأشار إلى أهمية "إشراك المغتربين السوريين في جهود إعادة الإعمار، حيث أن رأس المال البشري والاقتصادي الذي يمتلكه المغتربون يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في تحفيز الاقتصاد السوري"، وشدّد على أن "هذه الشراكة الوطنية ضرورية لتحقيق النجاح، إذ لا يمكن إعادة بناء سوريا بدون مشاركة فعالة من كافة القوى المؤثرة".وحول ما يتعلق بالمدة الرئاسية للرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع ، قال الأحمد إن "تحديد هذه المدة يجب أن يكون مرتبطاً بالإمكانات والالتزامات التي ستقدمها الدول الصديقة أو العروض التي ستعرض على الحكومة السورية"، وأضاف أن "الحكومة السورية لا يمكنها أن تعد بشيء لا تمتلكه، بل يتعين عليها وضع مؤشرات واضحة واتجاهات قابلة للتحقيق"، وشدد على أن "نجاح هذا المسار هو أمر بالغ الأهمية، حيث أن البلاد لا تملك ترف الفشل في هذه المرحلة الحساسة".وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الفصائل السورية، قال الأحمد إن "الحديث عن صراعات محتملة بين الحكومة السورية المقبلة والفصائل لا يعد دقيقاً"، وأكد أنّ "هناك تسويات سياسية ستبرم لتخفيف حدة التوترات بين الأطراف المختلفة في سوريا، مما سيسهم في تهدئة الأوضاع السياسية وتحقيق استقرار أكبر في البلاد".
https://sarabic.ae/20250129/روسيا-تكشف-تفاصيل-زيارة-بوغدانوف-إلى-دمشق-1097276970.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم

عضو في الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية: التعاون الوثيق بين موسكو ودمشق مستمر

14:08 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiمدينة دمشق القديمة
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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حصري
أكد الدكتور علي الأحمد، عضو الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية، أن "الحكومة الروسية لا تزال تتعامل مع الحكومة السورية، ضمن إطار الدولة، مما يعكس رغبة روسية قوية في تسوية الخلافات بين الجانبين".
وأضاف الأحمد أن "زيارة الوفد الروسي إلى سوريا، وحسن الاستقبال الذي حظي به، يشيران إلى استمرار التعاون الوثيق بين الحكومتين".

وفي ما يتعلق بما يتردد من تصريحات عن صراع محتمل بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا، أوضح الأحمد، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المخاوف غير دقيقة"، وقال إن "الحكومة السورية تدرك تماماً وجود تسويات وتوازنات سياسية لا يمكن التغاضي عنها"، وتابع أن "القوى الإقليمية ستسعى لاستمالة الحكومة السورية الجديدة، لكن العقل الاستراتيجي قادر على التعاطي مع هذه المتغيرات وتحقيق التوازنات المطلوبة".

نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف مع مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
روسيا تكشف تفاصيل زيارة بوغدانوف إلى دمشق
29 يناير, 12:09 GMT
أما عن الوضع الاقتصادي في سوريا، فقد أشار الأحمد إلى أن "البنية التحتية في البلاد دمرت بشكل كبير نتيجة سنوات من الصراع والحصار الطويل، ما جعل الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة"، وأكد أن "سوريا تواجه تحديات اقتصادية هائلة، وواقعاً معيشياً صعباً جداً، حيث يعاني المواطن السوري من وضع اقتصادي متدهور".

وقال إن "سوريا لا تملك ترف الفشل في هذه المرحلة، وأن النجاح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني".

وأشار إلى أهمية "إشراك المغتربين السوريين في جهود إعادة الإعمار، حيث أن رأس المال البشري والاقتصادي الذي يمتلكه المغتربون يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في تحفيز الاقتصاد السوري"، وشدّد على أن "هذه الشراكة الوطنية ضرورية لتحقيق النجاح، إذ لا يمكن إعادة بناء سوريا بدون مشاركة فعالة من كافة القوى المؤثرة".
نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
باحث سياسي: زيارة بوغدانوف هامة في ظل ضغوط غربية على سوريا لقطع العلاقات مع روسيا
29 يناير, 07:57 GMT
وحول ما يتعلق بالمدة الرئاسية للرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع ، قال الأحمد إن "تحديد هذه المدة يجب أن يكون مرتبطاً بالإمكانات والالتزامات التي ستقدمها الدول الصديقة أو العروض التي ستعرض على الحكومة السورية"، وأضاف أن "الحكومة السورية لا يمكنها أن تعد بشيء لا تمتلكه، بل يتعين عليها وضع مؤشرات واضحة واتجاهات قابلة للتحقيق"، وشدد على أن "نجاح هذا المسار هو أمر بالغ الأهمية، حيث أن البلاد لا تملك ترف الفشل في هذه المرحلة الحساسة".

أما بشأن الدعم المالي، فقد أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "سوريا بحاجة ماسة إلى تمويلات من الدول العربية والغربية، وهو ما حملته الزيارة القطرية الأخيرة إلى سوريا"، وأردف بأن" قطر أكدت أنها ستقدم دعماً لسوريا، لكن هناك بعض العقبات التي يجب معالجتها، خاصة في ما يتعلق بأبراج التوصيل والبنية التحتية للطاقة"، وأضاف أن "قطر ستقوم بإرسال باخرتين لتوفير مزيد من إمدادات الكهرباء فور حل مشكلة التوصيل، مما سيزيد من ساعات التغذية الكهربائية في البلاد".

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الفصائل السورية، قال الأحمد إن "الحديث عن صراعات محتملة بين الحكومة السورية المقبلة والفصائل لا يعد دقيقاً"، وأكد أنّ "هناك تسويات سياسية ستبرم لتخفيف حدة التوترات بين الأطراف المختلفة في سوريا، مما سيسهم في تهدئة الأوضاع السياسية وتحقيق استقرار أكبر في البلاد".
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