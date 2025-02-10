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نيبينزيا: روسيا تحتفظ بقناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة
نيبينزيا: روسيا تحتفظ بقناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، أن القيادة الروسية تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة، مشيرا إلى أن... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T08:51+0000
2025-02-10T08:51+0000
2025-02-10T08:51+0000
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وقال نيبينزيا، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي في هذا البلد. يواصل سفيرنا عمله في دمشق. يتم الحفاظ على قناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة. هنا في نيويورك، نتواصل أيضا مع زملائنا الذين نعرفهم جيدا من البعثة الدائمة السورية، الذين يتلقون التعليمات من دمشق".وشدد نيبينزيا على أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلى دمشق، حيث التقى بممثلي السلطات السورية الجديدة. وتابع نيبينزيا: "أود أن أؤكد أن صداقة روسيا مع الشعب السوري اختبرها الزمن ولا تعتمد على الوضع السياسي. نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة للسوريين في عملية إعادة إعمار بلادهم بعد الأزمة. نحن مقتنعون بأن الشعب السوري قادر على التعامل بشكل مستقل مع التحديات التي يواجهها، دون تدخل خارجي".وأكد نيبينزيا أن روسيا مهتمة بأن تلعب الأمم المتحدة دورا إيجابيا في دعم العملية السياسية في إطار حوار شامل بمشاركة كامل طيف القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في سوريا.الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايالافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطات
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روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم
روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم
نيبينزيا: روسيا تحتفظ بقناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة
أكد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، أن القيادة الروسية تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة، مشيرا إلى أن موسكو على اتصال أيضا مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.
وقال نيبينزيا، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي في هذا البلد. يواصل سفيرنا عمله في دمشق. يتم الحفاظ على قناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة. هنا في نيويورك، نتواصل أيضا مع زملائنا الذين نعرفهم جيدا من البعثة الدائمة السورية، الذين يتلقون التعليمات من دمشق".
وشدد نيبينزيا على أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلى دمشق، حيث التقى بممثلي السلطات السورية الجديدة.
وأضاف: "من المهم أنه تم خلال المباحثات التأكيد على الالتزام بمواصلة بناء التعاون الثنائي المتعدد الأوجه على أساس مبادئ الصداقة التقليدية والاحترام المتبادل. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية".
وتابع نيبينزيا: "أود أن أؤكد أن صداقة روسيا مع الشعب السوري
اختبرها الزمن ولا تعتمد على الوضع السياسي. نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة للسوريين في عملية إعادة إعمار بلادهم بعد الأزمة. نحن مقتنعون بأن الشعب السوري قادر على التعامل بشكل مستقل مع التحديات التي يواجهها، دون تدخل خارجي".
وأكد نيبينزيا أن روسيا مهتمة بأن تلعب الأمم المتحدة دورا إيجابيا في دعم العملية السياسية في إطار حوار شامل بمشاركة كامل طيف القوى السياسية
والمجموعات العرقية والدينية في سوريا.