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https://sarabic.ae/20250130/أمين-عام-الجبهة-الديمقراطية-السورية-لـسبوتنيك-الضغوط-الأوروبية-لن-تؤثر-على-شكل-العلاقة-مع-روسيا-1097305016.html
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية لـ"سبوتنيك": الضغوط الأوروبية لن تؤثر على شكل العلاقة مع روسيا
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية لـ"سبوتنيك": الضغوط الأوروبية لن تؤثر على شكل العلاقة مع روسيا
سبوتنيك عربي
وصف أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية، ‏المحامي محمود مرعي، زيارة الوفد الروسي الى دمشق بالمهمة جداً نظراً لأهمية العلاقة التاريخية بين البلدين، ووجود ملفات... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T10:00+0000
2025-01-30T10:00+0000
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المحامي مرعي وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أن العلاقة بين روسيا والإدارة الجديدة في سوريا سوف تبنى على مبدأ الاحترام المتبادل، وانطلاقاً من أهمية الدور الروسي في سوريا خصوصا أن لروسيا علاقة جيدة مع تركيا.وعن الضغوط الأوروبية التي تمارس على الإدارة الجديدة في سوريا، حول تحديد شكل العلاقة مع روسيا، شدد المحامي مرعي على أن هذه الضغوط الأوروبية لن تؤثر على شكل العلاقة بين البلدين.وعن تنظيم البيت الداخلي السوري، وإعداد الدستور وشكل الحكومة الانتقالية، رأى المحامي مرعي أن إعداد دستور لسوريا يمكن أن يتم خلال عام واحد، كما يمكن إجراء انتخابات خلال عام أيضا، وأن سوريا لا تحتاج إلى ثلاثة أعوام أو أربعة لإعادة تنظيم الداخل.ورغم ذلك، اعتبر أن المهمة لا تزال صعبة لأن الإدارة الجديدة في سوريا لم تتحاور مع أحد ولم تنفتح على القوى السياسية والمجتمع المدني حتى اللحظة.وعن تشكيل حكومة جديدة في سوريا، شدد المحامي مرعي على أن هناك صعوبة في تشكيل حكومة انتقالية خلال شهر آذار المقبل، لأنه من الملاحظ أن هيئة تحرير الشام تنفرد بالسلطة والتعينات.وقال: "حتى الآن هناك حوار بين هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المتحالفة معها من أجل الاندماج في الجيش وحل أنفسهم، ولم يتم التوصل إلى اتفاق على شكل الحكومة الانتقالية لا مع الفصائل ولا مع السوريين".وتمنى المحامي مرعي أن تكون هناك حكومة بأسرع وقت وأن يتم الإعداد لحوار وطني سوري- سوري بالتشارك والتعاون مع الجميع.
https://sarabic.ae/20250129/باحث-سياسي-زيارة-بوغدانوف-هامة-في-ظل-ضغوط-غربية-على-سوريا-لقطع-العلاقات-مع-روسيا-1097262184.html
https://sarabic.ae/20250129/الكرملين-الاتصالات-بين-موسكو-ودمشق-مهمة-1097265244.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية لـ"سبوتنيك": الضغوط الأوروبية لن تؤثر على شكل العلاقة مع روسيا

10:00 GMT 30.01.2025
© Photo / Press service of the administration of the Syrian Arab Republicنائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف مع مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشر
نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف مع مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Photo / Press service of the administration of the Syrian Arab Republic
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وصف أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية، ‏المحامي محمود مرعي، زيارة الوفد الروسي الى دمشق بالمهمة جداً نظراً لأهمية العلاقة التاريخية بين البلدين، ووجود ملفات وقضايا عالقة يجب حلها، وتحتاج إلى تفاهم بين الإدارة الجديدة وروسيا.
المحامي مرعي وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أن العلاقة بين روسيا والإدارة الجديدة في سوريا سوف تبنى على مبدأ الاحترام المتبادل، وانطلاقاً من أهمية الدور الروسي في سوريا خصوصا أن لروسيا علاقة جيدة مع تركيا.

وأشار أيضا إلى أن هناك مصالح للإدارة الجديدة في سوريا مع روسيا من بينها التنقيب على النفط والغاز، إضافة إلى الدور التاريخي لروسيا بتسليح الجيش السوري، معتبرًا أنه يمكن لروسيا أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار سوريا.

نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
باحث سياسي: زيارة بوغدانوف هامة في ظل ضغوط غربية على سوريا لقطع العلاقات مع روسيا
أمس, 07:57 GMT
وعن الضغوط الأوروبية التي تمارس على الإدارة الجديدة في سوريا، حول تحديد شكل العلاقة مع روسيا، شدد المحامي مرعي على أن هذه الضغوط الأوروبية لن تؤثر على شكل العلاقة بين البلدين.
وعن تنظيم البيت الداخلي السوري، وإعداد الدستور وشكل الحكومة الانتقالية، رأى المحامي مرعي أن إعداد دستور لسوريا يمكن أن يتم خلال عام واحد، كما يمكن إجراء انتخابات خلال عام أيضا، وأن سوريا لا تحتاج إلى ثلاثة أعوام أو أربعة لإعادة تنظيم الداخل.
ورغم ذلك، اعتبر أن المهمة لا تزال صعبة لأن الإدارة الجديدة في سوريا لم تتحاور مع أحد ولم تنفتح على القوى السياسية والمجتمع المدني حتى اللحظة.

‏وأضاف: "لا يمكن أن يتم عقد مؤتمر حوار وطني سوري- سوري من طرف واحد، وأن تعيّن الأسماء من قبل جهة واحدة، لذلك لا بد من التنسيق وإجراء حوار قبل انعقاد المؤتمر الوطني، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة تحضيرية من كافة الأطياف السياسية في سوريا وليس فقط من قبل هيئة تحرير الشام، وإعداد برنامج واضح قبل انعقاد مؤتمر الحوار".

الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
الكرملين: الاتصالات بين موسكو ودمشق مهمة
أمس, 09:10 GMT
وعن تشكيل حكومة جديدة في سوريا، شدد المحامي مرعي على أن هناك صعوبة في تشكيل حكومة انتقالية خلال شهر آذار المقبل، لأنه من الملاحظ أن هيئة تحرير الشام تنفرد بالسلطة والتعينات.
وقال: "حتى الآن هناك حوار بين هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المتحالفة معها من أجل الاندماج في الجيش وحل أنفسهم، ولم يتم التوصل إلى اتفاق على شكل الحكومة الانتقالية لا مع الفصائل ولا مع السوريين".

وانطلاقا من هذا رأى ضيف "سبوتنيك"، أن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون صعبة وتحتاج إلى حوار شامل بين الجميع، قائلاً: "لأن من ساهم بتحرير سوريا ليس هيئة تحرير الشام والفصائل فقط، وإنما هناك معارضة داخلية وخارجية ومن المفروض أن تكون الحكومة الانتقالية تضم كافة أشكال الطيف السوري وكل القوى المعارضة الداخلية والخارجية والفصائل المسلحة".

وتمنى المحامي مرعي أن تكون هناك حكومة بأسرع وقت وأن يتم الإعداد لحوار وطني سوري- سوري بالتشارك والتعاون مع الجميع.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
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