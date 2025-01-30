https://sarabic.ae/20250130/أمين-عام-الجبهة-الديمقراطية-السورية-لـسبوتنيك-الضغوط-الأوروبية-لن-تؤثر-على-شكل-العلاقة-مع-روسيا-1097305016.html

أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية لـ"سبوتنيك": الضغوط الأوروبية لن تؤثر على شكل العلاقة مع روسيا

أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية لـ"سبوتنيك": الضغوط الأوروبية لن تؤثر على شكل العلاقة مع روسيا

سبوتنيك عربي

وصف أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية، ‏المحامي محمود مرعي، زيارة الوفد الروسي الى دمشق بالمهمة جداً نظراً لأهمية العلاقة التاريخية بين البلدين، ووجود ملفات... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T10:00+0000

2025-01-30T10:00+0000

2025-01-30T10:00+0000

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المحامي مرعي وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أن العلاقة بين روسيا والإدارة الجديدة في سوريا سوف تبنى على مبدأ الاحترام المتبادل، وانطلاقاً من أهمية الدور الروسي في سوريا خصوصا أن لروسيا علاقة جيدة مع تركيا.وعن الضغوط الأوروبية التي تمارس على الإدارة الجديدة في سوريا، حول تحديد شكل العلاقة مع روسيا، شدد المحامي مرعي على أن هذه الضغوط الأوروبية لن تؤثر على شكل العلاقة بين البلدين.وعن تنظيم البيت الداخلي السوري، وإعداد الدستور وشكل الحكومة الانتقالية، رأى المحامي مرعي أن إعداد دستور لسوريا يمكن أن يتم خلال عام واحد، كما يمكن إجراء انتخابات خلال عام أيضا، وأن سوريا لا تحتاج إلى ثلاثة أعوام أو أربعة لإعادة تنظيم الداخل.ورغم ذلك، اعتبر أن المهمة لا تزال صعبة لأن الإدارة الجديدة في سوريا لم تتحاور مع أحد ولم تنفتح على القوى السياسية والمجتمع المدني حتى اللحظة.وعن تشكيل حكومة جديدة في سوريا، شدد المحامي مرعي على أن هناك صعوبة في تشكيل حكومة انتقالية خلال شهر آذار المقبل، لأنه من الملاحظ أن هيئة تحرير الشام تنفرد بالسلطة والتعينات.وقال: "حتى الآن هناك حوار بين هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المتحالفة معها من أجل الاندماج في الجيش وحل أنفسهم، ولم يتم التوصل إلى اتفاق على شكل الحكومة الانتقالية لا مع الفصائل ولا مع السوريين".وتمنى المحامي مرعي أن تكون هناك حكومة بأسرع وقت وأن يتم الإعداد لحوار وطني سوري- سوري بالتشارك والتعاون مع الجميع.

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