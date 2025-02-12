https://sarabic.ae/20250212/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-الرئيس-السوري-للمرحلة-الانتقالية--1097715820.html

بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية

بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T13:58+0000

2025-02-12T13:58+0000

2025-02-12T14:16+0000

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وجاء في بيان الكرملين: "(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، تمنى لأحمد الشرع (الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية) النجاح في حل المهام التي تواجه القيادة الجديدة في البلاد لصالح الشعب السوري الذي تربطه بروسيا تاريخيا علاقات صداقة وتعاون مفيد للطرفين".وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد استعداد روسيا المستمر للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.وختم البيان، بالقول: "المحادثة الهاتفية بين الزعيمين كانت بناءة وعملية ومفيدة".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا بما في ذلك الاتفاقات بشأن استخدام القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتفاقات مع السلطات السورية بشأن استخدام روسيا لقاعدتها البحرية في طرطوس: "كما تعلمون، أجرى وفدنا في الآونة الأخيرة محادثات في دمشق، واتفقنا على مواصلة الاتصالات بشأن جميع القضايا".الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايالافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطات

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