https://sarabic.ae/20250318/بوتين-يتحدث-خلال-مؤتمر-اتحاد-الصناعيين-ورجال-الأعمال-الروس-1098745338.html
بوتين يتحدث خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس
بوتين يتحدث خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس
سبوتنيك عربي
يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في الجلسة العامة للمؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس في موسكو. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T12:34+0000
2025-03-18T12:34+0000
2025-03-18T12:44+0000
روسيا
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وأكد بوتين أنه يجب مناقشة قضايا الخصخصة في روسيا حتى يتم حلها نهائيًا.ووعد بوتين بأنه سيناقش القضايا الراهنة بكل صراحة في اجتماع مغلق مع رجال الأعمال.وأعرب بوتين عن ثقته في أن الحكومة ستتفاعل مع قطاع الأعمال في حل المشكلات.وأكد العقوبات المفروضة على روسيا تقوض حرية الاستثمار والتجارة العالمية.وأوضح أن الشركات الروسية تواجه تحديات خطيرة، لكن رواد الأعمال تعلموا العمل في ظل العقوبات.وأشار بوتين إلى أن العقوبات ليست إجراءات مؤقتة أو محددة الهدف، بل هي آلية ضغط استراتيجي منهجي على روسيا.وأكد بوتين أن العقوبات ضد روسيا أصبحت حافزًا للتغييرات الإيجابية في اقتصاد روسيا، بما في ذلك في المجال المالي.ولفت إلى أنه تم فرض 28,595 عقوبة على روسيا فيما يتعلق بالأفراد والكيانات القانونية.وأضاف أن المنافسة العالمية اشتدت، وبدأ دوامة جديدة من التنافس الاقتصادي تتشكل في العالم.
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس في موسكو
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس في موسكو
2025-03-18T12:34+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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روسيا, видео
بوتين يتحدث خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس
12:34 GMT 18.03.2025 (تم التحديث: 12:44 GMT 18.03.2025)
يتبع
يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في الجلسة العامة للمؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس في موسكو.
وأكد بوتين أنه يجب مناقشة قضايا الخصخصة في روسيا حتى يتم حلها نهائيًا.
ووعد بوتين بأنه سيناقش القضايا الراهنة بكل صراحة في اجتماع مغلق مع رجال الأعمال.
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الحكومة ستتفاعل مع قطاع الأعمال في حل المشكلات.
وأكد العقوبات المفروضة على روسيا تقوض حرية الاستثمار والتجارة العالمية.
وأوضح أن الشركات الروسية تواجه تحديات خطيرة، لكن رواد الأعمال تعلموا العمل في ظل العقوبات.
وأشار بوتين إلى أن العقوبات ليست إجراءات مؤقتة أو محددة الهدف، بل هي آلية ضغط استراتيجي منهجي على روسيا.
وأكد بوتين أن العقوبات ضد روسيا أصبحت حافزًا للتغييرات الإيجابية في اقتصاد روسيا، بما في ذلك في المجال المالي.
ولفت إلى أنه تم فرض 28,595 عقوبة على روسيا فيما يتعلق بالأفراد والكيانات القانونية.
وأضاف أن المنافسة العالمية اشتدت، وبدأ دوامة جديدة من التنافس الاقتصادي تتشكل في العالم.