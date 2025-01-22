https://sarabic.ae/20250122/بوتين-عام-2024-كان-مثمرا-بالنسبة-للاقتصاد-الروسي-1097045030.html
بوتين: عام 2024 كان مثمرا بالنسبة للاقتصاد الروسي
بوتين: عام 2024 كان مثمرا بالنسبة للاقتصاد الروسي
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن عام 2024 كان مثمرا بالنسبة للاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة الروسية عام 2024 عند 1.7% من الناتج المحلي... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T14:23+0000
2025-01-22T14:23+0000
2025-01-22T15:44+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "بشكل عام، وقد تحدثنا بالفعل عن هذا، كان العام الماضي ناجحًا للغاية بالنسبة للاقتصاد الروسي".وتابع بوتين: "يُقدر عجز الميزانية العام الماضي بنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى مقبول، خاصة بالنظر إلى حالة المالية العامة في بعض ما يسمى بالاقتصادات المتقدمة".وأوضح بوتين أن القطاع المصرفي الروسي لديه احتياطيات رأسمال كافية ويشعر بالثقة.وأشار بوتين إلى أن روسيا بحاجة للوصول إلى معدل تضخم معتدل.وأكد بوتين أن عائدات روسيا غير النفطية ارتفعت بنسبة 26% في عام 2024.وأشار بوتين إلى أن "عائدات النفط والغاز الإضافية للميزانية الروسية بلغت 1.3 تريليون روبل العام الماضي (أكثر من 13 مليار دولار)".وفي وقت سابق، نشر البنك الدولي تقريرا يفيد باحتمالية نمو الاقتصاد الروسي لهذا العام والعامين المقبلين.ويتوقع خبراء البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2024 بنسبة 3.2%، وفي عام 2025 بنسبة 1.6%، وفي عام 2026 بنسبة 1.1%.
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روسيا, اقتصاد
بوتين: عام 2024 كان مثمرا بالنسبة للاقتصاد الروسي
14:23 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 15:44 GMT 22.01.2025)
صرّح الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن عام 2024 كان مثمرا بالنسبة للاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة الروسية عام 2024 عند 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي أمر مقبول.
وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "بشكل عام، وقد تحدثنا بالفعل عن هذا، كان العام الماضي ناجحًا للغاية بالنسبة للاقتصاد الروسي".
وتابع بوتين: "يُقدر عجز الميزانية العام الماضي بنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى مقبول، خاصة بالنظر إلى حالة المالية العامة في بعض ما يسمى بالاقتصادات المتقدمة".
وأضاف بوتين: "يجب الاستمرار بضمان استقرار واستدامة المالية العامة للدولة الروسية، ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في روسيا إيجابية بفضل عمل الحكومة".
وأوضح بوتين أن القطاع المصرفي الروسي لديه احتياطيات رأسمال كافية ويشعر بالثقة.
وقال: "القطاع المصرفي الروسي لديه احتياطيات رأسمالية كافية، وقد نما خلال العام الماضي، والقطاع المصرفي يشعر بالثقة، ولديه الموارد اللازمة لتمويل وتنمية الاقتصاد المحلي".
وأشار بوتين إلى أن روسيا بحاجة للوصول إلى معدل تضخم معتدل.
وقال: "نحن بحاجة إلى تحقيق معدل تضخم معتدل وتجنب الخلل في الاقتصاد بشكل عام في سوق الاستهلاك، وهنا من المهم مراقبة حالة الطلب وبنيته القطاعية وحجم الإقراض عن كثب".
وأكد بوتين أن عائدات روسيا غير النفطية ارتفعت بنسبة 26% في عام 2024.
وقال: "ارتفعت الإيرادات غير النفطية والغازية العام الماضي. ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 25.6 تريليون روبل (نحو 256 مليار دولار) وهذا أكثر بنحو 800 مليار روبل (نحو 8 مليار دولار) مما توقعته الحكومة في الخريف".
وأشار بوتين إلى أن "عائدات النفط والغاز الإضافية للميزانية الروسية بلغت 1.3 تريليون روبل العام الماضي (أكثر من 13 مليار دولار)".
وفي وقت سابق، نشر البنك الدولي تقريرا يفيد باحتمالية نمو الاقتصاد الروسي لهذا العام والعامين المقبلين.
ويتوقع خبراء البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2024 بنسبة 3.2%، وفي عام 2025 بنسبة 1.6%، وفي عام 2026 بنسبة 1.1%.