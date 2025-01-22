https://sarabic.ae/20250122/بوتين-عام-2024-كان-مثمرا-بالنسبة-للاقتصاد-الروسي-1097045030.html

بوتين: عام 2024 كان مثمرا بالنسبة للاقتصاد الروسي

بوتين: عام 2024 كان مثمرا بالنسبة للاقتصاد الروسي

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن عام 2024 كان مثمرا بالنسبة للاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة الروسية عام 2024 عند 1.7% من الناتج المحلي... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T14:23+0000

2025-01-22T14:23+0000

2025-01-22T15:44+0000

روسيا

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097045189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d54c444d4511b41370ad8056e1d9c06e.jpg

وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "بشكل عام، وقد تحدثنا بالفعل عن هذا، كان العام الماضي ناجحًا للغاية بالنسبة للاقتصاد الروسي".وتابع بوتين: "يُقدر عجز الميزانية العام الماضي بنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى مقبول، خاصة بالنظر إلى حالة المالية العامة في بعض ما يسمى بالاقتصادات المتقدمة".وأوضح بوتين أن القطاع المصرفي الروسي لديه احتياطيات رأسمال كافية ويشعر بالثقة.وأشار بوتين إلى أن روسيا بحاجة للوصول إلى معدل تضخم معتدل.وأكد بوتين أن عائدات روسيا غير النفطية ارتفعت بنسبة 26% في عام 2024.وأشار بوتين إلى أن "عائدات النفط والغاز الإضافية للميزانية الروسية بلغت 1.3 تريليون روبل العام الماضي (أكثر من 13 مليار دولار)".وفي وقت سابق، نشر البنك الدولي تقريرا يفيد باحتمالية نمو الاقتصاد الروسي لهذا العام والعامين المقبلين.ويتوقع خبراء البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2024 بنسبة 3.2%، وفي عام 2025 بنسبة 1.6%، وفي عام 2026 بنسبة 1.1%.

https://sarabic.ae/20250119/روسيا-تكشف-عن-اتفاق-ضريبي-جديد-مع-الإمارات-لدعم-التعاون-الاقتصادي-بين-البلدين-1096926302.html

https://sarabic.ae/20250115/بوتين-أهمية-النصر-في-الحرب-الوطنية-العظمى-بالنسبة-لروسيا-أمر-عظيم-1096810041.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد