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البنك الدولي يشير إلى احتمالية نمو الاقتصاد الروسي لهذا العام والعامين المقبلين
البنك الدولي يشير إلى احتمالية نمو الاقتصاد الروسي لهذا العام والعامين المقبلين
سبوتنيك عربي
نشر البنك الدولي، اليوم الخميس، تقريرا يفيد باحتمالية نمو الاقتصاد الروسي لهذا العام والعامين المقبلين. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
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ويتوقع خبراء البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2024 بنسبة 3.2%، وفي عام 2025 بنسبة 1.6%، وفي عام 2026 بنسبة 1.1%. ويشير كاتبو التقرير إلى أن "نمو الاقتصاد لا يزال أعلى بكثير من الإمكانات، مدفوعا بمشاعر المستهلكين المتفائلة، وارتفاع الدخل الحقيقي، والزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي، بما في ذلك على الدفاع والبنية التحتية".وفي نهاية يوليو/تموز الفائت، أشارت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إلى أن حجم فرط نشاط الاقتصاد الروسي في النصف الأول من العام بلغ الحد الأقصى في الأعوام الستة عشر الماضية، ولم يرتفع إلا قبل أزمة عام 2008.
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روسيا, اقتصاد, العالم
روسيا, اقتصاد, العالم

البنك الدولي يشير إلى احتمالية نمو الاقتصاد الروسي لهذا العام والعامين المقبلين

17:23 GMT 17.10.2024
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© flickr.com / Shiny Things
تابعنا عبر
نشر البنك الدولي، اليوم الخميس، تقريرا يفيد باحتمالية نمو الاقتصاد الروسي لهذا العام والعامين المقبلين.
ويتوقع خبراء البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2024 بنسبة 3.2%، وفي عام 2025 بنسبة 1.6%، وفي عام 2026 بنسبة 1.1%.
وفي الوقت نفسه، توقعوا في يونيو/ حزيران الفائت نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.9% في عام 2024 وبنسبة 1.4% في عام 2025.
ويشير كاتبو التقرير إلى أن "نمو الاقتصاد لا يزال أعلى بكثير من الإمكانات، مدفوعا بمشاعر المستهلكين المتفائلة، وارتفاع الدخل الحقيقي، والزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي، بما في ذلك على الدفاع والبنية التحتية".
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وأضافوا أيضا: تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.6% في عام 2023. وتشير الوثيقة إلى أن التباطؤ سيكون له "تأثير سلبي كبير" على بلدان آسيا الوسطى وجنوب القوقاز من خلال قنوات مثل التجارة والتحويلات المالية.

وفي نهاية يوليو/تموز الفائت، أشارت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إلى أن حجم فرط نشاط الاقتصاد الروسي في النصف الأول من العام بلغ الحد الأقصى في الأعوام الستة عشر الماضية، ولم يرتفع إلا قبل أزمة عام 2008.
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