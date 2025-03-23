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القوات الروسية تحرر بلدة سريبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين
ترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين
سبوتنيك عربي
قيّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة، اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "عقلانية". 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T08:16+0000
2025-03-23T08:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال ترامب خلال مقابلة مع موقع "أوت كيك"، أثناء مناقشة تسوية الصراع الأوكراني: "لقد أجرينا (أنا وبوتين) بعض المناقشات العقلانية للغاية، وأريد فقط أن يتوقف الناس عن الموت".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "يعرف بوتين جيدا"، وأعرب عن ارتياحه لعدم تدهور العلاقات بين الطرفين، بسبب اتهامات روسيا عام 2016 بالتدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وجاء في بيان الكرملين: "واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".وأضاف البيان: "وبعد أن أكد التزامه الأساسي بالحل السلمي للصراع، أعلن الرئيس الروسي استعداده للعمل مع شركائه الأمريكيين لاستكشاف السبل الممكنة لحل الصراع بشكل شامل، والذي ينبغي أن يكون شاملاً ومستداماً وطويل الأمد. وبطبيعة الحال، يجب أن نأخذ في الاعتبار الحاجة المطلقة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، والمصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن".البيت الأبيض: بوتين وترامب تحدثا هاتفيا والمحادثات "تسير بشكل جيد"
https://sarabic.ae/20250322/خبير-لـسبوتنيك-إدارة-ترامب-تسعى-في-المفاوضات-لتفاهم-كبير-مع-موسكو-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1098863581.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

ترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين

08:16 GMT 23.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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قيّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة، اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "عقلانية".
وقال ترامب خلال مقابلة مع موقع "أوت كيك"، أثناء مناقشة تسوية الصراع الأوكراني: "لقد أجرينا (أنا وبوتين) بعض المناقشات العقلانية للغاية، وأريد فقط أن يتوقف الناس عن الموت".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "يعرف بوتين جيدا"، وأعرب عن ارتياحه لعدم تدهور العلاقات بين الطرفين، بسبب اتهامات روسيا عام 2016 بالتدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير لـ"سبوتنيك": إدارة ترامب تسعى في المفاوضات لتفاهم كبير مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية
أمس, 19:35 GMT
وأعلن الكرملين، في 18 مارس/ آذار، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلال اتصال هاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان الكرملين: "واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".
وأضاف البيان: "وبعد أن أكد التزامه الأساسي بالحل السلمي للصراع، أعلن الرئيس الروسي استعداده للعمل مع شركائه الأمريكيين لاستكشاف السبل الممكنة لحل الصراع بشكل شامل، والذي ينبغي أن يكون شاملاً ومستداماً وطويل الأمد. وبطبيعة الحال، يجب أن نأخذ في الاعتبار الحاجة المطلقة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، والمصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن".
البيت الأبيض: بوتين وترامب تحدثا هاتفيا والمحادثات "تسير بشكل جيد"
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