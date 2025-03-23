https://sarabic.ae/20250323/ترامب-أجريت-حوارا-عقلانيا-مع-بوتين-1098868729.html
ترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين
ترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين
سبوتنيك عربي
قيّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة، اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "عقلانية". 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T08:16+0000
2025-03-23T08:16+0000
2025-03-23T08:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_b417bfe2e24d91d726882ac22586075c.jpg
وقال ترامب خلال مقابلة مع موقع "أوت كيك"، أثناء مناقشة تسوية الصراع الأوكراني: "لقد أجرينا (أنا وبوتين) بعض المناقشات العقلانية للغاية، وأريد فقط أن يتوقف الناس عن الموت".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "يعرف بوتين جيدا"، وأعرب عن ارتياحه لعدم تدهور العلاقات بين الطرفين، بسبب اتهامات روسيا عام 2016 بالتدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وجاء في بيان الكرملين: "واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".وأضاف البيان: "وبعد أن أكد التزامه الأساسي بالحل السلمي للصراع، أعلن الرئيس الروسي استعداده للعمل مع شركائه الأمريكيين لاستكشاف السبل الممكنة لحل الصراع بشكل شامل، والذي ينبغي أن يكون شاملاً ومستداماً وطويل الأمد. وبطبيعة الحال، يجب أن نأخذ في الاعتبار الحاجة المطلقة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، والمصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن".البيت الأبيض: بوتين وترامب تحدثا هاتفيا والمحادثات "تسير بشكل جيد"
https://sarabic.ae/20250322/خبير-لـسبوتنيك-إدارة-ترامب-تسعى-في-المفاوضات-لتفاهم-كبير-مع-موسكو-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1098863581.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_eeb18d89b312bb98b2f51acbcc7d0015.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين
قيّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة، اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "عقلانية".
وقال ترامب خلال مقابلة مع موقع "أوت كيك"، أثناء مناقشة تسوية الصراع الأوكراني: "لقد أجرينا (أنا وبوتين) بعض المناقشات العقلانية للغاية، وأريد فقط أن يتوقف الناس عن الموت".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "يعرف بوتين جيدا"، وأعرب عن ارتياحه لعدم تدهور العلاقات بين الطرفين، بسبب اتهامات روسيا عام 2016 بالتدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأعلن الكرملين، في 18 مارس/ آذار، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلال اتصال هاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان الكرملين: "واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية
".
وأضاف البيان: "وبعد أن أكد التزامه الأساسي بالحل السلمي للصراع، أعلن الرئيس الروسي استعداده للعمل مع شركائه الأمريكيين لاستكشاف السبل الممكنة لحل الصراع بشكل شامل، والذي ينبغي أن يكون شاملاً ومستداماً وطويل الأمد. وبطبيعة الحال، يجب أن نأخذ في الاعتبار الحاجة المطلقة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، والمصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن".