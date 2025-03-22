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عالم سبوتنيك
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نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
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مرايا العلوم
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ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
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صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
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عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250322/خبير-لـسبوتنيك-إدارة-ترامب-تسعى-في-المفاوضات-لتفاهم-كبير-مع-موسكو-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1098863581.html
خبير لـ"سبوتنيك": إدارة ترامب تسعى في المفاوضات لتفاهم كبير مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية
خبير لـ"سبوتنيك": إدارة ترامب تسعى في المفاوضات لتفاهم كبير مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكّد مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، مصطفى شلش، أنّ "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يتبعون نهجًا واقعيًا في التعامل مع... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T19:35+0000
2025-03-22T19:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار إلى أنّ "المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يمثل طريقة تفكير إدارة ترامب في العديد من المسائل".وأشار شلش، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "المناطق الأوكرانية التي ترغب روسيا في ضمها يتحدث سكانها اللغة الروسية"، مضيفًا أنّ "المسألة أصبحت محسومة بالنسبة لموسكو". وأوضح أنّ "أمريكا قد تؤيد عملية الضم لأنها تتعامل مع هذه القضية الحساسة من منطلق واقعي".وأضاف شلش: "المناطق التي يسعى الروس للسيطرة عليها قد تعرضت لهجمات انتقامية من قبل نظام كييف، وهي تنتمي لروسيا، ما يجب مراعاته في المحادثات الروسية الأمريكية في جدة".وبيّن شلش أنّ "ويتكوف يعكس النظرة الواقعية التي تتبناها إدارة ترامب في التعامل مع القضايا الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالسيادة والأمن بالنسبة لروسيا". وأشار إلى أنّ "التفاهمات الروسية الأمريكية قد تمهد الطريق لحل دائم، حيث يمكن للجانبين التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار المنطقة".وأوضح شلش، أنّ "الأمريكيين بدأوا يحيدون العوائق الأوروبية والأوكرانية، وأنهم بدأوا في التعامل المباشر مع الروس من خلال اتصالات هاتفية على مستوى رئيسي الدولتين ومسؤولين رفيعي المستوى".وأضاف شلش أنّ "الأمريكيين سيضمنون عدم انضمام الأوكرانيين إلى حلف الناتو، بالإضافة إلى ضمان عدم وجود أي تهديد للأمن القومي الروسي، مما يسهم في إقرار تسوية نهائية".وأكّد شلش على أن "الطرفين، روسيا وأمريكا، يتجهان نحو خطوات جادة للتوصل إلى تفاهم شامل بشأن الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك التوصل إلى هدنة لمدة 30 يومًا، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية جديدة تطيح بفلاديمير زيلينسكي، وتوقيع اتفاق طويل الأمد يضمن إنهاء أعمال نظام كييف العدائية".وشدّد شلش على أن "لا أحد سيصمد في حرب ضد روسيا"، وأنّ "الأمريكيين لن يواصلوا تمويل الحرب في أوكرانيا، وسيكون على عاتق واشنطن ترتيب الوضع الأوروبي بعد الفوضى التي تعيشها القارة العجوز، مع ضمان استمرار الدور الأمريكي القيادي في حلف الناتو".
https://sarabic.ae/20250319/الكرملين-المحادثات-المقبلة-بين-روسيا-وأمريكا-في-السعودية-ستكون-مليئة-بالأحداث-1098767995.html
https://sarabic.ae/20250319/ميدفيديف-مكالمة-بوتين-وترامب-أظهرت-أنه-لا-يوجد-سوى-روسيا-وأمريكا-في-غرفة-الطعام-1098760115.html
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خبير لـ"سبوتنيك": إدارة ترامب تسعى في المفاوضات لتفاهم كبير مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية

19:35 GMT 22.03.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
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حصري
أكّد مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، مصطفى شلش، أنّ "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يتبعون نهجًا واقعيًا في التعامل مع القضايا الدولية".
وأشار إلى أنّ "المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يمثل طريقة تفكير إدارة ترامب في العديد من المسائل".
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19 مارس, 11:03 GMT
وأشار شلش، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "المناطق الأوكرانية التي ترغب روسيا في ضمها يتحدث سكانها اللغة الروسية"، مضيفًا أنّ "المسألة أصبحت محسومة بالنسبة لموسكو". وأوضح أنّ "أمريكا قد تؤيد عملية الضم لأنها تتعامل مع هذه القضية الحساسة من منطلق واقعي".
وأضاف شلش: "المناطق التي يسعى الروس للسيطرة عليها قد تعرضت لهجمات انتقامية من قبل نظام كييف، وهي تنتمي لروسيا، ما يجب مراعاته في المحادثات الروسية الأمريكية في جدة".
وبيّن شلش أنّ "ويتكوف يعكس النظرة الواقعية التي تتبناها إدارة ترامب في التعامل مع القضايا الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالسيادة والأمن بالنسبة لروسيا". وأشار إلى أنّ "التفاهمات الروسية الأمريكية قد تمهد الطريق لحل دائم، حيث يمكن للجانبين التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار المنطقة".
وأوضح شلش، أنّ "الأمريكيين بدأوا يحيدون العوائق الأوروبية والأوكرانية، وأنهم بدأوا في التعامل المباشر مع الروس من خلال اتصالات هاتفية على مستوى رئيسي الدولتين ومسؤولين رفيعي المستوى".
وأضاف شلش أنّ "الأمريكيين سيضمنون عدم انضمام الأوكرانيين إلى حلف الناتو، بالإضافة إلى ضمان عدم وجود أي تهديد للأمن القومي الروسي، مما يسهم في إقرار تسوية نهائية".
رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
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19 مارس, 01:00 GMT
وأكّد شلش على أن "الطرفين، روسيا وأمريكا، يتجهان نحو خطوات جادة للتوصل إلى تفاهم شامل بشأن الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك التوصل إلى هدنة لمدة 30 يومًا، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية جديدة تطيح بفلاديمير زيلينسكي، وتوقيع اتفاق طويل الأمد يضمن إنهاء أعمال نظام كييف العدائية".
وشدّد شلش على أن "لا أحد سيصمد في حرب ضد روسيا"، وأنّ "الأمريكيين لن يواصلوا تمويل الحرب في أوكرانيا، وسيكون على عاتق واشنطن ترتيب الوضع الأوروبي بعد الفوضى التي تعيشها القارة العجوز، مع ضمان استمرار الدور الأمريكي القيادي في حلف الناتو".
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