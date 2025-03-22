https://sarabic.ae/20250322/خبير-لـسبوتنيك-المباحثات-الروسية-الأميركية-ستكون-حاسمة-وزيلينسكي-سيغادر-الحكم-نهاية-هذا-العام--1098863431.html

خبير لـ"سبوتنيك": المباحثات الروسية الأميركية ستكون حاسمة وزيلينسكي سيغادر الحكم نهاية هذا العام

خبير لـ"سبوتنيك": المباحثات الروسية الأميركية ستكون حاسمة وزيلينسكي سيغادر الحكم نهاية هذا العام

سبوتنيك عربي

أكّد الباحث في الشأن الروسي ورئيس رابطة خريجي روسيا في أراضي 48، دكتور سمير الخطيب، أنّ "المعطيات الحالية تشير إلى أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف... 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T19:25+0000

2025-03-22T19:25+0000

2025-03-22T19:25+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_b417bfe2e24d91d726882ac22586075c.jpg

وأوضح الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ما قيل عن المقاطعات الخمس التي تنوي روسيا ضمها إلى أراضيها هو صحيح"، مشيرًا إلى أنّ "هناك موافقة ضمنية على أن هذه المناطق أصبحت روسية بالكامل، حتى وإن لم يعترف الغرب بذلك".وأشار الخطيب إلى أنّ "النقاش حول دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو اختفى في الأسابيع الأخيرة، حيث حُسم الموقف الروسي الأميركي الذي ينص على عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف. وأضاف أنّ "قضية الانتخابات الأوكرانية حُسمت أيضًا"، وأنّ "الشروط الروسية تتحقق تدريجيًا".وبالنسبة للمباحثات الروسية الأميركية التي ستُعقد في جدة، اعتبر الخطيب أنّ "هذه المباحثات ستكون حاسمة"، وأنّه "في حال تم الاتفاق ستكون هناك إشارات مهمة حيال مسألة الحدود والمناطق التي تسيطر عليها روسيا". وفيما يتعلق بالوضع العسكري، أكّد الخطيب أنّ "الجيش الروسي يسيطر حاليًا على 60% من خيرسون وزاباروجيه و90% من مناطق دونباس، مما يشير إلى أن روسيا قادرة على السيطرة بالكامل على هذه المناطق مع تقدم الحرب وتباطؤ المفاوضات".وتوقع الخطيب أنّه "لن يتم التوصل إلى اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، بل من المحتمل أن يكون هناك وقف نار تليه انتخابات في أوكرانيا، والتي تشير المعطيات إلى أنها ستجرى في نهاية هذا العام".

https://sarabic.ae/20250322/موسكو-روسيا-تشعر-بقلق-بالغ-من-تزايد-المشاركين-بمناورات-الناتو-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1098851664.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك