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https://sarabic.ae/20250322/خبير-لـسبوتنيك-المباحثات-الروسية-الأميركية-ستكون-حاسمة-وزيلينسكي-سيغادر-الحكم-نهاية-هذا-العام--1098863431.html
خبير لـ"سبوتنيك": المباحثات الروسية الأميركية ستكون حاسمة وزيلينسكي سيغادر الحكم نهاية هذا العام
خبير لـ"سبوتنيك": المباحثات الروسية الأميركية ستكون حاسمة وزيلينسكي سيغادر الحكم نهاية هذا العام
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث في الشأن الروسي ورئيس رابطة خريجي روسيا في أراضي 48، دكتور سمير الخطيب، أنّ "المعطيات الحالية تشير إلى أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T19:25+0000
2025-03-22T19:25+0000
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وأوضح الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ما قيل عن المقاطعات الخمس التي تنوي روسيا ضمها إلى أراضيها هو صحيح"، مشيرًا إلى أنّ "هناك موافقة ضمنية على أن هذه المناطق أصبحت روسية بالكامل، حتى وإن لم يعترف الغرب بذلك".وأشار الخطيب إلى أنّ "النقاش حول دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو اختفى في الأسابيع الأخيرة، حيث حُسم الموقف الروسي الأميركي الذي ينص على عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف. وأضاف أنّ "قضية الانتخابات الأوكرانية حُسمت أيضًا"، وأنّ "الشروط الروسية تتحقق تدريجيًا".وبالنسبة للمباحثات الروسية الأميركية التي ستُعقد في جدة، اعتبر الخطيب أنّ "هذه المباحثات ستكون حاسمة"، وأنّه "في حال تم الاتفاق ستكون هناك إشارات مهمة حيال مسألة الحدود والمناطق التي تسيطر عليها روسيا". وفيما يتعلق بالوضع العسكري، أكّد الخطيب أنّ "الجيش الروسي يسيطر حاليًا على 60% من خيرسون وزاباروجيه و90% من مناطق دونباس، مما يشير إلى أن روسيا قادرة على السيطرة بالكامل على هذه المناطق مع تقدم الحرب وتباطؤ المفاوضات".وتوقع الخطيب أنّه "لن يتم التوصل إلى اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، بل من المحتمل أن يكون هناك وقف نار تليه انتخابات في أوكرانيا، والتي تشير المعطيات إلى أنها ستجرى في نهاية هذا العام".
https://sarabic.ae/20250322/موسكو-روسيا-تشعر-بقلق-بالغ-من-تزايد-المشاركين-بمناورات-الناتو-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1098851664.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير لـ"سبوتنيك": المباحثات الروسية الأميركية ستكون حاسمة وزيلينسكي سيغادر الحكم نهاية هذا العام

19:25 GMT 22.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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حصري
أكّد الباحث في الشأن الروسي ورئيس رابطة خريجي روسيا في أراضي 48، دكتور سمير الخطيب، أنّ "المعطيات الحالية تشير إلى أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أصبح شخصية بارزة في الإعلام العالمي، خاصةً فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومباحثات القضية الفلسطينية".
وأوضح الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ما قيل عن المقاطعات الخمس التي تنوي روسيا ضمها إلى أراضيها هو صحيح"، مشيرًا إلى أنّ "هناك موافقة ضمنية على أن هذه المناطق أصبحت روسية بالكامل، حتى وإن لم يعترف الغرب بذلك".
وأشار الخطيب إلى أنّ "النقاش حول دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو اختفى في الأسابيع الأخيرة، حيث حُسم الموقف الروسي الأميركي الذي ينص على عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف. وأضاف أنّ "قضية الانتخابات الأوكرانية حُسمت أيضًا"، وأنّ "الشروط الروسية تتحقق تدريجيًا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
موسكو: روسيا تشعر بقلق بالغ من تزايد المشاركين بمناورات "الناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
08:28 GMT
وبالنسبة للمباحثات الروسية الأميركية التي ستُعقد في جدة، اعتبر الخطيب أنّ "هذه المباحثات ستكون حاسمة"، وأنّه "في حال تم الاتفاق ستكون هناك إشارات مهمة حيال مسألة الحدود والمناطق التي تسيطر عليها روسيا".
وفيما يتعلق بالوضع العسكري، أكّد الخطيب أنّ "الجيش الروسي يسيطر حاليًا على 60% من خيرسون وزاباروجيه و90% من مناطق دونباس، مما يشير إلى أن روسيا قادرة على السيطرة بالكامل على هذه المناطق مع تقدم الحرب وتباطؤ المفاوضات".
كما أشار الخطيب إلى أنّ "أوكرانيا اكتشفت خطأها في الفترة السابقة"، وأنّ "ترامب أصبح يدرك الخطأ الذي ارتكبه بايدن في دعمه لنظام كييف، ويعمل على تصحيحه".
وتوقع الخطيب أنّه "لن يتم التوصل إلى اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، بل من المحتمل أن يكون هناك وقف نار تليه انتخابات في أوكرانيا، والتي تشير المعطيات إلى أنها ستجرى في نهاية هذا العام".
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