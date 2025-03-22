https://sarabic.ae/20250322/موسكو-روسيا-تشعر-بقلق-بالغ-من-تزايد-المشاركين-بمناورات-الناتو-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1098851664.html
موسكو: روسيا تشعر بقلق بالغ من تزايد المشاركين بمناورات "الناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
موسكو: روسيا تشعر بقلق بالغ من تزايد المشاركين بمناورات "الناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أعلنت ليودميلا فوروبيوفا، مديرة الإدارة الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا تشعر بالقلق، إزاء زيادة نطاق وبنيان المشاركين... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T08:28+0000
2025-03-22T08:28+0000
2025-03-22T08:28+0000
روسيا
أخبار اليابان
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وقالت فوروبيوفا: "إن المسار الهادف للغرب نحو تنفيذ الهدف الاستراتيجي المتمثل في "حلف شمال الأطلسي" في آسيا لا يمكن إلا أن يثير القلق... إن نطاق وتكوين المشاركين في مناورات الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتزايد باستمرار، حيث يتم اختبار جميع أنواع السيناريوهات، حتى التدخلات العسكرية في البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية وشن "حرب شاملة".وأوضحت فوروبيوفا، أن "اليابان واحدة من أكثر المؤيدين نشاطاً لتدخل حلف شمال الأطلسي، بشكل أعمق في شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تروّج للأطروحة المعروفة، حول عدم قابلية تجزئة أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية ومنطقة المحيط الهادئ الهندية، مع إيحاءات واضحة مناهضة للصين ولروسيا".وأشارت فوروبيوفا إلى أن موسكو، "من أجل تعزيز السلام والاستقرار" في المنطقة، تعمل على زيادة التعاون في مجالي السياسة الخارجية والدفاع مع شركائها، بما في ذلك الصين.لافروف: اليابان تلتزم الصمت عمدا بشأن تورط أمريكا في الضربات النووية على أراضيها
https://sarabic.ae/20250322/روسيا-تحذر-من-عواقب-نشر-صواريخ-أمريكية-في-اليابان-1098851169.html
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روسيا, أخبار اليابان
موسكو: روسيا تشعر بقلق بالغ من تزايد المشاركين بمناورات "الناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أعلنت ليودميلا فوروبيوفا، مديرة الإدارة الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا تشعر بالقلق، إزاء زيادة نطاق وبنيان المشاركين في مناورات الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت فوروبيوفا: "إن المسار الهادف للغرب نحو تنفيذ الهدف الاستراتيجي المتمثل في "حلف شمال الأطلسي" في آسيا لا يمكن إلا أن يثير القلق... إن نطاق وتكوين المشاركين في مناورات الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتزايد باستمرار، حيث يتم اختبار جميع أنواع السيناريوهات، حتى التدخلات العسكرية في البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية وشن "حرب شاملة".
ووفقًا لها، خلال التدريبات، "يجري العمل على لوجستيات نقل قوات الناتو وأصوله إلى المنطقة، وتظهر المحاولات من خلال مخططات التناوب لضمان الوجود المستمر للقوات الجوية الضاربة للدول الأوروبية الأطلسية هنا".
وأوضحت فوروبيوفا، أن "اليابان واحدة من أكثر المؤيدين نشاطاً لتدخل حلف شمال الأطلسي، بشكل أعمق في شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تروّج للأطروحة المعروفة، حول عدم قابلية تجزئة أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية ومنطقة المحيط الهادئ الهندية، مع إيحاءات واضحة مناهضة للصين ولروسيا".
على هذه الخلفية، نشهد زيادة في كثافة التدريبات المشتركة بين طوكيو والدول الأوروبية غير الإقليمية، بما في ذلك وصول الوحدات الأجنبية إلى البنية التحتية العسكرية لليابان.
وأشارت فوروبيوفا إلى أن موسكو، "من أجل تعزيز السلام والاستقرار" في المنطقة، تعمل على زيادة التعاون في مجالي السياسة الخارجية والدفاع مع شركائها، بما في ذلك الصين.