https://sarabic.ae/20250322/روسيا-تحذر-من-عواقب-نشر-صواريخ-أمريكية-في-اليابان-1098851169.html

روسيا تحذر من عواقب نشر صواريخ أمريكية في اليابان

روسيا تحذر من عواقب نشر صواريخ أمريكية في اليابان

سبوتنيك عربي

صرحت ليودميلا فوروبيوفا، مديرة القسم الآسيوي في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستعمل على اتخاذ إجراءات في حالة نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في اليابان،... 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T07:23+0000

2025-03-22T07:23+0000

2025-03-22T07:23+0000

روسيا

أخبار اليابان

رصد عسكري

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وقالت فوروبيوفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحذير طوكيو مراراً وتكراراً من أنه، نتيجة لهذا التعاون (زيادة التعاون العسكري التقني مع الغرب)، إذا وصلت الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى إلى اليابان، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة لتعزيز قدرتنا الدفاعية، من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها روسيا والمنطلقة من الأراضي اليابانية".وأضافت فوروبيوفا أن موسكو لا تشكك في حق الدول الفردية في تعزيز أمنها، لكنها في الوقت نفسه ترى أن ظهور الصواريخ الأرضية الأمريكية متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا يسهم في الحفاظ على الاستقرار، ولا يؤدي إلا إلى تحفيز سباق التسلح، ويزيد من مستوى الصراع ويؤدي إلى زيادة المخاطر الاستراتيجية.وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قال السفير الياباني لدى روسيا أكيرا موتو، في مقابلة مع مجلة الدفاع الوطني، إن طوكيو وواشنطن لا تخططان حاليًا لنشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى على الأراضي اليابانية.القوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو

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