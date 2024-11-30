https://sarabic.ae/20241130/القوات-الجوية-الروسية-والصينية-تنفذان-دوريات-مشتركة-فوق-بحر-اليابان-وغرب-المحيط-الهادئ-فيديو-1095357501.html
القوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
القوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الجوية الروسية والصينية، نفذت دورية جوية مشتركة لمدة 8 ساعات فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وغرب المحيط الهادئ، وذلك... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T18:22+0000
2024-11-30T18:22+0000
2024-11-30T18:22+0000
روسيا
الصين
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وقالت وزارة الدفاع، في بيان اليوم: "قامت مجموعة جوية مكونة من حاملات صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95" تابعة للقوات الفضائية الروسية وقاذفة من طراز "شيان إتش - 6 كي" تابعة للقوات الجوية الصينية، بدوريات جوية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وكذلك غرب المحيط الهادئ".وتم توفير غطاء جوي أثناء الدوريات من قبل طائرات "سو-30 إس إم" و"ميغ-31" الروسية، بالإضافة إلى مقاتلات "جي - 16" الصينية.وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت، في بيان أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية والصينية أجرتا دوريات جوية استراتيجية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان.وقالت الوزارة إن القوات المسلحة الروسية والصينية نفذتا "في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة التاسعة في المجال الجوي فوق بحر اليابان".وأوضحت أن ذلك جاء "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الصينية والروسية".والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي لافروف، خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو: "نحن في مرحلة غير مسبوقة في تطوير علاقاتنا الاستراتيجية للشراكة الشاملة، وهذا ما تؤكده الاتصالات المنتظمة بين الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين والرئيس (الصيني) شي جين بينغ".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو غانغ: "تواصل الصين وروسيا تعميق وتوسيع التنسيق الاستراتيجي الشامل، والتعاون العملي في مختلف المجالات؛ وهو ما يساعد ليس فقط على تحسين رفاهية شعبي الصين وروسيا فحسب، بل يقدم أيضاً مساهمات مهمة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وتعزيز العدالة والحياد الدوليين".وكان نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، أكد، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن التوافق في مواقف روسيا والصين بشأن معظم القضايا، سيضمن أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين سوف تتطور بشكل مطرد، على الرغم من التحديات.وأشار رودينكو إلى أن المهمة الرئيسية للدولتين في الوقت الحالي، ستكون في تنفيذ الاتفاقيات، التي توصل إليها زعيما البلدين، خلال اجتماعاتهما هذا العام.
https://sarabic.ae/20241130/ألمانيا-تحدد-هوية-اثنين-من-المشتبه-بهم-في-تفجير-خطوط-التيار-الشمالي-1095354976.html
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روسيا, الصين
القوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الجوية الروسية والصينية، نفذت دورية جوية مشتركة لمدة 8 ساعات فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وغرب المحيط الهادئ، وذلك في إطار خطة للتعاون العسكري لهذا العام.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان اليوم: "قامت مجموعة جوية مكونة من حاملات صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95" تابعة للقوات الفضائية الروسية وقاذفة من طراز "شيان إتش - 6 كي" تابعة للقوات الجوية الصينية، بدوريات جوية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وكذلك غرب المحيط الهادئ".
وأضاف البيان: "استغرقت الرحلة المشتركة للطائرات الروسية والصينية حوالي 8 ساعات"، موضحة أن الدوريات المشتركة جاءت في إطار خطة تعاون عسكري لعام 2024، وهي غير موجهة ضد أي دولة ثالثة.
وتم توفير غطاء جوي أثناء الدوريات من قبل طائرات "سو-30 إس إم" و"ميغ-31" الروسية، بالإضافة إلى مقاتلات "جي - 16" الصينية.
وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت، في بيان أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية والصينية أجرتا دوريات جوية استراتيجية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان.
وقالت الوزارة إن القوات المسلحة الروسية والصينية نفذتا "في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة التاسعة في المجال الجوي فوق بحر اليابان".
وأوضحت أن ذلك جاء "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الصينية والروسية".
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي لافروف، خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو: "نحن في مرحلة غير مسبوقة في تطوير علاقاتنا الاستراتيجية للشراكة الشاملة، وهذا ما تؤكده الاتصالات المنتظمة بين الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين والرئيس (الصيني) شي جين بينغ".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الصينية أن روسيا والصين تواصلان توسيع التعاون، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو غانغ: "تواصل الصين وروسيا تعميق وتوسيع التنسيق الاستراتيجي الشامل، والتعاون العملي في مختلف المجالات؛ وهو ما يساعد ليس فقط على تحسين رفاهية شعبي الصين وروسيا فحسب، بل يقدم أيضاً مساهمات مهمة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وتعزيز العدالة والحياد الدوليين".
وكان نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، أكد، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن التوافق في مواقف روسيا والصين بشأن معظم القضايا، سيضمن أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين سوف تتطور بشكل مطرد، على الرغم من التحديات.
وأشار رودينكو إلى أن المهمة الرئيسية للدولتين في الوقت الحالي، ستكون في تنفيذ الاتفاقيات، التي توصل إليها زعيما البلدين، خلال اجتماعاتهما هذا العام.