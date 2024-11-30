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ألمانيا تحدد هوية اثنين من المشتبه بهم في تفجير خطوط "التيار الشمالي"
ألمانيا تحدد هوية اثنين من المشتبه بهم في تفجير خطوط "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مكتب المدعي العام الألماني، ينس رومل، أن سلطات التحقيق الألمانية حددت هوية اثنين من المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على خطي غاز "التيار الشمالي". 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T14:08+0000
2024-11-30T14:08+0000
التيار الشمالي
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقال رومل، في مقابلة مع مجلة ألمانية: "نعم، لقد تمكننا من تحديد هوية اثنين من المشتبه بهم، وهذا نجاح لم يكن من الممكن التنبؤ به في البداية".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا لن ترمم خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2": "التيار الشمالي-2" لا يحتاج إلى ترميم، أولا وقبل كل شيء، هذا أنبوب جاهز ويمكن أن يبدأ (العمل) على الفور، والرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، تحدث عن هذا".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.
https://sarabic.ae/20241101/-الكرملين-يعلق-على-مزاعم-ترامب-حول-التيار-الشمالي--1094391371.html
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التيار الشمالي, روسيا, أخبار ألمانيا
التيار الشمالي, روسيا, أخبار ألمانيا

ألمانيا تحدد هوية اثنين من المشتبه بهم في تفجير خطوط "التيار الشمالي"

14:08 GMT 30.11.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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صرح رئيس مكتب المدعي العام الألماني، ينس رومل، أن سلطات التحقيق الألمانية حددت هوية اثنين من المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على خطي غاز "التيار الشمالي".
وقال رومل، في مقابلة مع مجلة ألمانية: "نعم، لقد تمكننا من تحديد هوية اثنين من المشتبه بهم، وهذا نجاح لم يكن من الممكن التنبؤ به في البداية".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الفائت، أن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2" لا يحتاج إلى ترميم، مشيرًا إلى أنه يمكن تشغيل الخط على الفور.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا لن ترمم خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2": "التيار الشمالي-2" لا يحتاج إلى ترميم، أولا وقبل كل شيء، هذا أنبوب جاهز ويمكن أن يبدأ (العمل) على الفور، والرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، تحدث عن هذا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
الكرملين يعلق على مزاعم ترامب حول "التيار الشمالي"
1 نوفمبر, 14:23 GMT
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.

وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "التيار الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.

وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.
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