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النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20240903/لافروف-اليابان-تلتزم-الصمت-عمدا-بشأن-تورط-أمريكا-في-الضربات-النووية-على-أراضيها-1092367499.html
لافروف: اليابان تلتزم الصمت عمدا بشأن تورط أمريكا في الضربات النووية على أراضيها
لافروف: اليابان تلتزم الصمت عمدا بشأن تورط أمريكا في الضربات النووية على أراضيها
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن السلطات اليابانية تتعمد التزام الصمت عن "مرتكبي" القصف النووي على هيروشيما وناغازاكي، في أغسطس/ آب 1945، وبدلاً من... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T18:28+0000
2024-09-03T18:40+0000
روسيا
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وقال لافروف، في تحية للمنظمين والمشاركين في الاجتماع الاحتفالي المخصص للذكرى الـ79 للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تتعمد السلطات اليابانية التزام الصمت عن "مرتكبي" القصف النووي على هيروشيما وناغازاكي، في أغسطس 1945. وبدلاً من ذلك، خلال الاحتفالات السنوية بالذكرى السنوية في هاتين المدينتين، يتم الإدلاء بتصريحات تجديفية مفادها أن روسيا تشكل تهديدًا باستخدام الأسلحة النووية".وأشار لافروف إلى أن موسكو تلاحظ تزوير الحقائق المتعلقة بتاريخ إنشاء التحالف الثلاثي العسكري لليابان مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، وتقديم طوكيو مختلف المساعدات العسكرية التقنية واللوجستية للرايخ الثالث (ألمانيا النازية) في حملته العدوانية ضد الاتحاد السوفيتي.وألقت الولايات المتحدة القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما، في 6 أغسطس عام 1945، ما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص، وتدمير المدينتين بشكل كامل.وصنعت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة "الولد الصغير" من اليورانيوم عالي التخصيب، ووصلت قوتها التدميرية لـ16 كيلوطن، بينما صنعت قنبلة "الرجل الثمين" من البلوتونيوم ووصلت قوتها التدميرية لـ20 كيلوطن، مع العلم أن كل كيلوطن في حساب القنابل النووية يساوي ألف طن من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار.ونتج عن تفجير قنبلة هيروشيما دائرة نار قطرها 100 متر، بينما غطى الانفجار الهائل الناتج عنها 360 مترا مربعا وهي المساحة، التي لا تسمح لأي كائن بالبقاء حيا.أما كرة النار التي أحدثتها قنبلة ناغازاكي فقد كانت مساحتها 130 مترا مربعا يحيط بها انفجار مساحته 1820 مترا، وتصل آثاره إلى نحو 60 كيلومترا مربعا.
https://sarabic.ae/20240807/سفير-الدولة-التي-ألقت-قنابل-ذرية-على-اليابان-يرفض-حضور-ذكرى-ناغازاكي-بسبب-عدم-دعوة-إسرائيل-1091510208.html
https://sarabic.ae/20240803/ماذا-يحدث-عند-قصف-هيروشيما-وناغازاكي-بنفس-القنابل-النووية-في-2024-1091389525.html
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روسيا, أخبار اليابان
روسيا, أخبار اليابان

لافروف: اليابان تلتزم الصمت عمدا بشأن تورط أمريكا في الضربات النووية على أراضيها

18:28 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 18:40 GMT 03.09.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن السلطات اليابانية تتعمد التزام الصمت عن "مرتكبي" القصف النووي على هيروشيما وناغازاكي، في أغسطس/ آب 1945، وبدلاً من ذلك، يتم الإدلاء بتصريحات حول التهديد المزعوم الصادر عن روسيا باستخدام الأسلحة النووية.
وقال لافروف، في تحية للمنظمين والمشاركين في الاجتماع الاحتفالي المخصص للذكرى الـ79 للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تتعمد السلطات اليابانية التزام الصمت عن "مرتكبي" القصف النووي على هيروشيما وناغازاكي، في أغسطس 1945. وبدلاً من ذلك، خلال الاحتفالات السنوية بالذكرى السنوية في هاتين المدينتين، يتم الإدلاء بتصريحات تجديفية مفادها أن روسيا تشكل تهديدًا باستخدام الأسلحة النووية".

وشدد لافروف أن هناك محاولات متزايدة في الغرب لإعادة كتابة التاريخ، لتبييض أولئك الذين شوهوا اسمهم إلى الأبد بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

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وأشار لافروف إلى أن موسكو تلاحظ تزوير الحقائق المتعلقة بتاريخ إنشاء التحالف الثلاثي العسكري لليابان مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، وتقديم طوكيو مختلف المساعدات العسكرية التقنية واللوجستية للرايخ الثالث (ألمانيا النازية) في حملته العدوانية ضد الاتحاد السوفيتي.
وألقت الولايات المتحدة القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما، في 6 أغسطس عام 1945، ما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص، وتدمير المدينتين بشكل كامل.
مراسل صحفي يقف أمام سينما مهجورة في هيروشيما، 8 سبتمبر/ أيلول 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
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وصنعت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة "الولد الصغير" من اليورانيوم عالي التخصيب، ووصلت قوتها التدميرية لـ16 كيلوطن، بينما صنعت قنبلة "الرجل الثمين" من البلوتونيوم ووصلت قوتها التدميرية لـ20 كيلوطن، مع العلم أن كل كيلوطن في حساب القنابل النووية يساوي ألف طن من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار.
ونتج عن تفجير قنبلة هيروشيما دائرة نار قطرها 100 متر، بينما غطى الانفجار الهائل الناتج عنها 360 مترا مربعا وهي المساحة، التي لا تسمح لأي كائن بالبقاء حيا.
أما كرة النار التي أحدثتها قنبلة ناغازاكي فقد كانت مساحتها 130 مترا مربعا يحيط بها انفجار مساحته 1820 مترا، وتصل آثاره إلى نحو 60 كيلومترا مربعا.
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