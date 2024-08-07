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https://sarabic.ae/20240807/سفير-الدولة-التي-ألقت-قنابل-ذرية-على-اليابان-يرفض-حضور-ذكرى-ناغازاكي-بسبب-عدم-دعوة-إسرائيل-1091510208.html
سفير الدولة التي ألقت قنابل ذرية على اليابان يرفض حضور ذكرى ناغازاكي بسبب عدم دعوة إسرائيل
سفير الدولة التي ألقت قنابل ذرية على اليابان يرفض حضور ذكرى ناغازاكي بسبب عدم دعوة إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرحت السفارة الأمريكية في اليابان، اليوم الأربعاء، أن سفير البلاد، رام إيمانويل، لا يعتزم حضور مراسم إحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذرية التي ألقتها واشنطن على... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T12:32+0000
2024-08-07T12:32+0000
العالم
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وأصدرت السفارة الأمريكية في طوكيو بيانا قالت فيه إن السفير رام إيمانويل لن يحضر لأن قرار ناغازاكي عدم دعوة إسرائيل أصبح مسيسا، مضيفة أنه بدل الحضور سيعمل السفير الأمريكي إيمانويل على تكريم بعض ضحايا القنبلة الذرية، التي ألقتها واشنطن على ناغازاكي وهيروشيما في شهر أغسطس/ آب من عام 1945.وفي وقت سابق، أعلن عمدة ناغازاكي، شيرو سوزوكي، أنه متردد في دعوة السفير الإسرائيلي إلى مراسم الذكرى، واتخذ بعد ذلك قرارا بعدم توجيه الدعوة إليه، مشيرا إلى قلقه من وقوع "مواقف محتملة غير متوقعة".وفي المقابل، دعا عمدة هيروشيما السفير الإسرائيلي في اليابان، يوم أمس الثلاثاء، إلى مراسم إحياء ذكرى إلقاء القنبلة الأولى على المدينة، وكان ضمن 50 ألف شخص، بينهم السفير الأمريكي إيمانويل، ومبعوثون آخرون، مع عدم دعوة الممثلين عن السلطة الفلسطينية.وكان نشطاء وناجون طالبوا بعدم دعوة السفير الإسرائيلي لحضور إحياء ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على ناغازاكي، وقبلها على هيروشيما، التي رفض عمدتها الاستجابة إلى مطالبهم.وألقت الولايات المتحدة القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما في 6 أغسطس/ آب عام 1945، ما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص، وتدمير المدينتين بشكل كامل.
https://sarabic.ae/20240803/ماذا-يحدث-عند-قصف-هيروشيما-وناغازاكي-بنفس-القنابل-النووية-في-2024-1091389525.html
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سفير الدولة التي ألقت قنابل ذرية على اليابان يرفض حضور ذكرى ناغازاكي بسبب عدم دعوة إسرائيل

12:32 GMT 07.08.2024
© Sputnikمتحف السلام في هيروشيما، اليابان 6 أغسطس/ آب 2020
متحف السلام في هيروشيما، اليابان 6 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرحت السفارة الأمريكية في اليابان، اليوم الأربعاء، أن سفير البلاد، رام إيمانويل، لا يعتزم حضور مراسم إحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذرية التي ألقتها واشنطن على مدينة ناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب عدم توجيه طوكيو دعوة رسمية للسفير الإسرائيلي.
وأصدرت السفارة الأمريكية في طوكيو بيانا قالت فيه إن السفير رام إيمانويل لن يحضر لأن قرار ناغازاكي عدم دعوة إسرائيل أصبح مسيسا، مضيفة أنه بدل الحضور سيعمل السفير الأمريكي إيمانويل على تكريم بعض ضحايا القنبلة الذرية، التي ألقتها واشنطن على ناغازاكي وهيروشيما في شهر أغسطس/ آب من عام 1945.
وفي وقت سابق، أعلن عمدة ناغازاكي، شيرو سوزوكي، أنه متردد في دعوة السفير الإسرائيلي إلى مراسم الذكرى، واتخذ بعد ذلك قرارا بعدم توجيه الدعوة إليه، مشيرا إلى قلقه من وقوع "مواقف محتملة غير متوقعة".
مراسل صحفي يقف أمام سينما مهجورة في هيروشيما، 8 سبتمبر/ أيلول 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
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3 أغسطس, 18:19 GMT
وفي المقابل، دعا عمدة هيروشيما السفير الإسرائيلي في اليابان، يوم أمس الثلاثاء، إلى مراسم إحياء ذكرى إلقاء القنبلة الأولى على المدينة، وكان ضمن 50 ألف شخص، بينهم السفير الأمريكي إيمانويل، ومبعوثون آخرون، مع عدم دعوة الممثلين عن السلطة الفلسطينية.
وكان نشطاء وناجون طالبوا بعدم دعوة السفير الإسرائيلي لحضور إحياء ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على ناغازاكي، وقبلها على هيروشيما، التي رفض عمدتها الاستجابة إلى مطالبهم.
وألقت الولايات المتحدة القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما في 6 أغسطس/ آب عام 1945، ما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص، وتدمير المدينتين بشكل كامل.
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