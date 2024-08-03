https://sarabic.ae/20240803/ماذا-يحدث-عند-قصف-هيروشيما-وناغازاكي-بنفس-القنابل-النووية-في-2024-1091389525.html

ماذا ممكن أن يحدث عند قصف هيروشيما وناغازاكي بذات القنابل النووية في عام 2024؟

ماذا ممكن أن يحدث عند قصف هيروشيما وناغازاكي بذات القنابل النووية في عام 2024؟

سبوتنيك عربي

في أغسطس/ آب 1945، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في العالم تستخدم الأسلحة النووية ضد دولة أخرى وهي اليابان، ما تسبب بحصيلة ضحايا هائلة. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T18:19+0000

2024-08-03T18:19+0000

2024-08-03T18:19+0000

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وبعد نحو 8 عقود من من قصف اليابان، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة، التي استخدمت هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل، رغم وجود 8 دول أخرى تمتلكه بينها روسيا، صاحبة أضخم ترسانة نووية في العالم، والتي لم يتم استخدامها على الإطلاق.وتحل الذكرى الـ80 لقصف مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة "الولد الصغير" يوم 6 أغسطس، التي تلاها قصف مدينة ناغازاكي، في الـ9 من الشهر نفسه.ويسلط ذلك الضوء على المدينتين اليابانيتين، اللتان لا تزالا شاهدتين على حجم الدمار الشامل الناتج لاستخدام السلاح النووي، من حيث حصيلة الضحايا في عام 1945، أو الحصيلة التقديرية التي يمكن أن تحدث، إذ تم قصف المدينتين مرة أخرى بنفس القنابل في 2024، حسب موقع "نيوكلير سيكرسي" الأمريكي.قصف هيروشيماقصف 1945 أدى إلى مقتل 96 ألف شخص وإصابة 155 ألفا آخرين، ووصلت آثاره المدمرة إلى نحو نصف مليون شخص في 24 ساعة.محاكاة القصف في 2024، يمكن لقصف المدينة الحالية بنفس قنبلة "الولد الصغير"، التي تم استخدامها عام 1945، أن يؤدي إلى مقتل نحو 54 ألف شخص وإصابة أكثر من 92 ألفا آخرين، كما يقدر عدد من تصل إليهم آثار الانفجار بمستويات أقل إلى ما يقرب من 300 ألف شخص، إضافة إلى الخسائر المادية الهائلة.ناغازاكيقصف 1945 أدى إلى مقتل 100 ألف شخص و155 ألف مصاب ووصل تأثيره إلى 313 ألف شخص خلال 24 ساعة.محاكاة القصف في 2024، يمكن لقصف المدينة بقنبلة "الرجل الثمين"، في الوقت الحالي، أن يؤدي إلى مقتل 57 ألف شخص في وقت واحد، إضافة إلى نحو 93 ألف مصاب، بينما سيصل تأثير الانفجار بمستويات أقل إلى نحو 300 ألف شخص، خلال 24 ساعة.وصنعت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة "الولد الصغير" من اليورانيوم عالي التخصيب، ووصلت قوتها التدميرية لـ16 كيلوطن، بينما صنعت قنبلة "الرجل الثمين" من البلوتونيوم ووصلت قوتها التدميرية لـ20 كيلوطن، مع العلم أن كل كيلوطن في حساب القنابل النووية يساوي ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.ونتج عن تفجير قنبلة هيروشيما دائرة نار قطرها 100 متر بينما غطى الانفجار الهائل لها 360 مترا مربعا وهي المساحة، التي لا تسمح لأي كائن بالبقاء حيا، حسبما ذكر موقع "نيكلير سيكرسي"، الذي أوضح أن تأثير الانفجار يخف تدريجيا مع البعد عن مركزه، لكن آثاره يمكن أن تصل إلى أكثر من 60 كيلومترا مربعا.أما كرة النار التي أحدثتها قنبلة ناغازاكي فقد كانت مساحتها 130 مترا مربعا يحيط بها انفجار مساحته 1820 مترا، وتصل آثاره إلى نحو 60 كيلومترا مربعا.ولإحياء هذه الذكرى، تبنى اليابانيون الترويج لإخلاء العالم من الأسلحة النووية، وفي عام 1964، أضاؤوا "شعلة السلام"، التي ترمز إلى ضحايا الحرب النووية، مؤكدين أنها لن تنطفئ حتى يتم تخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل بصورة نهائية.يذكر أن القوة التدميرية للأسلحة النووية الحديثة أصبحت تفوق القدرة التدميرية لقنابل هيروشيما وناغازاكي، مئات المرات، ما يعني أن أي استخدام للسلاح النووي في المستقبل يمكن أن يصنع نهاية البشرية، خاصة أنه لم يعد حكرا على دولة واحدة وأن هناك دولا نووية تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات انتقامية حتى إذا تعرضت لهجوم استباقي بفضل ما يعرف بـ"الثالوث النووي"، الذي يضم قواعد صواريخ أرضية وقاذفات استراتيجية، إضافة إلى الغواصات النووية.

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