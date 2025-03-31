https://sarabic.ae/20250331/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تعملان-على-تنفيذ-أفكار-تتعلق-بالتسوية-الأوكرانية-1099100957.html
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تنفيذ أفكار تتعلق بالتسوية الأوكرانية
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تنفيذ أفكار تتعلق بالتسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تعملان على تنفيذ الأفكار المتعلقة بالتسوية الأوكرانية، لكن... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T10:37+0000
2025-03-31T10:37+0000
2025-03-31T10:41+0000
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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول تصريح ترامب بشأن تنظيم محادثة هاتفية محتملة مع الرئيس بوتين: "نعمل أيضا على تنفيذ بعض الأفكار المتعلقة بالتسوية الأوكرانية. هذا العمل جار. حتى الآن لا توجد تفاصيل محددة يمكننا وينبغي أن نخبركم بها. هذه العملية لا تزال ممتدة من حيث الوقت، وربما ترتبط بتعقيد الجوهر".وأجاب بيسكوف، عما إذا كان من المتوقع إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب، هذا الأسبوع: "في الوقت الحالي، لا توجد محادثة هاتفية مسجلة في الجدول". وأضاف أيضًا أن بوتين، يظل منفتحًا على مثل هذه الاتصالات، و"إذا لزم الأمر، يمكن الاتفاق على مثل هذه المحادثة بسرعة كبيرة".وحول ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قد وقعتا وثائق تتعلق بمشاريع مشتركة لاستخراج المعادن الأرضية النادرة، قال بيسكوف: "لا، لم يتم التوقيع على أي وثائق. أنتم تعلمون أن العقوبات لا تزال مطبقة، والقيود مفروضة على الشركات الأمريكية".وأضاف: "في الوقت نفسه، يبدي بعض منهم (الشركات الأمريكية) اهتمامًا (في مشاريع تحتوي على معادن أرضية نادرة مع روسيا). هنا أيضًا، لا توجد تفاصيل محددة بعد، ولكن الاهتمام واضح، الاهتمام متبادل، لأنه يمكننا التحدث عن مشاريع ذات منفعة متبادلة، وهذا ما نبحث عنه مع الأطراف المقابلة الأجنبية".سيارتو حول رفع العقوبات عن "روسيلخوز": الاتفاق بين موسكو وواشنطن سيؤثرعلى سلوك أوروباروسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تنفيذ أفكار تتعلق بالتسوية الأوكرانية
10:37 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 10:41 GMT 31.03.2025)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تعملان على تنفيذ الأفكار المتعلقة بالتسوية الأوكرانية، لكن لا توجد تفاصيل محددة بعد.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول تصريح ترامب بشأن تنظيم محادثة هاتفية محتملة مع الرئيس بوتين: "نعمل أيضا على تنفيذ بعض الأفكار المتعلقة بالتسوية الأوكرانية. هذا العمل جار. حتى الآن لا توجد تفاصيل محددة يمكننا وينبغي أن نخبركم بها. هذه العملية لا تزال ممتدة من حيث الوقت، وربما ترتبط بتعقيد الجوهر".
وتابع: "نواصل العمل مع الجانب الأمريكي، أولًا وقبل كل شيء، لبناء علاقاتنا الثنائية، التي عانت من أضرار جسيمة خلال عمل الإدارة السابقة".
وأجاب بيسكوف، عما إذا كان من المتوقع إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب، هذا الأسبوع: "في الوقت الحالي، لا توجد محادثة هاتفية مسجلة في الجدول".
وأضاف أيضًا أن بوتين، يظل منفتحًا على مثل هذه الاتصالات، و"إذا لزم الأمر، يمكن الاتفاق على مثل هذه المحادثة بسرعة كبيرة".
وحول ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قد وقعتا وثائق تتعلق بمشاريع مشتركة لاستخراج المعادن الأرضية النادرة، قال بيسكوف: "لا، لم يتم التوقيع على أي وثائق. أنتم تعلمون أن العقوبات لا تزال مطبقة، والقيود مفروضة على الشركات الأمريكية".
وأضاف: "في الوقت نفسه، يبدي بعض منهم (الشركات الأمريكية) اهتمامًا (في مشاريع تحتوي على معادن أرضية نادرة مع روسيا). هنا أيضًا، لا توجد تفاصيل محددة بعد، ولكن الاهتمام واضح، الاهتمام متبادل، لأنه يمكننا التحدث عن مشاريع ذات منفعة متبادلة، وهذا ما نبحث عنه مع الأطراف المقابلة الأجنبية".