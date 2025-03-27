https://sarabic.ae/20250327/سيارتو-حول-رفع-العقوبات-عن-روسيلخوز-الاتفاق-بين-موسكو-وواشنطن-سيؤثرعلى-سلوك-أوروبا-1099003006.html

سيارتو حول رفع العقوبات عن "روسيلخوز": الاتفاق بين موسكو وواشنطن سيؤثرعلى سلوك أوروبا

سيارتو حول رفع العقوبات عن "روسيلخوز": الاتفاق بين موسكو وواشنطن سيؤثرعلى سلوك أوروبا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الاتفاق بين روسيا وأمريكا بشأن ضرورة رفع العقوبات عن بنك "روسيلخوز" سيكون له تأثير كبير على سلوك أوروبا في هذا... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T13:52+0000

2025-03-27T13:52+0000

2025-03-27T14:53+0000

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وقال سيارتو خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأوروبية ستحذو حذو الولايات المتحدة إذا رفعت الأخيرة العقوبات المفروضة على البنك: "أعتقد أن هذا (الاتفاقات المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن رفع كامل أو رفع جزئي للعقوبات) سيكون له تأثير كبير على سلوك أوروبا".وأضاف: "إذا نظرتم إلى العواقب الفعلية للعقوبات، فإنه ليس الاقتصاد الروسي الذي تم إخضاعه، ولكن انخفضت القدرة التنافسية الأوروبية بشكل كبير، للأسف".وأضاف أن أي شيء يؤدي إلى خفض العقوبات "يعد خبرا جيدا" بالنسبة للمجر.وفي وقت سابق، كشف الكرملين، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا

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