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ترامب: أمريكا تدرس جميع شروط روسيا لوقف الضربات في البحر الأسود
ترامب: أمريكا تدرس جميع شروط روسيا لوقف الضربات في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدرس جميع المقترحات الروسية، بما في ذلك تخفيف العقوبات التي عبرت عنها موسكو كشرط لوقف... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T19:50+0000
2025-03-25T19:50+0000
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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نحن ننظر إليها، ونفكر فيها جميعًا الآن. هناك نحو 5 أو 6 شروط. نحن ننظر إليها جميعًا".وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري مناقشات معمقة مع روسيا، مشيرًا إلى أنها تسير بشكل جيد.وفي وقت سابق من اليوم، صرح غريغوري كاراسين، عضو الفريق الروسي للمحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، حول المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، بأنها كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية.وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الجاري.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تس
https://sarabic.ae/20250325/روسيا-وأمريكا-تتفقان-على-قائمة-منشآت-الطاقة-التي-سيتم-حظر-استهدافها-1098949317.html
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ترامب: أمريكا تدرس جميع شروط روسيا لوقف الضربات في البحر الأسود

19:50 GMT 25.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدرس جميع المقترحات الروسية، بما في ذلك تخفيف العقوبات التي عبرت عنها موسكو كشرط لوقف الضربات في البحر الأسود.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نحن ننظر إليها، ونفكر فيها جميعًا الآن. هناك نحو 5 أو 6 شروط. نحن ننظر إليها جميعًا".

وأضاف: "هناك دولًا ثالثة تشارك في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في البحر الأسود، الذي جرى التوصل إليه بموجب تفاهمات بين الولايات المتحدة وكل من روسيا وأوكرانيا".

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روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافها
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وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري مناقشات معمقة مع روسيا، مشيرًا إلى أنها تسير بشكل جيد.

وقال ترامب: "حققنا الكثير من التقدم على جبهتين، أوكرانيا والشرق الأوسط، سنرى ما سيحدث. نحن نجري مناقشات معمقة مع روسيا وأوكرانيا ويمكنني القول إنها تسير جيدًا".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح غريغوري كاراسين، عضو الفريق الروسي للمحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، حول المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، بأنها كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
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وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.

وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الجاري.
الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياض
البيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تس
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