مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يوضح تفاصيل زيارة ماكرون المنتظرة لمصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مناطق في غزة ونزوح مئات الآلاف من رفح، وإدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250404/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-يوضح-تفاصيل-زيارة-ماكرون-المنتظرة-لمصر--1099223760.html
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يوضح تفاصيل زيارة ماكرون المنتظرة لمصر
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يوضح تفاصيل زيارة ماكرون المنتظرة لمصر
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى مصر، الأحد المقبل، تشمل مدينة العريش التي تبعد 50 كلم عن قطاع غزة. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T15:48+0000
2025-04-04T15:48+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فرنسا
مصر
أخبار مصر الآن
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_70f145ac7539a885b7781c7bdebf7ca9.jpg
ومن المقرر أن يلتقي ماكرون جهات فاعلة إنسانية وأمنية وذلك تأكيداً على أهمية "وقف إطلاق النار"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، يوم الخميس، كما يبحث العديد من الملفات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، وهو قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة من معبر رفح، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية وأممية والهلال الأحمر المصري.حول الملفات المطروحة على طاولة الزيارة، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد أحسن، إن الزيارة تبحث العلاقات الثنائية، والتي شهدت تطورات كبيرة السنوات الأخيرة، على المستويات الاقتصادية والتجارية وشراء الأسلحة الفرنسية.يوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الملف الثاني على طاولة الزيارة يرتبط بما يحدث في غزة وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية كشريك في التصعيد، من خلال ضرباتها على الحوثيين، وهو مرتبط بالوضع في غزة.ولفت إلى أن الجانب الأمريكي لم يتحدث عن أي شيء بشأن الاعتداء الإسرائيلي على سوريا واحتلالها لبعض الأراضي، خاصة أن الوضع في سوريا يختلف عن فلسطين، ولا يمكن للاحتلال أن يطمئن لضمه لبعض الأراضي السورية، خاصة أنها تمادت بشكل كبير.وأشار إلى أن الأوضاع في البحر الأحمر والتوتر بشأن الملاحة البحرية، والممرات الدولية تأتي ضمن المباحثات بين الرئيسين.ولفت إلى أن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، ربما تؤدي إلى تغير في الموقف الإسرائيلي، إذا ما دفعت واشنطن إلى ذلك.ويرى أن الضغط الأوروبي على إسرائيل محدد بسقف معين، خاصة أن مشروع إسرائيل تبناه الجانب الأوروبي بالأساس، للتخلص من قضية اليهود التي كانت تؤرقهم سابقا.بشأن أي ضغوط سياسية قد يمارسها الجانب الأوروبي، يوضح حسن أن إسرائيل غير معنية بأي تنديد سياسي وأنها مستمرة في حرب الإبادة التي تقوم بها.وشدد على أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ستتأثر على مستويات عدة، خاصة بعد أن أصبحت صورتها سيئة للغاية في المنطقة العربية.وفق بيان الرئاسة الفرنسية، سيجتمع في ميناء العريش، الذي يمثل نقطة ارتكاز لجمع المساعدات المقرر إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح (الرابط بين مصر وقطاع غزة) مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، إضافة إلى الهلال الأحمر المصري. ومن المحتمل أيضا أن يلتقي مع فلسطينيين هناك، وفق البيان الرسمي.ومن المحتمل أن يعقد ماكرون اجتماعا مع عناصر أمن فرنسيين يخدمون ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي المخصصة لمراقبة الحدود، والتي يفترض إعادة نشرها في معبر رفح.تأتي الزيارة في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توسيع العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، خاصة في الشجاعية وجباليا.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الماضية في عملية عسكرية بمنطقة الشجاعية في شمال غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة.وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250403/ردا-على-ترامب-ماكرون-يدعو-إلى-تعليق-الاستثمارات-الفرنسية-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1099193688.html
https://sarabic.ae/20250331/زعيم-حزب-فرنسي-حول-الحكم-بحق-لوبان-أين-ذهبت-ثروة-ماكرون-1099112453.html
https://sarabic.ae/20250328/عون-يغادر-إلى-باريس-للقاء-ماكرون-وبحث-سبل-دعم-لبنان-1099022135.html
أخبار فرنسا
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_72:0:1021:712_1920x0_80_0_0_fe8486b2d5f91a2238ec48a471cfc4b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا , مصر, أخبار مصر الآن, إيمانويل ماكرون
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا , مصر, أخبار مصر الآن, إيمانويل ماكرون

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يوضح تفاصيل زيارة ماكرون المنتظرة لمصر

15:48 GMT 04.04.2025
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Manon Cruz
تابعنا عبر
حصري
يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى مصر، الأحد المقبل، تشمل مدينة العريش التي تبعد 50 كلم عن قطاع غزة.
ومن المقرر أن يلتقي ماكرون جهات فاعلة إنسانية وأمنية وذلك تأكيداً على أهمية "وقف إطلاق النار"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، يوم الخميس، كما يبحث العديد من الملفات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، وهو قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة من معبر رفح، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية وأممية والهلال الأحمر المصري.
حول الملفات المطروحة على طاولة الزيارة، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد أحسن، إن الزيارة تبحث العلاقات الثنائية، والتي شهدت تطورات كبيرة السنوات الأخيرة، على المستويات الاقتصادية والتجارية وشراء الأسلحة الفرنسية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
ردا على ترامب... ماكرون يدعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية
أمس, 15:35 GMT
يوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الملف الثاني على طاولة الزيارة يرتبط بما يحدث في غزة وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية كشريك في التصعيد، من خلال ضرباتها على الحوثيين، وهو مرتبط بالوضع في غزة.
ولفت إلى أن الجانب الأمريكي لم يتحدث عن أي شيء بشأن الاعتداء الإسرائيلي على سوريا واحتلالها لبعض الأراضي، خاصة أن الوضع في سوريا يختلف عن فلسطين، ولا يمكن للاحتلال أن يطمئن لضمه لبعض الأراضي السورية، خاصة أنها تمادت بشكل كبير.
وأشار إلى أن الأوضاع في البحر الأحمر والتوتر بشأن الملاحة البحرية، والممرات الدولية تأتي ضمن المباحثات بين الرئيسين.
ولفت إلى أن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، ربما تؤدي إلى تغير في الموقف الإسرائيلي، إذا ما دفعت واشنطن إلى ذلك.
ويرى أن الضغط الأوروبي على إسرائيل محدد بسقف معين، خاصة أن مشروع إسرائيل تبناه الجانب الأوروبي بالأساس، للتخلص من قضية اليهود التي كانت تؤرقهم سابقا.
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
زعيم حزب فرنسي حول الحكم بحق لوبان: أين ذهبت ثروة ماكرون؟
31 مارس, 15:17 GMT
بشأن أي ضغوط سياسية قد يمارسها الجانب الأوروبي، يوضح حسن أن إسرائيل غير معنية بأي تنديد سياسي وأنها مستمرة في حرب الإبادة التي تقوم بها.
وشدد على أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ستتأثر على مستويات عدة، خاصة بعد أن أصبحت صورتها سيئة للغاية في المنطقة العربية.
وفق بيان الرئاسة الفرنسية، سيجتمع في ميناء العريش، الذي يمثل نقطة ارتكاز لجمع المساعدات المقرر إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح (الرابط بين مصر وقطاع غزة) مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، إضافة إلى الهلال الأحمر المصري. ومن المحتمل أيضا أن يلتقي مع فلسطينيين هناك، وفق البيان الرسمي.
ومن المحتمل أن يعقد ماكرون اجتماعا مع عناصر أمن فرنسيين يخدمون ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي المخصصة لمراقبة الحدود، والتي يفترض إعادة نشرها في معبر رفح.
تأتي الزيارة في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توسيع العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، خاصة في الشجاعية وجباليا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
عون يغادر إلى باريس للقاء ماكرون وبحث سبل دعم لبنان
28 مارس, 06:46 GMT
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الماضية في عملية عسكرية بمنطقة الشجاعية في شمال غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.
وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة.
وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала