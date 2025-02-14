https://sarabic.ae/20250214/عبد-العاطي-مصر-تضع-رؤية-متكاملة-لإعادة-إعمار-غزة-مع-بقاء-الفلسطينيين-على-أرضهم-1097769294.html
عبد العاطي: مصر تضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم
عبد العاطي: مصر تضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القاهرة بصدد بلورة تصور شامل لإعادة إعمار غزة، دون تهجير سكان القطاع. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T08:51+0000
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وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي عقد في باريس، أمس الخميس.وأطلع عبد العاطي الرئيس الفرنسي على الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة خلال مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية في غزة.بدوره، ثمّن الرئيس الفرنسي الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر في هذا السياق وفي دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
https://sarabic.ae/20250213/ينتظرها-العالم-أول-تعليق-من-مصر-على-مبادرتها-لإعمار-غزة-1097760984.html
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أخبار فرنسا , مصر, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار فرنسا , مصر, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
عبد العاطي: مصر تضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القاهرة بصدد بلورة تصور شامل لإعادة إعمار غزة، دون تهجير سكان القطاع.
وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي عقد في باريس، أمس الخميس.
وأطلع عبد العاطي الرئيس الفرنسي على الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة خلال مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية في غزة.
وأشار إلى أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في غزة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.
بدوره، ثمّن الرئيس الفرنسي الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر في هذا السياق وفي دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.