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عبد العاطي: مصر تضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم
عبد العاطي: مصر تضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القاهرة بصدد بلورة تصور شامل لإعادة إعمار غزة، دون تهجير سكان القطاع. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T08:51+0000
2025-02-14T08:51+0000
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وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي عقد في باريس، أمس الخميس.وأطلع عبد العاطي الرئيس الفرنسي على الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة خلال مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية في غزة.بدوره، ثمّن الرئيس الفرنسي الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر في هذا السياق وفي دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
https://sarabic.ae/20250213/ينتظرها-العالم-أول-تعليق-من-مصر-على-مبادرتها-لإعمار-غزة-1097760984.html
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أخبار فرنسا , مصر, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار فرنسا , مصر, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

عبد العاطي: مصر تضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم

08:51 GMT 14.02.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القاهرة بصدد بلورة تصور شامل لإعادة إعمار غزة، دون تهجير سكان القطاع.
وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي عقد في باريس، أمس الخميس.
وأطلع عبد العاطي الرئيس الفرنسي على الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة خلال مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية في غزة.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
"ينتظرها العالم".. أول تعليق من مصر على مبادرتها لإعمار غزة
أمس, 20:07 GMT
وأشار إلى أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في غزة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.
بدوره، ثمّن الرئيس الفرنسي الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر في هذا السياق وفي دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
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