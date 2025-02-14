https://sarabic.ae/20250214/عبد-العاطي-مصر-تضع-رؤية-متكاملة-لإعادة-إعمار-غزة-مع-بقاء-الفلسطينيين-على-أرضهم-1097769294.html

عبد العاطي: مصر تضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم

عبد العاطي: مصر تضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القاهرة بصدد بلورة تصور شامل لإعادة إعمار غزة، دون تهجير سكان القطاع. 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T08:51+0000

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وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي عقد في باريس، أمس الخميس.وأطلع عبد العاطي الرئيس الفرنسي على الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة خلال مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية في غزة.بدوره، ثمّن الرئيس الفرنسي الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر في هذا السياق وفي دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.

https://sarabic.ae/20250213/ينتظرها-العالم-أول-تعليق-من-مصر-على-مبادرتها-لإعمار-غزة-1097760984.html

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