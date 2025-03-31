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https://sarabic.ae/20250331/زعيم-حزب-فرنسي-حول-الحكم-بحق-لوبان-أين-ذهبت-ثروة-ماكرون-1099112453.html
زعيم حزب فرنسي حول الحكم بحق لوبان: أين ذهبت ثروة ماكرون؟
زعيم حزب فرنسي حول الحكم بحق لوبان: أين ذهبت ثروة ماكرون؟
سبوتنيك عربي
أفاد زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، بأنه يجب على القضاء في فرنسا أن يهتم بسير الديمقراطية في البلاد، متسائلا عن ثروة الرئيس... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T15:17+0000
2025-03-31T15:17+0000
حصري
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وقال أسيلينو لوكالة "سبوتنيك": "يجب تحقيق العدالة للجميع. على سبيل المثال، أين ذهبت ثروة ماكرون؟ لقد عمل لدى عائلة روتشيلد لعدة سنوات، وكذب في تصريحاته قبل الانتخابات الرئاسية، أعلن عن دخل زهيد للغاية، مع أننا نعلم أنه تلقى ملايين اليوروهات. على القضاء أن يهتم بهذا الأمر، وأن يهتم أيضًا بسير الديمقراطية في فرنسا".وفي وقت سابق من اليوم، أدانت محكمة باريس، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، مع منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة أوروبية.وكشفت المحكمة عن نظام ممنهج لاستغلال أموال البرلمان الأوروبي، حيث تم تحويل ما يقارب 2.9 مليون يورو لتمويل أنشطة الحزب في فرنسا بدلاً من الوفاء بالالتزامات البرلمانية المخصصة لها.وأوضحت رئيسة المحكمة، بينيديكت دي بيرتوي، أن "لوبان وضعت نفسها في قلب هذا النظام الاحتيالي منذ عام 2009"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعود إلى عام 2004 عندما كان والدها جان ماري لوبان يقود الحزب، وأكدت القاضية أن الهدف من الحكم هو "ضمان المساواة وعدم منح المسؤولين المنتخبين معاملة تفضيلية".يأتي هذا الحكم في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تصدر لوبان المشهد السياسي الفرنسي كأبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عام 2027.ويُعتبر هذا الحكم ضربة قوية للحزب اليميني الذي كان يحقق تقدماً ملحوظاً في المشهد السياسي الفرنسي، حيث يثير تساؤلات حول مستقبله في ظل غياب زعيمته التاريخية عن الساحة الانتخابية خلال السنوات الخمس المقبلة.لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل
https://sarabic.ae/20250331/القضاء-الفرنسي-يصدر-حكما-تاريخيا-بحق-مارين-لوبان-ويحظر-ترشحها-للانتخابات-1099109727.html
https://sarabic.ae/20250331/خبير-حول-الحكم-بحق-لوبان-العدالة-تستخدم-لأغراض-سياسية-بعد-أن-تبين-أنها-الرئيسة-الفرنسية-القادمة-1099111855.html
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زعيم حزب فرنسي حول الحكم بحق لوبان: أين ذهبت ثروة ماكرون؟

15:17 GMT 31.03.2025
© LUDOVIC MARINماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© LUDOVIC MARIN
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أفاد زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، بأنه يجب على القضاء في فرنسا أن يهتم بسير الديمقراطية في البلاد، متسائلا عن ثروة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون "أين ذهبت؟".
وقال أسيلينو لوكالة "سبوتنيك": "يجب تحقيق العدالة للجميع. على سبيل المثال، أين ذهبت ثروة ماكرون؟ لقد عمل لدى عائلة روتشيلد لعدة سنوات، وكذب في تصريحاته قبل الانتخابات الرئاسية، أعلن عن دخل زهيد للغاية، مع أننا نعلم أنه تلقى ملايين اليوروهات. على القضاء أن يهتم بهذا الأمر، وأن يهتم أيضًا بسير الديمقراطية في فرنسا".

وأضاف: "المشكلة مع الديمقراطية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها، هي أنه تحت ستار إجراء انتخابات طوال الوقت، يتم تزوير هذه الانتخابات بشكل كامل من خلال الترويج لخصوم كاذبين".

لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
القضاء الفرنسي يصدر حكما تاريخيا بحق مارين لوبان ويحظر ترشحها للانتخابات
13:46 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أدانت محكمة باريس، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، مع منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة أوروبية.

وصدر الحكم ضمن قضية كبرى شملت إدانة ثمانية نواب أوروبيين آخرين من حزب التجمع الوطني، بالإضافة إلى اثني عشر مساعداً برلمانياً أدينوا بتهمة التواطؤ.

وكشفت المحكمة عن نظام ممنهج لاستغلال أموال البرلمان الأوروبي، حيث تم تحويل ما يقارب 2.9 مليون يورو لتمويل أنشطة الحزب في فرنسا بدلاً من الوفاء بالالتزامات البرلمانية المخصصة لها.
زيارة المرشحة الفرنسية ماري لوبان إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
خبير حول الحكم بحق لوبان: العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين أنها الرئيسة الفرنسية القادمة
15:04 GMT
وأوضحت رئيسة المحكمة، بينيديكت دي بيرتوي، أن "لوبان وضعت نفسها في قلب هذا النظام الاحتيالي منذ عام 2009"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعود إلى عام 2004 عندما كان والدها جان ماري لوبان يقود الحزب، وأكدت القاضية أن الهدف من الحكم هو "ضمان المساواة وعدم منح المسؤولين المنتخبين معاملة تفضيلية".

وغادرت لوبان قاعة المحكمة بشكل مفاجئ قبل إعلان الحكم، لتظهر لاحقاً في تصريحات إعلامية اتهمت فيها الادعاء العام بالسعي لـ"إنهاء مستقبلها السياسي"، واصفة القضية بأنها "مؤامرة سياسية" تهدف إلى منع صعود حزبها.

يأتي هذا الحكم في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تصدر لوبان المشهد السياسي الفرنسي كأبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عام 2027.
ويُعتبر هذا الحكم ضربة قوية للحزب اليميني الذي كان يحقق تقدماً ملحوظاً في المشهد السياسي الفرنسي، حيث يثير تساؤلات حول مستقبله في ظل غياب زعيمته التاريخية عن الساحة الانتخابية خلال السنوات الخمس المقبلة.
لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته
"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل
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