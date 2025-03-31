https://sarabic.ae/20250331/زعيم-حزب-فرنسي-حول-الحكم-بحق-لوبان-أين-ذهبت-ثروة-ماكرون-1099112453.html

زعيم حزب فرنسي حول الحكم بحق لوبان: أين ذهبت ثروة ماكرون؟

زعيم حزب فرنسي حول الحكم بحق لوبان: أين ذهبت ثروة ماكرون؟

سبوتنيك عربي

أفاد زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، بأنه يجب على القضاء في فرنسا أن يهتم بسير الديمقراطية في البلاد، متسائلا عن ثروة الرئيس... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T15:17+0000

2025-03-31T15:17+0000

2025-03-31T15:17+0000

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وقال أسيلينو لوكالة "سبوتنيك": "يجب تحقيق العدالة للجميع. على سبيل المثال، أين ذهبت ثروة ماكرون؟ لقد عمل لدى عائلة روتشيلد لعدة سنوات، وكذب في تصريحاته قبل الانتخابات الرئاسية، أعلن عن دخل زهيد للغاية، مع أننا نعلم أنه تلقى ملايين اليوروهات. على القضاء أن يهتم بهذا الأمر، وأن يهتم أيضًا بسير الديمقراطية في فرنسا".وفي وقت سابق من اليوم، أدانت محكمة باريس، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، مع منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة أوروبية.وكشفت المحكمة عن نظام ممنهج لاستغلال أموال البرلمان الأوروبي، حيث تم تحويل ما يقارب 2.9 مليون يورو لتمويل أنشطة الحزب في فرنسا بدلاً من الوفاء بالالتزامات البرلمانية المخصصة لها.وأوضحت رئيسة المحكمة، بينيديكت دي بيرتوي، أن "لوبان وضعت نفسها في قلب هذا النظام الاحتيالي منذ عام 2009"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعود إلى عام 2004 عندما كان والدها جان ماري لوبان يقود الحزب، وأكدت القاضية أن الهدف من الحكم هو "ضمان المساواة وعدم منح المسؤولين المنتخبين معاملة تفضيلية".يأتي هذا الحكم في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تصدر لوبان المشهد السياسي الفرنسي كأبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عام 2027.ويُعتبر هذا الحكم ضربة قوية للحزب اليميني الذي كان يحقق تقدماً ملحوظاً في المشهد السياسي الفرنسي، حيث يثير تساؤلات حول مستقبله في ظل غياب زعيمته التاريخية عن الساحة الانتخابية خلال السنوات الخمس المقبلة.لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل

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